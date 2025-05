Prijs BYD Dolphin Surf (2025): best duur voor een goedkope EV

Nieuws

BYD presenteert een nieuwe goedkope elektrische auto in Nederland: de BYD Dolphin Surf. Een blik op de prijslijst verraadt dat de prijs niet zo scherp is als gehoopt.

De nieuwe BYD Dolphin Surf lijkt sprekend op de BYD Seagull - een compact hatchbackje dat in China over de toonbank vliegt voor omgerekend zo’n 7000 euro. Dat het model deze kant opkwam onder de naam ‘Dolphin Surf’ was al bekend (zie bericht hieronder), evenals het feit dat door verschillende aanpassingen voor de Europese markt de prijs hier niet vergelijkbaar zou zijn met die in China. Maar nu BYD de prijslijst van de Dolphin Surf heeft vrijgegeven moeten we toch even slikken …

BYD Dolphin Surf prijs

De Dolphin Surf is namelijk te bestellen vanaf 22.990 euro. Hoewel het onder andere door verschillende marktomstandigheden niet te vergelijken is, doen we het toch: dat is ruim drie keer zoveel als de Chinese prijs. Daarbij komt dat twee grote concurrenten een stuk voordeliger zijn. Zo kun je bij de Dacia-dealer al vanaf 18.900 euro terecht voor de Dacia Spring, en koop je voor 19.950 euro een Leapmotor T03.

Verschil in uitrusting

Goedkoper is-ie dus niet, maar is de Dolphin Surf ter compensatie een stuk completer dan zijn twee grote concurrenten? Ja en nee. De uitrustingslijst van de Dacia Spring is inderdaad een stuk korter dan die van de BYD, maar de Leapmotor T03 heeft - net als de Dolphin Surf - standaard zaken als een achteruitrijcamera, parkeersensoren achter, adaptieve cruise control en airconditioning aan boord. De T03 heeft zelfs een panoramadak. Qua uitrusting weet de BYD Dolphin Surf zijn landgenoot dus niet af te troeven.

Daarbij komt dat de specificaties van de instapper van de Dolphin Surf niet overtuigen. Met zijn 88 pk valt deze uitvoering tussen de Spring (44 pk) en de T03 (95 pk). Maar vooral het snellaadvermogen van 65 kW en de batterijcapaciteit (30 kWh) met bijbehorende WLTP-actieradius (220 km) zijn niet om over naar huis te schrijven. Dat doet de Leapmotor T03 beter: die heeft een batterij van 37,3 kWh met een range van 265 km.

Boost en Comfort

Je gaat dus al snel voor een upgrade, en die vind je in de Boost- en Comfort-uitrusting. Deze kosten respectievelijk 24.990 en 26.690 euro. Dan krijg je onder andere een grotere batterij van 43,2 kWh, die een actieradius tot 322 kilometer biedt. Daarnaast krijg je bij de Boost onder andere 16-inch lichtmetaal en elektrisch verstelbare stoelen, en zorgt een upgrade naar Comfort zelfs voor LED-koplampen, verwarmbare voorstoelen en een 360-gradencamera.



Maar - gaan we weer - voor hetzelfde geld koop je ook grotere EV’s als de Dongfeng Box (22.400 euro), Citroën ë-C3 (24.300 euro) en de Fiat Grande Panda (25.990). De BYD Dolphin Surf valt met zijn prijs dus net tussen deze modellen en weet zijn concurrenten niet op prijs, uitrusting of specificaties af te troeven.

BYD Dolphin Surf levertijd

De BYD Dolphin Surf komt snel naar Nederland: al vanaf half juni vind je de EV bij de BYD-dealer. Leuk detail: de kekke Lime Green-lak die je op de foto’s ziet is standaard. Dáár kan de concurrentie nog wat van leren. Voor zwart, wit of blauw moet je 650 euro bijbetalen.