Review: met dit getal wil de Leapmotor C10 REEV (2025) EV-twijfelaars overtuigen

Tests

Leapmotor kennen we van de elektrische T03 en C10, maar het Chinese merk wil méér. Dat zie je bijvoorbeeld aan de Leapmotor C10 REEV, die een nieuwe aandrijflijn heeft. Daarmee moet-ie de grootste bezwaren van EV-twijfelaars wegnemen. Wij testen of dat gaat lukken.

1. Wat valt op aan de Leapmotor C10 REEV?

Een kleine opfriscursus: Leapmotor bestaat sinds 2015. De autoproducent komt uit China, maar het merk wil de hele wereld over. In 2030 wil de fabrikant wereldwijd 500.000 auto's aan de man brengen. Ook Europa moet worden veroverd.

Hiervoor is Leapmotor International opgericht, een joint venture met Stellantis. De eigenaar van onder meer Citroën, Fiat en Opel heeft 51 procent van de Leapmotor-aandelen in handen. Met Leapmotor kan Stellantis voor zeer scherpe prijzen auto’s in de markt zetten. Dat begon met de Leapmotor T03, later kwam daar de C10 bij.

Collega Wouter heeft al eens in de volelektrische Leapmotor C10 gereden, dus het is niet de eerste keer dat we oog in oog staan met de Chinese SUV. De reden dat we naar Spanje zijn gekomen, is een nieuwe aandrijflijn. Daarmee krijgt de C10 het stempel REEV opgedrukt, wat staat voor Range Extender Electric Vehicle. Van Leapmotor mogen we hun nieuwe aandrijflijn aan de tand voelen tijdens een roadtrip met de C10 REEV. Die rijdt net zoals de volledig elektrische versie ‘gewoon’ op stroom, maar heeft ook een verbrandingsmotor aan boord.

Toch is de C10 REEV geen conventionele plug-in hybride. De verbrandingsmotor zorgt namelijk nooit voor de aandrijving van de wielen, maar is enkel aanwezig als generator van het accupakket van 28,4 kWh. Die batterij is goed voor een niet-kinderachtige WLTP-actieradius van 145 kilometer. Mocht je hier niet genoeg aan hebben, dan springt de 1,5-liter van Chinese komaf bij om extra stroom op te wekken. Dit doet de motor met een maximaal vermogen van 68 pk.



Wanneer dit precies gebeurt, ligt aan de bestuurder. Die kan kiezen uit vier energiemodi die bepalen wanneer de verbrandingsmotor uit zijn rust ontwaakt:

EV+: de verbrandingsmotor springt aan wanneer de batterij onder 9 procent lading komt EV: de verbrandingsmotor zwengelt aan wanneer de batterij onder 25 procent lading komt Fuel: de verbrandingsmotor ontwaakt al wanneer er minder dan 80 procent in de batterij zit Power+: de verbrandingsmotor begint direct met stroom genereren en blijft aanstaan

In perfecte harmonie zorgen de verbrandingsmotor en de batterij voor een actieradius van 974 kilometer. Dit 'magische' cijfer moet ervoor zorgen dat eventuele range-anxiety als sneeuw voor de zon verdwijnt, terwijl de bestuurder wel profiteert van de voordelen van elektrisch rijden. Denk bijvoorbeeld aan de stilte aan boord en het soepele en directe koppel dat altijd binnen rechtervoetbereik is.

Eerder zagen we bij Nissan al een gelijkwaardige aandrijflijn, zoals bijvoorbeeld in de Nissan X-Trail.

2. Wat is goed aan de Leapmotor C10 REEV?

Stil is het over het algemeen inderdaad in de C10 REEV. Wind- en bandengeruis weten nauwelijks binnen te dringen. De verbrandingsmotor laat wel eens minimaal van zich horen, maar heel storend is dit niet. Dit komt omdat het toerental vrijwel altijd gelijk kan blijven. Ook zou dit constante toerental moeten zorgen voor een uitstekende efficiëntie.

Zoals we ook al merkten in de volledig elektrische C10, zit het in de auto met de ruimte wel snor. Niet alleen de bestuurder en bijrijder kunnen de benen strekken, ook de achterpassagiers zitten vrij royaal. Met een lengte van ruim 1,80 meter kun je prima achter jezelf zitten, en daarbij blijft nog knieruimte over. Jammer is wel dat je door de batterij in de vloer met ietwat opgetrokken knieën zit. Een bekend fenomeen in elektrische auto’s.

Ook de stoelen van de C10 kunnen ons wel bekoren. Ze zijn comfortabel maar toch stevig genoeg om niet in weg te zakken. Het interieur is zoals in bijna elke moderne auto vrij minimalistisch. Een groot scherm van maar liefst 14,6 inch prijkt op het dashboard, en gelukkig kiest Leapmotor ervoor om ook een digitaal instrumentarium (10,25 inch) achter het stuur te plaatsen. Je hoeft dus niet voor basisinformatie als je snelheid naar het centrale scherm te turen, zoals in de Volvo EX30 en Tesla Model 3 en Y. Dit heeft zowel voor de veiligheid als de ergonomie onze voorkeur.

Dan het onderstel. De wegen rondom Valencia zitten verrassend vol met venijnige drempels en ook gaten in de weg zijn niet zeldzaam, maar de vering van de C10 REEV verwerkt deze allemaal vrij probleemloos. Dit doet de auto zonder heel week of deinerig te worden.

