TEST Zeekr X - waarom de Chinese broer van de Volvo EX30 wél én geen slimme keus is

Een paar weken voordat we de elektrische Volvo EX30 aan de tand voelden, gingen we op pad met de nauw verwante Zeekr X. Die is weliswaar ontworpen in Zweden, maar made in China. Toch moet je er ruim 9000 euro meer voor neertellen. Wordt dat geen moeilijk verhaal?

Vraag een gemiddelde Nederlander of hij weleens van Geely heeft gehoord en verbaasde blikken zijn je deel. Toch heeft het Chinese concern een aantal bekende merken in zijn portfolio, met Volvo en Lotus voorop. Inmiddels blazen Polestar en Lynk & Co eveneens een potje mee, maar daar blijft het niet bij. Ook het nieuwe Smart komt deels uit de Geely-koker en een paar jaar geleden schudden de Chinezen het merk Zeekr uit de mouw. Na de 001 is de Zeekr X het volgende model dat Europa moet veroveren.



Net als de beide Smarts en de Volvo EX30, staat de Zeekr X op Geely’s verse SEA-platform. Wie weet dat de Volvo EX30 leverbaar is vanaf 36.795 euro, fronst de wenkbrauwen over het prijskaartje van de Zeekr X. Daar staat minstens 45.990 euro op. Dat lijkt gekker dan het is.

Vermogen en actieradius Zeekr X

In de eerste plaats is de Zeekr X liefst 20 centimeter langer dan de Volvo EX30. Daarmee zit de X eerder in het vaarwater van de Volvo XC40. Voorlopig komen er twee versies van de Zeekr X. De instapper is de achterwielaangedreven Long Range met een batterij van 69 kWh en een vermogen van 272 pk. De goedkoopste Volvo EX30 zet daar evenveel vermogen, maar een kleinere accu (51 kWh) tegenover.



Versie twee van de Zeekr X is de Privilege van 50.490 euro. Die bevat ­hetzelfde accupakket als de basisversie, maar heeft 428 pk en is uitgerust met twee elektromotoren en vierwielaandrijving. Dat levert nog betere prestaties op, maar een iets kleinere actieradius: 425 in plaats van 445 kilometer.

Zeekr X heeft wel iets van een Ikea-kastje



Kijken we naar het design van de Zeekr X, dan lijkt-ie nog het meest op een Polestar 3 die klem heeft gezeten tussen twee vrachtwagens. Hij is dan ook ontworpen in het Zweedse Göteborg, op een steenworp afstand van de designstudio van Polestar. Wat dat betreft lijkt het wel een Ikea-kastje. Daar staat ook vaak op 'design by Ikea of Sweden', maar ondertussen wordt het vaak in het Verre Oosten gemaakt.



Zweeds ontwerp



Achter de tekentafel van de Zeekr X zat ook geen Chinees, maar een rasechte Goten­burger: Robert Knutsson. Helemaal vrij van Chinese trekjes is de Zeekr echter niet. Kijk bijvoorbeeld naar de koplampen en de scherpe vouwen in de flanken. Aan de achterkant doet de hoog ingezette achterklep ons denken aan de Renault Megane E-Tech en hetzelfde geldt voor de achterruit ter grootte van een schietgat.



Het grootste pijnpunt van het ontwerp vinden we de flanken ter hoogte van de C-stijlen. Hier tellen we te veel plaatdelen en naden. Met name aan de linkerkant, omdat hier de laadklep zit. Het lijkt of Zeekr er zelf ook niet zo blij mee is, want in de online configurator van de X is de klep weggepoetst. Een leuk, praktisch detail is het icoontje in de B-stijl. Dat geeft aan wanneer je de auto hebt geparkeerd in de huisdierstand, zodat de politie geen ruit intikt om je hond te bevrijden odat omstanders denken dat het beest het te warm of koud heeft. Ook kun je hier tijdens het opladen de laadtoestand van het accupakket aflezen.

Minimalistisch interieur



Net als bij de Volvo EX30, is het interieur­ontwerp van de Zeekr X Scandinavisch minimalistisch. Het oogt streng maar smaakvol, met lichte kleuren, grotendeels zachte materialen en koperkleurige accenten. De hemel en de raamstijlen zijn bekleed met een chique, alcantara-achtige stof, maar iets gewoons als een dashboardkastje zoek je dan weer tevergeefs. Achterin heb je ruim voldoende hoofd- en beenruimte, al zitten langere mensen vanwege de hoge wagenvloer wel met opgetrokken knieën. De ­bagageruimte is met 362 liter inhoud niet overbemeten. De frunk (21 liter) is evenmin een ruimtekanjer.

