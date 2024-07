Leapmotor: 5 dingen die je moet weten over dit goedkope Chinese merk dat een beetje Frans spreekt

Nieuws

Van het Chinese Leapmotor gaan we nog veel horen. De Leapmotor T03 wordt samen met Stellantis gebouwd en is een spotgoedkope elektrische auto, met een prijs die waarschijnlijk onder de 20.000 euro blijft. Al in het najaar van 2024 komt de Dacia Spring-concurrent op de markt.

Toch nog onverwacht plofte een uitnodiging op onze mat om al in september te gaan rijden met twee modellen van Leapmotor, de T03 en C10. Hoe zat het ook alweer met dit Chinese merk dat een héél klein beetje Frans spreekt? We frissen je kennis op met de volgende vijf feitjes.

1. Leapmotor werkt samen met Stellantis

Stellantis, het moederbedrijf van Citroën, Fiat, Opel en Peugeot, is niet meer actief op de Chinese markt. In plaats daarvan kocht het in 2023 een belang in Leapmotor. Dit Chinese merk bouwt goedkope elektrische auto's.



Verder riepen Leapmotor en Stellantis voor de internationale markt een nieuwe joint venture in het leven: Leapmotor International. Het eerste resultaat van deze joint venture is de Leapmotor T03, een goedkope elektrische auto.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van alle Leapmotor-plannen.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

2. Productie Leapmotor T03 in Polen



Stellantis wacht het gesteggel over importheffingen voor Chinese auto’s niet af. Samen met Leapmotor heeft het grote autoconcern in Polen de productie van de Leapmotor T03 opgestart. Hij loopt van de band in de Tychy-fabriek, waar ook de Alfa Romeo Junior en Fiat 600 worden gebouwd. Al in september 2024 start de productie van de Leapmotor T03. Later dit jaar rijdt-ie waarschijnlijk al Nederland rond.

3. Prijs Leapmotor T03

Stellantis heeft beloofd dat de prijs van de 3,62 meter lange Leapmotor T03 onder de 20.000 euro blijft. Daarmee heeft de compacte EV onder meer de Dacia Spring op de korrel, maar ook Stellantis' eigen goedkope EV, de elektrische Citroën C3. De T03 een krijgt waarschijnlijk een accupakket van 39 kWh, waarmee hij de Spring alvast aftroeft. Die doet het met 26,8 kWh. Op de definitieve Nederlandse prijs moeten we nog wachten.



3. En de Leapmotor C10?

Dat is een vijfzits SUV die je qua afmetingen kunt vergelijken met de Tesla Model Y. Er is nog bijna niets bekend over de Leapmotor C10, behalve dat-ie - verrassend - elektrisch is. We gaan uit van een actieradius rond de 420 kilometer, onder de motorkap verwachten we een elektromotor met 230 pk.



4. 'Europese' Leapmotor komt eraan



De samenwerkende partners zijn van plan om in het eerste kwartaal van 2025 nog een Leapmotor-model in Polen te bouwen. Dat wordt een compacte SUV, de Leapmotor A12. Die auto lijkt qua vormgeving op de C10 (de donkergroene auto), maar wordt een slagje kleiner. De verwachting is dat ook de Leapmotor A12 zeer scherp geprijsd wordt.



5. Verkoop Leapmotor T03 binnenkort van start



Stellantis begint naar verwachting in september met de verkoop van Leapmotor EV's op negen Europese markten, waaronder Duitsland, Nederland, Frankrijk, Italië en Spanje. Tot 2028 wil Leapmotor elk jaar een nieuw model in Europa op de markt brengen.