Zoals het een Chinese auto betaamt, zit de Leapmotor C10 ruim in zijn spullen. Vanaf de basisuitvoering vind je onder meer een groot panoramadak, 18-inch lichtmetaal, een 360 graden parkeercamera, een warmtepomp en maar liefst 15 rijhulp-systemen. De fraaie metallic ‘Glazed Green’ lak is standaard. Wij zouden de 800 euro die het kost om te ‘upgraden’ naar wit, grijs of zwart lekker in onze zak houden.

Ook de materialen in het interieur zijn dik in orde, zeker als je bedenkt wat de prijs van de C10 is. Alles wat je vaak aanraakt is ‘soft touch’, pas onder je middel worden de materialen wat harder en minder prettig.

3. Wat kan beter aan de Leapmotor C10 REEV?

Tijdens onze tweedaagse rit van Valencia naar Barcelona vertoonde onze testauto diverse eigenaardigheden. Deze hadden vrijwel allemaal met de software te maken. Allereerst viel de hypersensitieve rijstrookassistentie op.

Leapmotor raadde aan om het systeem uit te zetten, en toen we onderweg waren, begrepen we waarom. Het regende waarschuwingen en het stuur trok ons van links naar rechts. Toen we dachten de overijverige bemoeial te hebben uitgeschakeld, bleek dat we nog niet van het systeem af waren. Maar nee hoor, ‘Emergency lane assist’ kwam om de hoek kijken. Het vereiste nog een tweede tussenstop om ook dit systeem het zwijgen op te leggen.

Ook andere piepjes lieten van zich horen. Sommige konden we identificeren, andere waren een compleet raadsel. Rijden we te hard, voorziet de auto gevaar, of worden we gewoon in de maling genomen? Dat laatste leek het geval toen de C10 ons al na tien minuten rijden adviseerde om even te pauzeren. Zag de Chinese camera wallen die we zelf niet zagen?

Een andere misser is het gebrek aan one-pedal driving of regenereren bij afremmen op de motor. Op de elektrische C10 vonden we dit wel (na lang zoeken), en dit zou een grote toevoeging zijn aan de C10 REEV. Wat ons betreft rijdt one-pedal driving na enige gewenning namelijk heel prettig. Daarnaast komt het de efficiëntie ten goede.

Dan een typisch Chinees kwaaltje dat ook bij de C10 REEV opdoemde: de klimaatcontrole werkt heel eigenaardig. Tot en met 31 graden liet onze testauto het voelen alsof we in Antarctica waren. Als we hier een graad aan toevoegden, wisselde de auto naar standje sauna.



Ook de navigatie moet onder handen worden genomen. Meermaals namen we de verkeerde afslag bij een van de vele rotondes met meer dan zes afritten, omdat er een vertraging zat in het navigatiesysteem. De tweede dag maakte de techniek het al helemaal bont. Bij elke mogelijk afrit, afslag of bocht drukte de navigatie ons op het hart om de lopende weg te volgen. Follow the main road hebben we zo’n 83 keer gehoord, voor we besloten de navigatiestem uit te zetten.

Als laatste de efficiëntie van de aandrijflijn: na onze tweedaagse rit zagen we een verbruik van 6,8 l/100 km en 16,9 kWh/100 km. Dat vinden we niet bepaald zuinig. Met een gemiddelde benzineauto kun je een gelijkwaardig verbruik realiseren zonder elektromotor, en met een zuinige EV kun je dit elektrische verbruik ook wel aantikken. Maar de Leapmotor joeg het er allebei doorheen. Dan ben je wel af.

4. Wat is de prijs van de Leapmotor C10 REEV?

De prijslijst van de Leapmotor C10 is heerlijk overzichtelijk. De volledig elektrische versie en deze versie met de range-extender zijn precies even duur. Daarbij kent het model maar twee uitvoeringen: Style en Design. Het levert een heel overzichtelijk aanbod op.

Prijzen Leapmotor C10 op een rijtje

Versie Uitvoering Prijs C10 REEV Style € 39.050 Design € 40.550 C10 BEV Style € 39.050 Design € 40.550

Daarbij komt dat de standaarduitrusting erg compleet is. Een upgrade naar Design voegt extra’s toe als stuur- en stoelverwarming, 20-inch in plaats van 18-inch lichtmetaal, privacy glass en een elektrisch bedienbare achterklep.

De enige los verkrijgbare optie is de lak. Groen is zoals gezegd gratis, voor wit, zwart of twee verschillende tinten grijs betaal je 800 euro extra. De kleur van het interieur (lichtbruin, donkerbruin of zwart) mag je kosteloos aankruisen.

5. Wat vind ikzelf van de Leapmotor C10 REEV?

De Leapmotor C10 REEV kan voor veel mensen een prima dagelijks vervoermiddel zijn. De ruimte is vorstelijk, het rijdt prima en de prijs-kwaliteitverhouding is dik in orde. De toegevoegde waarde van de Range Extender-uitvoering is de grotere actieradius van 974 kilometer. De C10 REEV is dus een uitkomst voor wie graag elektrisch wil rijden, maar geen last wil hebben van actieradiusstress. Het motto van Leapmotor voor de C10 REEV is dan ook: your first electric car. Dit verraadt de doelgroep van de Chinezen – ze willen mensen uit hun benzineauto lokken en in de C10 krijgen.

Jammer is wel dat de aandrijflijn niet heel erg zuinig is. Ook zijn er nog genoeg softwarematige problemen die moeten worden opgelost. Laten we het voor nu even kinderziektes noemen. Het goede nieuws daarvan is dat deze problemen kunnen worden opgelost met over-the-air updates. Volgens de overijverige product designer van de C10 worden veel zaken met de update in augustus 2025 opgelost.