Smal instrumentarium



Het smalle digitale instrumentarium laat alleen het hoognodige zien, daarboven is er een head-up display. Maar in de Volvo EX30 heb je dat allemaal níét. Het stuur heeft slechts twee knoppen. Daarmee kun je ­talloze zaken verstellen, afhankelijk van het menu dat je in het infotainmentscherm kiest. Dat kent onderin een aantal snelkeuze­toetsen, toch moet je voor iets basaals als de spiegelverstelling een menu induiken.



Traag navigatiesysteem



Opvallend genoeg heeft het infotainment­systeem niet dezelfde Google-basis als in Polestars en nieuwe Volvo’s. Zeekr heeft zelf iets bedacht, met vrij lange, kleine schermteksten en het lukt ons niet om de mevrouw die continu op de maximumsnelheid hamert, het zwijgen op te leggen. Verder lijkt het of het navigatiesysteem nog in het tijdperk van de verbrandingsmotor is ontwikkeld, want de instructies lopen continu achter op de werkelijkheid.



Prestaties Zeekr X



Nu valt het ook niet mee om de Zeekr X bij te houden. Met de basismotorisering sprint hij binnen 5,6 tellen naar de 100 km/h. De versie met 428 pk heeft voor dezelfde oefening zelfs maar 3,8 seconden nodig. Zeekr beweert dat de X een van de sportiefste auto’s in zijn segment is, maar dat verdient een nuance.



Zolang het asfalt keurig vlak is, hebben we weinig op de wegligging aan te merken. Geef je de auto daarentegen van katoen op een hobbelige ondergrond, dan raken vering en demping de draad kwijt en wordt de X springerig als een elandkalf in de lentezon. Toegegeven, dan gaat het érg hard. Als je het ietsje kalmer aandoet, is de Chinese crossover een prettige, stille en comfortabele reisgenoot met een zeer bochtvast karakter.

Riante uitrusting



De uitrusting laat je baden in weelde. Een Yamaha-geluidsinstallatie met 13 luid­sprekers, een panoramadak, elektrische verwarm- en verstelbare voorstoelen, een verwarmde achterbank, stuurverwarming en een elektrisch te openen achterklep zijn allemaal standaard.



De veiligheidsuitrusting vinden we zelfs wat te veel van het goede. Zo verricht de rijstrookassistentie een paar totaal onnodige stuuringrepen en de vermoeidheidsassistent gedraagt zich als een paniekerige bijrijder zonder rijbewijs. Als je even in de rechter buitenspiegel kijkt, denkt het systeem al dat je te veel bent afgeleid. De vraag is of we hier te maken hebben met Chinese bemoeizucht of met Zweedse bezorgdheid om je veiligheid …

Stroomverbruik Zeekr X



Op het testtraject met vooral kleinere wegen realiseren we een verbruik van 19,2 kWh/100 km. Toegegeven, af en toe hebben we flinke stroomstoten uitgedeeld, aan de andere kant hebben de regeneratiestand vlijtig gebruikt. Snelladen doet de Zeekr X met maximaal 150 kW. Da’s netjes, maar niet baanbrekend; opladen van 10 tot 80 procent kost je volgens Zeekr 28,75 minuten - en geen seconde meer … Het toegestane aanhangergewicht heeft de mooie afgeronde waarde van 1600 kg.

Prijs Zeekr X onder subsidiegrens



Gezien zijn prestaties en uitrusting is de Zeekr X een concurrerende aanbieding. Zonder rijklaarmaakkosten kost hij 44.990 euro en blijft-ie dus net onder de subsidiegrens van 45 mille. Kijk je puur naar de prijs-kwaliteitsverhouding en de geboden uitrusting, dan is de Zeekr X best een slimme keus.

Toch is het de vraag of je voor dat geld een auto van een splinternieuw merk zonder reputatie of groot dealernetwerk aanschaft. Voorlopig kun je in Nederand alleen nog in Zeist terecht. En Zeekr biedt wel 5 tot 10 jaar fabrieksgarantie, maar wie weet of het merk dan nog bestaat? We verwachten dat veel mensen om dit soort redenen toch liever een (krappere) Volvo EX30 kiezen. Of desnoods een Polestar of Tesla. Kortom, prima auto, moeilijk verhaal.