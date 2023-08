Deze goedkope elektrische auto maakt een enorme sprong voorwaarts

Bij de nieuwe, extra luxe Dacia Spring Extreme is het vermogen met 50 procent toegenomen. Dat doet veel voor de rijbeleving. Maar is dat ook genoeg reden om er onmiddellijk eentje te bestellen?

Als je puur naar een paar kerncijfers kijkt, is de nieuwe Dacia Spring Electric 65 Extreme een enorme sprong voorwaarts. Dankzij een andere elektromotor gaat het vermogen van 45 naar 65 pk. Daar varen vooral de acceleratiecijfers wel bij. In de stad sprint hij in 3,9 seconden van 0 naar 50 km/h. Dat is sneller dan een Tesla Model 3 … naar de 100 km/h schiet.



Tegenover de 5,8 tellen die de Spring Essential nodig heeft voor de nul-tot-vijftig-sprint, is de Dacia Spring Extreme een veel vlottere stadsauto. Wie door wil halen tot 100 km/h, ervaart een nog groter verschil: in plaats van een spannende 19,1 tellen, heeft de nieuwe versie daar nog maar 13,7 seconden voor nodig.



Belangrijker dan de sprints vanuit stilstand, vinden we de sterk verbeterde tussen­acceleratie. Want terwijl het invoegen op een snelweg met de Spring Essential een koudzweterige aangelegenheid is, draait de Extreme zijn hand er niet voor om. Zo hoef je jezelf niet meer met blikken energiedrank wakker te houden tijdens de tussensprint van 80 naar 120 km/h. De benodigde tijd is bijna gehalveerd van 26 naar 13,5 seconden.



“Gooi de deur dicht en het klinkt of je een statiegeldblikje bij zijn soortgenoten in de container smijt”

Toch is het koppel niet gestegen. Sterker nog, de Extreme-­motor heeft minder newtonmeters in de melk te brokkelen: 113 tegen 125. Maar dankzij een nieuwe tandwieloverbrenging naar de vooras, claimt Dacia zo’n 17 procent méér trekkracht aan de voorwielen.

Vernieuwde Dacia Spring is vlotter en stabieler

Meestal gaan meer power en betere prestaties hand in hand met een forse toename van het verbruik. Afgaand op de ­officiële cijfers van Dacia, valt dat bij de Spring wel mee. De 65 pk sterke Extreme heeft elke 100 kilometer 14,3 kWh nodig. De Essential neemt genoegen met 13,9 kWh voor dezelfde afstand.

Doordat beide versies hetzelfde accupakket hebben, komt de Essential - in theorie - iets minder ver op een acculading. Tijdens onze rit over 70 kilometer rijden wij nog zuiniger dan de fabriek ons voorspiegelt: 13,4 kWh/100 km. Een actieradius van 200 kilometer moet dus geen probleem zijn. Daarbij moeten we wel aangeven dat het traject grotendeels door de binnenstad van Wenen voerde met veel start-stopverkeer.



Waar is de parkeerstand?



Bij de meeste andere EV’s zet je de transmissie in de stad meestal in een speciale regeneratiestand. Dan win je zo veel mogelijk energie terug. Die mogelijkheid kent de Spring niet, ook niet in de opgewaardeerde Extreme-­versie. De transmissie­knop vermeldt slechts drie mogelijkheden: D, N en R. Zelfs een P-stand schittert door afwezigheid. Als je de auto parkeert, selecteer je N(eutraal) en trek je de ouderwetse handremhefboom omhoog.



De paar keer dat we de mogelijkheid hadden, voerden we het tempo flink op. Daarbij benaderden we de topsnelheid, die nog altijd 125 km/h bedraagt. Dat gaat niet alleen veel vlotter dan in de Spring Essential, ook voelt de auto stabieler aan.

Luxere uitrusting Spring Extreme



Behalve een krachtkuur, gaf Dacia de ­vernieuwde Spring ook een completere ­uitrusting. Net als bij de andere Dacia-­modellen herken je het Extreme-pakket aan allerlei koperkleurige accenten aan de binnen- en buitenkant, daarnaast is er iets meer luxe aan boord. Verwacht geen massagestoelen of champagnekoelers, maar voor een Dacia Spring zijn ­elektrisch verstelbare buitenspiegels, een achteruitrijcamera en parkeersensoren al heel wat. En daar komen nog elektrisch bedienbare zijruiten achter en een multimediasysteem met navigatie en smartphone-integratie bij.

Toch een Dacia van de oude stempel



Anders dan de overige Dacia-­modellen, voelt de Spring Extreme nog altijd aan als een Dacia van de oude stempel. Doe het voorportier open en je ziet tussen de buiten- en binnenkant van het voorscherm een semi-vastzittend stuk schuimrubber. Gooi de deur weer dicht en het klinkt of je een statiegeldblikje bij zijn soortgenoten in de container smijt. De stoelen zijn klein, hebben te korte zittingen en zijn wat steunverlening betreft uitsluitend geschikt voor korte ritjes. Wat dat aangaat, is het maar goed dat de actieradius - in de stad - maximaal 300 kilometer bedraagt.



Lange bestuurders zitten beroerd in de Spring



Op de interieurmaterialen ­speuren we naar prijsstickers van prullaria­specialist Action, maar die heeft Dacia er al afgepeuterd. Lange bestuurders zitten met hun rechterknie erg dicht bij het contactslot en kunnen het (niet verstelbare) stuur bijna met hun bovenbenen ronddraaien - verre van ideaal.

Kortom, de Spring Extreme ziet er op het eerste gezicht best aardig uit, maar het is nog steeds een budget-EV van het ­zuiverste water. Dat is natuurlijk ook de hoofdreden achter het succes: tot dusver zijn er al zo’n 120.000 nieuwe Springs gekocht. Met de introductie van de breder inzetbare Extreme komen daar vast nog een heleboel bij.



Goedkope Chinese banden = weinig grip

Toch moet Dacia oppassen dat het de fixatie op kostenbeheersing niet te ver doorvoert. Zo adviseren we de Nederlandse en Belgische importeur om de af fabriek gemonteerde banden subiet te vervangen door fatsoenlijk rubber. De Linglongs waarop wij het kletsnatte Wenen doorkruisten, leken wel van hetzelfde materiaal gemaakt als het keiharde dashboard, zo weinig grip boden ze. Tijdens het optrekken en in bochten slipten de voorwielen om de haverklap door en zocht de auto wel héél nadrukkelijk de buitenkant van de bocht op. Door de ongevoelige besturing voel je dit vaak niet aankomen.



Meerprijs snellader



Een ander onderdeel waarop Dacia heeft bespaard, is de boordlader. Met het standaard exemplaar (7 kW) kost het opladen van 0 naar 80 procent 4 uur en 51 minuten, met een snellader (30 kW) is dit klusje in 56 minuten gepiept. Dat scheelt een slok op een borrel - helaas ook in de kosten, want Dacia vraagt er maar liefst 600 euro extra voor. Op de Spring Essential wordt het ding trouwens helemaal niet geleverd.

Wat kost de Dacia Spring Extreme?



De Dacia Spring Extreme is te koop vanaf 23.400 euro. Dit betekent dat je maar 1650 euro extra betaalt ten opzichte van de Spring Essential. Je voelt nog altijd dat het een budget­auto is, toch is de Extreme door zijn betere prestaties en luxere aankleding geen slechte deal - voor een elektrische auto. Maar met de compacte EV’s van Volkswagen, Cupra, Skoda en BYD in het vooruitzicht - vanafprijzen van 25 mille - is het de vraag of we daar in 2025 nog steeds zo over denken.