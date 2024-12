Marktplaats.nl verklapt van welk nuchter automerk jij droomt

Nieuws

Elk jaar onderzoekt Marktplaats naar welke tweedehands auto’s we in Nederland het meest zoeken. Dat is – niet zo verrassend - de Volkswagen Golf. Als we de lijst met droomauto’s van 2024 bekijken, zijn Nederlanders rare snuiters. Dit zijn de 5 meest opvallende weetjes uit drie miljoen autoadvertenties.

203.013

Nederlanders zijn voorspelbaar. Elk jaar stemmen we Bohemian Rhapsody op 1 in de Top 2000 en we zoeken jaar in jaar uit naar precies dezelfde tweedehands auto’s. De Volkswagen Golf is de rijdende Freddie Mercury en is (net als de afgelopen tig jaar) met afstand de meest populaire auto op Marktplaats.nl.

In totaal werden 74,1 miljoen (!) Golf-advertenties bekeken. Dat betekent dat elke Nederlander gemiddeld meer dan 4 Golfjes bekijkt. En dat er meer dan 200.000 Golf-advertenties per dag worden bekeken. Om precies te zijn 203.013.

Ook de rest van de top 5 is voorspelbaar. Usual suspects als de Volkswagen Polo, de BMW 3- en 5-serie en de Mercedes C-klasse zijn onverminderd populair.

Top 5 merken

Volkswagen Mercedes BMW Audi Ford

Negen

Het snelst groeiende merk (9 procent) is best verrassend: Skoda. Het weet Porsche (6 procent) en Volvo (3 procent) voor te blijven. De elektrische Enyaq, die alom wordt gezien als de betere Volkswagen ID.4, bestormt inmiddels ook het tweedehands aanbod. Maar ook auto's als de Skoda Octavia en Fabia zijn populair als occasion.



873 miljoen

Dit is het aantal auto’s met automaat dat in 2024 tot nu toe bekeken werd. Voor het eerst is dat meer dan het aantal handbak-advertenties (808 miljoen). Niet gek, want de laatste 10 jaar is de automaat bij nieuwe auto’s eigenlijk de norm geworden. Die modellen druppelen als occasions steeds meer de Marktplaats-advertenties binnen.



7.690

Wat is de meest bekeken advertentie van 2024? Eentje van een exclusieve Ferrari of Porsche misschien? Een BMW M5 dan toch? Nee. Houd je vast, we staarden gemiddeld het meest naar een advertentie van een Zeekr X. Dat heeft natuurlijk met het beperkte aanbod te maken: zoek je naar Zeekr, dan mag je blij zijn als je een advertentie vindt.

In 2023 stond Ferrari nog op 1, maar dat merk is zelfs uit de top 5 gevallen.



20 procent

Hoe groter het aanbod, des te lager de prijzen van een elektrische auto. Het aanbod nam in 2024 met 23 procent toe en de prijzen dalen. “De afgelopen twee jaar is de gemiddelde prijs op ons platform met 20 procent gedaald”, vertelt Maaike Veeling van Marktplaats.nl.

Het aantal weergaven op advertenties van EV’s steeg naar 16 procent. Maaike Veeling denkt dat daarmee de kous niet af is: “Veel zakelijke leasecontracten lopen af. Deze auto’s komen op de tweedehands markt. Dat heeft ongetwijfeld een positief effect op het aanbod en de prijs.”