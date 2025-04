Nieuws

Nieuwe auto’s zijn in China sowieso een stuk goedkoper, maar zelfs voor Chinese begrippen is de BYD Seagull een koopje. Die goede deal is zojuist beter geworden, aangezien het model nóg goedkoper is geworden.

Chinese kopers kunnen de BYD Seagull sinds kort namelijk al vanaf 56.800 yuan bestellen, omgerekend zo’n 7000 euro. Voor dat geld koop je in Nederland hooguit een elektrisch bakfiets.



En de Seagull was al geen dure auto. Eerder ging het model al vanaf 69.800 yuan - zo’n 8600 euro - over de toonbank. De prijsverlaging is naar alle waarschijnlijkheid een reactie op de stevige prijsoorlog die momenteel woedt in China.

Populair in China

Toch komt de prijsverlaging als een verrassing. Het is niet alsof de Seagull per se een duw in de rug nodig had, want de compacte EV is toch al een van de populairste auto’s in China. Eind 2024 werd de kleine BYD zelfs de populairste auto van het enorme land, nog boven de Tesla Model Y (zie bericht hierboven).

Ook BYD zelf gaat als een speer. In maart verkocht het merk 377.420 nieuwe auto’s, over het hele jaar staat de teller al op ruim een miljoen exemplaren.

Specificatie van BYD Seagull



Maar wat kopen Chinese klanten voor 7000 euro? De Seagull is een compacte EV van 3,78 meter lang (ongeveer even lang als een Dacia Spring) en wordt in China verkocht met twee accupakketten: 30 kWh of 38 kWh. De eerste geeft de 'zeemeeuw' een actieradius van 305 km, de grotere batterij levert 100 km extra op. Let wel, dit is volgens de optimistische CLTC-methode gemeten, dus haal hier gerust wat kilometers vanaf. Wat betreft het vermogen kunnen klanten kiezen tussen 74 pk of 100 pk.

BYD Seagull komt ook naar Europa

BYD haalt de auto ook naar Europa, al krijgt de Seagull wel een andere naam opgeplakt. De Chinezen brengen de Europese variant van de Seagull op de markt als BYD Dolphin Surf.



Dat is net zo'n vreemde naam, maar aangezien 'Dolphin' hier al een bekende modelnaam is, hoopt BYD dat de nieuwe naam meer herkenbaarheid oproept. En het is niet alleen de naam die de Europese variant onderscheidt van de Chinese.

BYD Dolphin Surf prijs

BYD breidt de uitrusting van de Dolphin Surf namelijk uit in vergelijking met de Seagull, waaronder extra veiligheidstechnologie. En dan de prijs. Een nieuwe EV van om en nabij 7000 euro zou hier natuurlijk uit de showroom vliegen, maar dat blijkt helaas niet realistisch.

De Dolphin Surf wordt waarschijnlijk niet de goedkoopste EV in Nederland en de rest van Europa. Dat betekent dat de vanafprijs van 18.900 van de Dacia Spring - op dit moment de goedkoopste EV - niet wordt verslagen. BYD-topvrouw Stella Li geeft aan dat de Dolphin Surf weliswaar niet de goedkoopste op de markt wordt, maar wel de auto met de beste prijs-kwaliteitverhouding.