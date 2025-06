BYD gaat net als Tesla hard onderuit, maar om een heel andere reden

Nieuws

Elon Musk heeft er met zijn politieke strapatsen voor gezorgd dat de beurswaarde van Tesla met miljarden is gekelderd. De afgelopen tijd trof BYD hetzelfde lot, maar dat was niet te wijten aan een losgeslagen topman.

De Chinese autogigant BYD heeft grootse plannen. Zo wil de fabrikant klanten wereldwijd een betaalbaar alternatief bieden voor Tesla’s, maar ook voor plug-in hybrides en EV’s van Europese, Japanse en Koreaanse merken. Ook op thuismarkt China timmert BYD keihard aan de weg. En daar is lang niet iedereen blij mee.

Hoge kortingen op elektrische auto's

Door te strooien met hoge kortingen, wil BYD met name andere Chinese merken een loer draaien. Veel Chinese autofabrikanten hebben het lastig in eigen land. De economie staat er na jaren van enorme groei minder florissant voor en veel Chinese consumenten nemen bij de aanschaf van dure spullen een afwachtende houding aan.

BYD heeft last van Leapmotor en Xpeng

Om potentiële autokopers toch over de streep te trekken, strooien automerken allemaal met kortingen, maar onlangs deed BYD daar nog een flinke schep bovenop. Daarmee hoopt de gigant meer marktaandeel naar zich toe te trekken. Want met name opkomende merken als Leapmotor en Xpeng zijn BYD een doorn in het oog. Die zouden er weleens aan kunnen bijdragen dat BYD zijn ambitieuze jaardoelen niet haalt. Zo wil het merk dit jaar wereldwijd niet minder dan 5,5 miljoen auto’s verkopen.

Harde kritiek op BYD

De Chinese overheid is er niet blij mee dat de autofabrikanten elkaar kapot concurreren en riep een aantal topbestuurders op het matje. Ook de CEO van Great Wall Motor en een directielid van Geely (het moederbedrijf van onder meer Volvo, Polestar, Zeekr en Lynk & Co) hebben het beleid van BYD openlijk bekritiseerd. Niet alleen omdat BYD de prijzenoorlog verergert, maar ook omdat de fabrikant onder druk van de hoge kosten bij hybride-auto’s onveilige brandstoftanks zou hebben gebruikt.

Jaardoelen BYD in gevaar

Wat het verhaal extra wrang maakt, is dat BYD zichzelf alleen maar in de vingers lijkt te snijden met zijn agressieve prijspolitiek. Eind mei zat het merk nog niet eens op een derde van zijn verkoopdoel. Wil het nog in de buurt komen van 5,5 miljoen auto’s, dan zal het de laatste zeven maanden van 2025 een enorme inhaalslag moeten maken.

Beurswaarde BYD gekelderd

Ondertussen neemt het vertrouwen van investeerders in BYD snel af. In twee weken tijd kelderde de beurswaarde met 13 procent, wat overeenkomt met ruim 17,5 miljard euro. Kortom, BYD moet snel iets verzinnen om de investeerders weer gunstig te stemmen.

Die 17,5 miljard is natuurlijk een gigantisch bedrag, maar valt in het niet bij het beursverlies van ruim 150 miljard euro dat Tesla dit jaar heeft moeten incasseren.