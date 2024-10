3 redenen waarom het logisch is dat Stellantis Leapmotor naar Europa haalt

Nieuws

Met Leapmotor erbij telt het conglomeraat Stellantis 15 automerken. Toch zit Leapmotor de andere betaalbare merken niet in de weg, zegt CEO Tianshu Xin. Hij geeft 3 redenen waarom het juist slim is dat Leapmotor ook naar Europa komt.

De boekhouders van Stellantis maken overuren. Het enorme bedrijf kampt met een winstdaling. CEO Carlos Tavares heeft al gewaarschuwd: als dat niet verandert, sneuvelen er merken. Daarmee doelt hij op de merken die geen winst maken. Welke dat zijn, zei hij niet, maar wij zetten ons geld op Alfa Romeo, DS en Lancia, hoe pijnlijk we dit ook vinden.

Als het saldo van je bankrekening roder is dan de Chinese vlag is, stel je de aankoop van een nieuwe auto wel even uit. Toch? Maar niet Stellantis. Het ging in gesprek met Leapmotor uit China, richtte met dit merk de joint venture Leapmotor International op en haalt het naar Europa. Met Leapmotor erbij telt Stellantis maar liefst 15 automerken.

15 merken onder één dak? Dat moet wel leiden tot kannibalisme ... Maar CEO Tianshu Xin zegt tijdens de perspresentatie van de Leapmotor T03 waarbij wij aanwezig waren dat de andere betaalbare Stellantis-merken als Citroën, Fiat en Peugeot zich geen zorgen hoeven te maken, en wel vanwege de volgende 3 redenen:

1: 'Leapmotor is puur elektrisch'

Verder is Leapmotor van oorsprong een Chinees automerk. En dat ontbrak nog in het portfolio van Stellantis.

2: 'Leapmotor voegt daadwerkelijk wat toe'

Hiermee doelt de CEO op de EV-technologie van Leapmotor. De Leapmotor T03 is een elektrische auto voor nog geen 20.000 euro en die heeft Stellantis nog niet. In 2025 volgt wel een vergelijkbaar geprijsde uitvoering van de elektrische Citroën C3, maar vooralsnog heeft Leapmotor binnen Stellantis het rijk alleen.

Ook de manier waarop Leapmotor zijn batterijpakketten in zijn auto's verpakt, is nieuw voor Stellantis. De batterij is onderdeel van het chassis, in plaats van dat-ie eraan wordt toegevoegd. Dit levert meer ruimte voor de passagiers op en een grotere stijfheid. Dit wordt ook wel 'cell-to-chassis'-technologie genoemd. Ook belangrijk: Leapmotor ontwikkelt veel componenten in eigen huis en bespaart hiermee op de kosten.

3: 'Hoe we Leapmotor positioneren, is anders'

Leapmotor richt zich vooral op consumenten die de nieuwste technologie willen hebben, net als met hun smartphone. Ze willen zoveel mogelijk functies en zelf bepalen welke voor hen belangrijk is. De doelgroep is ook jonger dan bij de andere Stellantis-merken.

Leapmotor wil in 2024 ongeveer 250.000 EV's verkopen, voornamelijk in China. Daar komt dus nu Europa bij en ook Australië en Zuid-Amerika moeten aan de Leapmotor. In 2030 moeten de verkopen gestegen zijn naar 500.000. "Leapmotor is naar Europa gekomen om hier te blijven. Wen er maar aan, wij gaan niet weg", aldus zijn charismatische CEO.

Leapmotor: deze modellen komen eraan

De eerste twee modellen die naar Europa komen, zijn de Leapmotor T03 en de Leapmotor C10, een elektrische SUV met het formaat van de Tesla Model Y. Vervolgens is het de beurt aan de B10, een compacte elektrische SUV. In 2027 wordt een hatchback in het C-segment onthuld. Verder staat er ook nog een grotere SUV dan de C10 op de planning.