Waarom het geen wonder is dat China vooroploopt op EV-gebied

Je beseft waarschijnlijk niet hoe groot BYD wel niet is. De volgende feiten onthullen wat voor enorme organisatie achter de Chinese autoproducent schuilt.

Oprichter en CEO Wang Chuanfu doet tijdens een in China gehouden innovatie- en technologie-event uit de doeken dat BYD momenteel bijna een miljoen werknemers heeft, waarvan 110.000 ingenieurs. Dat zegt carnewsschina.com.

Daarmee heeft BYD de meeste techneuten in dienst van alle autoproducenten wereldwijd. Zij werken verspreid over 11 grote onderzoeksinstituten en vragen gemiddeld maar liefst 32 patenten per werkdag aan.

Explosieve groei

BYD werd in 1995 opgericht, maar de afgelopen drie jaar groeide het werknemersbestand het hardst. Begin 2021 stond dit nog op 220.000, een jaar later waren dit er al 60.000 meer. In 2022 verdubbelde het aantal werknemers ruim tot 570.000. En momenteel is het bijna weer verdubbeld tot richting een miljoen.

Het aantal techneuten groeide explosief. In 2011 had BYD er om en nabij 20.000 in dienst, vandaag de dag zijn dat er 110.000. De grootste investeringen doet het Chinese merk in research & development. Alleen al in 2024 gaf BYD hier ruim 21 miljard euro aan uit.

Werknemers andere grootmachten

De cijfers zijn indrukwekkend. Zo heeft BYD veel meer werknemers in dienst dan bijvoorbeeld de Volkswagen Group, dat in zijn jaarverslag van 2023 aangaf 684.025 werknemers te hebben. En ook het enorme Stellantis met zijn 15 merken komt met circa 250.000 medewerkers niet in de buurt.

Ook concurrenten als Honda Motor Company (195.000), Ford Motor Company (177.000), Mercedes-Benz Group (170.000), BMW Group (155.000), Hyundai Group (120.000) en Renault Group (105.000) hebben een stuk minder mensen in dienst. Het is dan ook geen wonder dat de Chinezen een voortrekkersrol hebben op EV-gebied.

Ook groot in batterijen

Dat BYD een gigant is, blijkt ook uit de batterijproductie. Uit de laatste cijfers van het Koreaanse SNE Research blijkt dat BYD de op-één-na grootste batterijproducent ter wereld is. Het moet alleen het eveneens Chinese CATL voor zich laten (35,9 procent marktaandeel), BYD volgt met een marktaandeel van 16,5 procent.