Duitsers keren Tesla massaal de rug toe – dit Chinese merk pakt zijn kans

Het grootste automerk van China timmert hard aan de weg in Europa. Kijk maar eens naar de verkoopcijfers: in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk heeft BYD het ooit oppermachtige Tesla al ingehaald.

Afgelopen maand verkocht BYD bij onze Oosterburen 1566 auto’s. Dat is een toename van maar liefst 756 procent ten opzichte van een jaar eerder. Maar misschien nog wel belangrijker: het zijn er veel meer dan grote concurrent Tesla, dat zijn verkoopcijfers juist zag kelderen. De Amerikanen brachten in april slechts 855 nieuwe auto’s aan de Duitse man.

Over het gehele jaar staat Tesla (5820 verkopen) nog wel ruim voor op BYD (2791 verkopen), maar als de huidige trend aanhoudt zal die voorsprong snel worden ingelopen.

Niet alleen Duitsland

En Duitsland is niet het enige land waar BYD zijn grote concurrent aftroeft. In het Verenigd Koninkrijk verkocht het Chinese merk in april 2511 auto’s, bijna vijf keer zoveel als Tesla (512 verkopen). Over heel 2025 hebben de Amerikanen nog een kleine voorsprong (12.986 om 11.782 verkopen), maar BYD staat op het punt om Tesla in te halen.



Meer EV's dan PHEV's

De wereldwijde verkoopcijfers van BYD zijn al even indrukwekkend: in april gingen er ruim 380.000 modellen over de spreekwoordelijke toonbank - ruim 21 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. EV’s waren goed voor ruim de helft van alle verkopen in april: door een toename van 45 procent ten opzichte van april 2024 kwam het totaal uit op ruim 195.000 stuks. De overige 176.000 verkochte BYD’s hebben een plug-in hybride aandrijflijn.



BYD Dolphin Surf

Tesla zit zeker in Europa in een neerwaartse spiraal, en BYD lijkt hiervan te profiteren. In belangrijke Europese markten als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zitten de Chinezen hun grote concurrent al op de hielen, en dan komt er ook nog eens een model met hitpotentie aan: de BYD Dolphin Surf. De compacte EV moet het betaalbare EV's als de Dacia Spring en Hyundai Inster lastig gaan maken.

In China gaat het model onder de naam BYD Seagull als een speer, al waarschuwde CEO Stella Li eerder al dat we in Europa niet moeten rekenen op de scherpe Chinese vanafprijs van omgerekend 10.000 euro. Waarschijnlijk gaan wij het dubbele betalen.