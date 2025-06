Zo veegt Volvo reden om géén EX30 te kopen van tafel

Nieuws

Sommige consumenten willen geen Chinese auto. Simpelweg omdat ze moeite hebben met het land van herkomst. Dat kan effect hebben op de verkoopresultaten van de in China gefabriceerde Volvo EX30. En dus komt Volvo nu met een rigoureuze oplossing.

Volvo introduceert de Volvo EX30 Europa. Met meer uitrusting en een scherpe prijs, zegt Volvo. En 'net als de iconische Volvo V70 Europa van weleer' loopt de EX30 Europa in het Belgische Gent van de band. Als jij zonder te googelen weet welke auto Volvo hiermee bedoelt, krijg je van ons een tien met een griffel.

Dat de EX30 Europa ook echt op ons continent wordt gebouwd, is goed nieuws voor wie Volvo's compacte EV wel zag zitten, maar tóch afhaakte omdat-ie eerst alleen in China geproduceerd werd. Het reusachtige land neemt het volgens velen niet zo nauw met de mensenrechten - denk aan de moslimminderheid Oeigoeren.



Europeser wordt de Volvo EX30 niet

Nu de Volvo EX30 ook in Gent van de band loopt, is het dilemma van sommige aspirant-kopers als sneeuw voor de zon verdwenen. Het is nog geen Scandinavië, maar Europeser wordt de EX30 voorlopig niet. Hij heet zelfs 'Europa'. Afgelopen april is de productie gestart en de eerste Belgische EX30's komen deze zomer op de Nederlandse markt.

Volvo EX30 Europa is extra compleet

Een reden om alsnog voor een Chinese elektrische SUV te kiezen, is de vaak belachelijk complete uitrusting. Maar ook hier heeft Volvo wat op bedacht. De EX30 Europa zit óók riant in de opties.

Volvo heeft de rijke Plus-uitvoering gepakt en deze uitgebreid met een climate pack (verwarming van voorstoelen en stuurwiel) en een power seat pack (elektrisch bedienbare voorstoelen met geheugenfunctie voor de bestuurdersstoel, inclusief een 4-voudig verstelbare lendesteun voor de bestuurder).

Normaal gesproken betaal je voor deze opties 1150 euro, dus die steek je nu toch maar mooi in je zak. De prijzen van de Volvo EX30 Europa beginnen bij 36.995 euro (single motor, 272 pk, 337 km actieradius). Dat is 2000 euro minder dan de Plus-uitvoering.

Volvo EX30 liever private leasen?

De Volvo EX30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 439,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo EX30 private lease prijzen.

Volvo EX30 met meer actieradius?

Wie meer actieradius wil, kan voor 3000 euro extra terecht bij de Extended Range (476 km). Voordeel: dan heb je ook een warmtepomp die de instapper niet heeft. Bovendien kun je sneller laden: met 153 in plaats van 134 kW.

Tot slot is er nog de EX30 Europa Sport. Dat is de 428 pk sterke Twin Motor met AWD en een actieradius van 450 kilometer. Die kost 45.995 euro, wat volgens Volvo een voordeel betekent van ruim 6000 euro. Bovendien knal je in 3,6 seconden van 0 naar 100 km/h. Niet nodig, wel leuk.