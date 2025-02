Deze kloon van Kia EV3 kost 13.000 euro (maar let op het addertje)

Nieuws

Dongfeng kennen we ondertussen van de Dongfeng Box, maar de Chinezen willen hun aanbod snel uitbreiden. Het lijkt wel alsof ze voor hun volgende model scherp naar de Nederlandse markt hebben gekeken, want de Chinese EV lijkt sterk op de populairste auto van ons land …

De Nammi 06 (bovenste rij) tegenover de Kia EV3 (onderste rij)

Nammi 06 vs EV3

De compacte SUV die je op de foto’s ziet, heet de Dongfeng Nammi 06 en komt in het modellengamma van Dongfeng boven de al bekende Dongfeng Box. ‘Beter goed gejat dan slecht verzonnen’ moeten ze bij het merk hebben gedacht, want de 06 lijkt verdacht veel op de Kia EV3. Kijk maar eens naar de ledbalken in de neus, de hoekige zwarte wielkasten en de zwarte streep op de C-stijl. Zelfs de locatie van de laadpoort is identiek.

Kia EV3 populair

Als je een ontwerp kopieert, begrijpen we dat Dongfeng kiest voor de Kia EV3. Exemplaren van de Koreaanse compacte SUV gaan namelijk als warme broodjes over de toonbank. In Nederland was het model met 1757 verkopen zelfs de populairste auto in januari. Van de EV3 werden zelfs ruim twee keer zoveel verkocht als van de Kia Picanto, die met 855 stuks op de tweede plek stond.



Dongfeng Nammi 06 specs

Terug naar de Nammi 06. Dongfeng heeft naast de foto’s niets gedeeld over de specificaties van de auto, maar bij carnewschina zijn ze in de Chinese typegoedkeuringsdocumenten gedoken om alsnog wat informatie te achterhalen. Daaruit blijkt dat de Nammi 06 ruim 4,30 meter lang is, vergelijkbaar met de Kia EV3. De elektromotor produceert 181 pk, maar over het accupakket en de bijbehorende actieradius is nog niets te vinden.

De Nammi 06 komt in het tweede kwartaal van dit jaar op de Chinese markt. Daarbij is vooral de verwachte vanafprijs interessant: 100.000 yuan, oftewel ruim 13 mille in euro’s.

Ook naar Nederland?

Voorlopig blijft de Nammi 06 dus in China, maar het is niet ondenkbaar dat Dongfeng de SUV ook naar Europa haalt. Eerder deden de Chinezen dat immers al met de Dongfeng Box. Verwacht echter niet dat de Nammi 06 hier ook maar 13.000 euro gaat kosten.

Onder andere door hoge importtarieven vallen de prijzen in Europa en andere westerse markten veel hoger uit. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Box: in China is dat model als Nammi 01 te koop vanaf zo'n 9800 euro, terwijl je er in Nederland minimaal 23.400 euro voor moet neertellen.

Nammi 06 Nederlandse prijs

Als we dezelfde vermenigvuldigingsfactor op de Nammi 06 loslaten, gaat de Nederlandse prijs voor de SUV zomaar naar ruim 31.000 euro. Daarmee zou de Nammi 06 nog altijd een stuk goedkoper zijn dan directe concurrenten als de Kia EV3 (vanaf 36.995 euro), Volvo EX30 (vanaf 34.995 euro) en de Skoda Elroq (vanaf 34.990 euro). Maar een echt koopje is de Chinees dan niet meer. We wachten een officiële aankondiging van Dongfeng af.