TEST - Met deze sensationele actieradius wil de Leapmotor C10 jou in een EV krijgen

Tests

Leapmotor kennen we van de elektrische T03 en C10, maar het Chinese merk wil méér. Daarom krijgt de C10 een nieuwe aandrijflijn die ook benzine lust. Zo moet de C10 REEV de grootste bezwaren van EV-twijfelaars wegnemen.

Leapmotor C10 REEV actieradius

Het motto van Leapmotor voor de C10 REEV is: your first electric car. Met een actieradius van 974 kilometer wil het merk mensen uit hun benzineauto lokken en in de C10 krijgen. Een range van bijna 1000 kilometer is natuurlijk ongekend voor een elektrische auto, maar de aandrijflijn van de C10 REEV is dan ook niet puur elektrisch. Het model rijdt net zoals de volledig elektrische versie ‘gewoon’ op stroom, maar heeft ook een verbrandingsmotor aan boord.

Leapmotor private lease

De Leapmotor T03 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 249,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Leapmotor T03 private lease prijzen.

De Leapmotor C10 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 559,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Leapmotor C10 private lease prijzen.

Range extender

Een plug-in hybride dus? Ja, nee, soort van. De verbrandingsmotor zorgt namelijk nooit voor de aandrijving van de wielen, maar is enkel aanwezig als generator voor het accupakket van 28,4 kWh. Die forse batterij is goed voor een niet-kinderachtige EV-range van 145 kilometer. Mocht je hier niet genoeg aan hebben, dan springt de 1,5-liter benzinemotor van Chinese komaf bij om extra energie op te wekken. Dit doet de viercilindermotor met een bescheiden vermogen van 86 pk. Wanneer dit precies gebeurt, ligt aan jou; de bestuurder. Je kunt kiezen uit vier energiemodi die bepalen wanneer de verbrandingsmotor in actie komt.



Als een echte Chinees

We beginnen bij de voordelen. Wind- en bandengeruis weten nauwelijks binnen te dringen in de C10 REEV. De verbrandingsmotor laat wel eens minimaal van zich horen, maar heel storend is dit niet. Zoals we ook al merkten in de volledig elektrische C10, zit het met de ruimte wel snor. Niet alleen de bestuurder en bijrijder kunnen de benen strekken, ook de achterpassagiers zitten vrij royaal. Met een lengte van ruim 1,80 meter kun je prima 'achter jezelf' zitten, en dan blijft er nog beenruimte over.

Het interieur is zoals in bijna elke moderne auto vrij minimalistisch. Een groot scherm van maar liefst 14,6 inch prijkt op het dashboard, en gelukkig kiest Leapmotor ervoor om ook een digitaal instrumentarium (10,25 inch) achter het stuur te plaatsen. Je hoeft voor basisinformatie als je snelheid dus niet naar het centrale scherm te turen, zoals in de Volvo EX30 en Tesla Model 3 en Y.

Zoals het een Chinese auto betaamt, zit de C10 REEV ruim in zijn spullen. De basisuitvoering heeft al een groot panoramadak, 18-inch lichtmetaal, een 360-gradencamera, een warmtepomp en maar liefst 15 rijhulp-systemen. De standaard lakkleur is een fraaie groene metaallak (Glazed Green), maar bij de testauto's is 800 euro extra geïnvesteerd om te ‘upgraden’ naar wit, grijs of zwart. Ook de materialen in het interieur zijn dik in orde, zeker als je bedenkt hoe betaalbaar de C10 is. Alles wat je vaak aanraakt, voelt zacht aan. Onder je middel worden de materialen wat harder en minder prettig.

Piepje hier, piepje daar

Toch zouden we niet meteen gaan Googlen waar ze Leapmotors verkopen, want tijdens onze tweedaagse testrit van Valencia naar Barcelona vertoont de auto diverse eigenaardigheden. Allereerst valt de hypersensitieve rijstrookassistentie op. Leapmotor raadde voor vertrek aan om het systeem uit te zetten en zodra we onderweg zijn, begrijpen we waarom. Het regent waarschuwingen en het stuur trekt ons van links naar rechts.

Ook andere piepjes laten van zich horen. Sommige kunnen we snel identificeren, andere zijn een compleet raadsel. Rijden we te hard, voorziet de auto gevaar, of worden we gewoon in de maling genomen? Dat laatste lijkt het geval wanneer de C10 ons al na tien minuten rijden adviseert om even te pauzeren. Signaleren de Chinese camera's soms wallen die we zelf niet zien?

Dan doemt er nog een typisch Chinees kwaaltje op: de klimaatcontrole werkt heel eigenaardig. Tot en met 31 graden laat onze testauto het voelen alsof we in Antarctica zijn. Als we hier een graad aan toevoegen, wisselt de auto naar standje sauna. Ook de navigatiesoftware moet onder handen worden genomen. Meermaals nemen we de verkeerde afslag bij een van de vele rotondes met meer dan zes afritten, omdat er een vertraging zit in het navigatiesysteem.

Tot slot de efficiëntie van de aandrijflijn: Leapmotor pocht met een WLTP-verbruik van 0,4 liter en 19,0 kWh per 100 kilometer, maar na onze tweedaagse rit lezen we een praktijkverbruik van 6,8 l/100 km en 16,9 kWh/100 km af. De C10 REEV is dus niet bepaald zuinig.

Ga jij op vakantie en heb je leesvoer nodig? Neem een abonnement op ons magazine Auto Review.

Pak tot 90 euro korting!



Conclusie

De Leapmotor C10 REEV kan voor veel mensen een prima dagelijks vervoermiddel zijn. De ruimte is prima, net als het rijgedrag en de prijs-kwaliteitverhouding. De toegevoegde waarde van de Range Extender-uitvoering is de grote actieradius, al blijkt de aandrijflijn niet bepaald zuinig. Ook zijn er nog genoeg softwarematige eigenaardigheden die moeten worden opgelost. In de zomer arriveert een omvangrijke software-update.