Als je een andere auto zou kopen, wat moet er dan allemaal op of aan zitten? Deze vraag legde Marktplaats voor aan consumenten. Het antwoord zal je verbazen - of misschien juist niet.

Wij dachten zelf dat airconditioning/climate control hoog zou scoren, maar deze functie komt zelfs helemaal niet voor in het rijtje antwoorden. Eigenlijk ook niet zo gek als je bedenkt dat de goedkoopste auto van Nederland, de Dacia Spring, al handbediende airco heeft.

Wat staat er dan wel op één? Volgens het onderzoek van Marktplaats is dat een achteruitrijcamera. 52 procent van de ondervraagden loopt weg van de autoverkoper en laat de koffie staan als deze functie niet op de auto zit. Mannen zijn hierbij overigens licht in de meerderheid: 54 procent. Van de dames zegt de helft niet zonder te willen.

Op de tweede plaats staat cruise control. Niet per se adaptief, al is dat tegenwoordig in veel auto's wel het geval. 49 procent zegt cruise control te willen zodra hij of zij op zoek gaat naar een andere auto. Wat ook hoog op het wensenlijstje staat, is een automaat. 38 procent geeft aan het liefst zelf niet te willen schakelen. Dit zijn vooral 55-plussers (46 procent).

Tot slot de vierde functie die volgens het Marktplaats-onderzoek een auto ab-so-luut moet hebben. Die zagen wij niet helemaal aankomen: stoelverwarming. 27 procent van de ondervraagden zegt dat deze functie essentieel is om een andere auto te kopen.

