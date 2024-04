Zo snel kan het gaan: de goedkoopste auto van Nederland is voortaan elektrisch

Nieuws

Dacia heeft de prijzen van de elektrische Dacia Spring flink verlaagd. De gefacelifte versie is plotseling 2800 euro goedkoper geworden. En omdat de SEPP-subsidiepot nog lang niet leeg is voor 2024, loopt het voordeel nog verder op.



We hebben de Dacia Spring vaak uitgelachen vanwege het wat spartaanse interieur, de kleine batterij van 26,8 kWh en dientengevolge de beperkte actieradius (220 kilometer). Ook de kabbelende laadtijden zijn nogal basic. Een 'snellader' van 30 kW blijft een optie, standaard moet je het doen met 7 kW laadvermogen. Helemaal grappig wordt het bij de honderdsprint: die duurt 20 seconden voor het basismodel Expression 45!



Maar Dacia kan alle critici om de oren slaan, want de Spring is populair. Sinds de marktintroductie in 2021 heeft Dacia al meer dan 140.000 exemplaren verkocht in Europa. De Dacia Spring is daarmee de op twee na populairste elektrische personenauto van Europa. De kans is groot dat het succes groter wordt, want de faceliftversie die in de startblokken staat is na aftrek van de SEPP-subsidie de goedkoopste auto van Nederland.



Dacia Spring (2024) prijs: goedkoopste elektrische auto



De basisprijs van de gefacelifte Dacia Spring is nu 18.450 euro, voor de oude versie moest je 21.750 euro betalen. Een prijsverschil van 2800 euro. Maar omdat je in aanmerking komt voor SEPP-subsidie (2950 euro), betaal je eigenlijk nog maar 16.000 euro. Daarmee is de Spring zomaar de goedkoopste auto van Nederland. Die eer ging tot nu toe ook al naar een Dacia, de Sandero met benzinemotor staat in de prijslijst vanaf 17.200 euro.



Veel concurrentie heeft de Spring niet. De Citroën ë-C3 You die binnenkort op de markt komt, heeft een bereik van 320 km, maar gaat 24.290 euro kosten.

Facelift Dacia Spring: veranderingen



Bij de meeste facelifts moet je tegenwoordig drie keer kijken voordat je het verschil tussen before en after ziet. De vernieuwde Dacia Spring is een gunstige uitzondering. Het uiterlijk is er met sprongen op vooruitgegaan; de compacte EV lijkt nu wel een miniversie van de Dacia Duster.

Vooral de horizontaal doorlopende voorbumper valt op. Daardoor oogt het front van de Spring massiever. Sterker nog, de smalle, strakke grille geeft 'm zelfs een licht gemene uitstraling. Ook de achterkant is er erg op vooruitgegaan. De strakke lichtunits zijn verbonden door een vrij brede, zwarte balk, waarin met koperkleurige koeienletters de merknaam staat vermeld.