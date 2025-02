TEST Leapmotor C10: krijgt geheid scheve blikken (en wel hierom)

Tests

De Europese/Amerikaanse autoreus Stellantis haalt het Chinese Leapmotor naar Europa. Wij reden met de Leapmotor C10 om te ontdekken of dit een slimme zet is.

Leapmotor is nieuw in Europa en heeft een joint venture opgericht met Stellantis. Die ken je van onder meer Alfa Romeo, Citroën, Fiat en Opel. Met Leapmotor krijgt Stellantis er in één klap een merk bij dat zich vooral toelegt op EV's. Leapmotor kan op zijn beurt gebruikmaken van het enorme dealernetwerk van Stellantis in Europa. Een win-winsituatie dus.



De Leapmotor C10 ziet eruit als bijna elke moderne elektrische SUV. Samengeknepen koplampen, een lichtbalk achterop en verzonken portiergrepen. Als het donker is en je staat geparkeerd op een fabrieksterrein vol elektrische SUV's, probeer dan maar eens jouw Leapmotor eruit te vissen.

Ook vanbinnen voelt de Leapmotor C10 vertrouwd aan: het dashboard lijkt zo uit een Nio of Tesla te zijn gehaald. En die inspiratieloze modelnaam ben je ook zo vergeten.

Kwaliteitsindruk is goed

Toch moet je de auto zelf niet zomaar links laten liggen. De Leapmotor C10 wist ons in ieder geval in te pakken, al konden we er maar kort mee rijden. Tijdens die korte kennismaking maakte de auto een goede kwaliteitsindruk. De materialen van het interieur zijn keurig, het portier sluit als een kluisdeur en toen we eenmaal onderweg waren, kraakte, rammelde en piepte er niks.

Voor een automerk dat in 2015 is opgericht, is dat bijzonder knap. Maar dat geldt wel voor meer Chinese automerken. Maar waar andere Chinese auto's weinig rijbeleving bieden (lezen we mee, BYD Seal U?), voelt de Leapmotor C10 stijver aan en rijdt-ie daardoor prettiger. Verder stuurt de Leapmotor C10 directer en met meer gevoel, iets wat de Europese consument beslist zal aanspreken.

Aangenaam ruim

Bij Leapmotor maakt het batterijpakket onderdeel uit van het chassis (cell-to-chassis) en dat merk je op de weg. De Leapmotor C10 rijdt onverstoorbaar rechtuit, zonder dat je kleine stuurcorrecties hoeft te maken. Een weggedrag waarop weinig valt aan te merken. Verder is de auto aangenaam ruim, zowel voor- als achterin.

Leapmotor C10 prijs

De prijzen beginnen bij 39.050 euro. Dan heeft de Leapmotor C10 een batterij van 69,9 kWh met een actieradius van 420 kilometer (WLTP). De elektrische Peugeot 3008 (ook van Stellantis) is korter (4,54 vs. 4,73 m.) en duurder.

Als je de Fransoos met een vergelijkbare batterij van 73 kWh en een actieradius van 520 kilometer neemt, zit je op ruim 45.000 euro. Zo bekeken zal de Peugeot e-3008 en menig andere elektrische SUV uit Europa de Leapmotor C10 met scheve blikken aankijken.

Lees de volledige rijtest van de Leapmotor C10 in Auto Review 01/2025.