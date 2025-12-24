Waarom Volvo zo goed verkoopt - en welke vijf tweedehands modellen dat bewijzen

Nieuws

Het gaat bij Volvo hard met de verkopen. De Zweedse autofabrikant was vorig jaar het op één na populairste merk van het land en staat ook in 2025 ferm in de top 10. Volvo heeft met haar diverse (nieuwe) modellen duidelijk een geslaagde balans gevonden tussen prijs, kwaliteit, luxe, comfort en gebruiksvriendelijkheid. Overweeg je zelf een Volvo occasion te kopen, dan vind je op Autotrack.nl 5 modellen die als tweedehands de moeite waard zijn.

Volvo EX30

Volvo breidt haar modellengamma in 2023 uit met een compleet nieuwe elektrische SUV: de EX30. Zoals de naam al verklapt staat-ie in de line-up onder de verschillende crossovers met ‘40’ in de naam. De EX30 is 4,23 meter lang, zit standaard goed in de spullen en heeft een scherpe vanafprijs van minder dan €35.000. Dat het een aantrekkelijke keuze is blijkt al gauw, want in zijn eerste jaar wordt de EX30 in Nederland ruim 10.000 keer verkocht.

Voor een kleine SUV is de EX30 een zeer complete en volwassen auto. Dat geldt niet alleen voor de uitrusting en het comfort, maar ook voor de techniek. Het instapmodel, de Single Motor, beschikt over 272 pk en heeft een volledig elektrische actieradius van 337 kilometer. Kies je voor de Single Motor Extended Range, dan kun je dankzij het grotere accupakket tot 476 kilometer afleggen.

De 428 pk sterke Twin Motor Performance is de krachtigste variant, maar daardoor is zijn rijbereik van 450 kilometer ook iets kleiner. De EX30 is tevens verkrijgbaar als avontuurlijk ogende Cross Country, die hoger op zijn poten staan en enkel wordt geleverd als vierwielaangedreven Twin Motor Performance.

Volvo S60/V60

Volvo zet al enige tijd vol in op SUV’s en elektrisch rijden, maar er zijn een aantal alternatieven voor degenen die daar (nog?) niet aan toe zijn. Neem bijvoorbeeld het traditionele, middelgrote duo van de S60 en V60, die respectievelijk in 2000 en 2010 op de markt komen.

De meest recente generatie stamt uit 2018 en is voorzien van de inmiddels bekende moderne, minimalistische designtaal, inclusief de o-zo herkenbare koplampen in de stijl van Thor’s hamer. Het zijn stijlvolle, veilige en betrouwbare auto’s met een teder en gebruiksvriendelijk karakter.

Laat er geen twijfel over bestaan dat de S60 en V60 ruim en praktisch zijn. Natuurlijk kun je een maat groter (S90/V90) kiezen, maar dan betaal je meteen ook een stuk meer geld. De S60 en V60 hebben een nette prijs en zijn erg veelzijdig.

Het aanbod motoren is bijzonder divers en omspant reguliere en mild-hybride benzinemotoren, diesels en plug-inhybride uitvoeringen met een maximaal vermogen van 455 pk. De krachtbronnen zijn tegelijkertijd zuinig en schoon, wat aansluit op het overwegend verstandige karakter van deze Volvo’s. Enkel de V60 is nog nieuw verkrijgbaar; de S60 is (net als de andere sedans) uitgefaseerd en kun je alleen nog tweedehands kopen.

Volvo EX90/XC90

De Volvo XC90 heeft sinds zijn debuut in 2002 een aardige metamorfose doorgemaakt. Wat begon als een robuust werkpaard, kennen we al ruim een decennium als een statige en chique SUV die modderspetters liever lijkt te vermijden.

De huidige versie gaat sinds 2014 mee en is onderhand tot tweemaal toe gefacelift, namelijk in 2019 en 2024. Gedurende die periode is de XC90 in diverse uitvoeringen verschenen, van reguliere en mild-hybride benzine- en dieselmotoren tot plug-inhybrides. Anno 2025 wordt de XC90 enkel nog geleverd in zijn krachtigste en schoonste iteratie: de 455 pk sterke T8 Plug-in Hybrid met vierwielaandrijving.

In 2024 komt Volvo tevens met een volledig elektrische tegenhanger van de XC90 op de proppen, die geheel toepasselijk EX90 wordt genoemd. Deze is verkrijgbaar als Single Motor, Twin Motor of 517 pk sterke Twin Motor Performance. De actieradius van deze modellen zit tussen de 580 en 619 kilometer; de reguliere Twin Motor heeft het grootste rijbereik.