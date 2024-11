Leapmotor onthult hoe het EV's kan bouwen voor een habbekrats

Nieuws

De Leapmotor T03 is met een vanafprijs van 19.950 euro bespottelijk goedkoop voor een elektrische auto. En ook de grotere Leapmotor C10 is scherp geprijsd. De oprichter van het Chinese automerk vertelt hoe ze dit flikken.



Eerst een reminder: Leapmotor komt uit China en is nieuw in Europa. Het werkt samen met Stellantis, eigenaar van onder meer Citroën, Opel en Peugeot. Die kan gebruikmaken van de expertise die Leapmotor met EV's heeft. Andersom kan Leapmotor een beroep doen op het omvangrijke dealernetwerk van Stellantis in Europa. Een typisch gevalletje van een win-winsituatie.

De eerste twee Leapmotors hebben we al genoemd: de T03 en de C10. Inspiratieloze modelnamen, maar toch wist vooral de T03 ons positief te verrassen. Onder zijn wat sullige design gaat een leuk rijdend autootje schuil.



Leapmotor B10 wordt spotgoedkoop

De derde Leapmotor die je tegemoet kunt zien, is de B10 (zie de paarse auto hieronder). En nu wordt het echt interessant. De Leapmotor B10 is een elektrische SUV in het C-segment dat in Europe heel populair is. En hij ziet er goed uit. Bovendien is de B10 hartstikke nieuw; de T03 en de C10 reden al in China rond.

En er is meer goed nieuws: Maserati (dat ook deel uitmaakt van Stellantis) gaat zich bemoeien met het afstellen van het onderstel van toekomstige Leapmotors. Nota bene op het Balocco-circuit dat ooit gebouwd is in opdracht van Alfa Romeo.

Over de prijzen van de B10 is nog niets bekend, maar omdat de grotere C10 er vanaf 39.050 euro is, zal de B10 hier een stuk onder zitten. Ter vergelijk: ook de elektrische Peugeot 2008 kost zomaar 39 mille, maar dat is een SUV in het B-segment. De B10 belooft dus spotgoedkoop te worden.



Waarom is Leapmotor zo goedkoop?

Hoe kan Leapmotor zijn modellen zo goedkoop in de markt zetten? Volgens oprichter Zhu Jiangming op carnewschina.com is de belangrijkste reden dat het bedrijf veel zelf doet. Leapmotor doet zelf onderzoek en ontwikkelt zijn eigen technologie. En ook de productie van onderdelen doet Leapmotor vooral zelf. Hierdoor geeft Leapmotor nauwelijks geld uit aan toeleveranciers, zoals Europese merken dat wel doen, en kan het de kosten laag houden.

BYD doet het ook

Leapmotor is hiermee niet uniek, BYD bewandelt dezelfde weg en doet ook zoveel mogelijk zelf, de productie van batterijen bijvoorbeeld.

"Ongeacht welk model, de brutowinst is altijd dezelfde", aldus Zhu Jiangming. "Dit stelt ons in staat de gebruiker een auto te verkopen die beter is uitgerust en een hogere kwaliteit heeft. En dat voor een heel redelijke prijs."