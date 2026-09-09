Volvo V60 (2018-): problemen, betrouwbaarheid en prijs

Aankooptips

De huidige Volvo V60 was (en is) geliefd onder leaserijders. Voor particulieren is een nieuwe V60 meestal te duur. Op de occasionmarkt zijn de prijzen een stuk vriendelijker. Of dat ook geldt voor de gebruiks- en onderhoudskosten, pluizen we uit in dit aankoopadvies.

De tweede generatie van de V60 kwam al in de zomer van 2018 op de markt. Hij is duidelijk groter, ruimer en moderner dan zijn voorganger uit 2010. Daarentegen is hij veel minder ruim en praktisch dan de V70 die een jaar eerder uit productie was gegaan. Toch zijn tweedehands Volvo's V60 behoorlijk populair, getuige de stevige vraagprijzen.

Eind 2020 kreeg de V60 (modeljaar 2021) vooral een technische update, met nieuwe mild hybrid-motoren en aangepaste motoraanduidingen. Twee jaar later volgde een subtiele facelift met kleine uiterlijke wijzigingen en vooral een nieuw, op Android gebaseerd infotainmentsysteem. Het ­verticale touchscreen werd gewoon gehandhaafd.

Bij de plug-in hybrides groeide de accucapaciteit van 11,6 tot 18,8 kWh, wat zowel de zuinigheid als het elektrische bereik (van 55 tot 90 km) ten goede kwam.

Zo scoort de Volvo V60 II bij de apk

Veel V60-rijders maken kennelijk gretig gebruik van de aanwezige power. Bij onvoldoende onderhoud zien de apk-keurmeesters dat terug in versleten remmen, banden en onderstelcomponenten. Net als bij veel andere auto's zweten de motor en de transmissie weleens een drupje olie.

Hoe betrouwbaar is de Volvo V60?

De Consumentenbond geeft de V60 een 7,2 voor betrouwbaarheid. Een ruime voldoende, toch verwachten vel mensen gevoelsmatig een hoger cijfer van een Volvo.

Veel V60-rijders klagen over het gammele rolgordijn van de bagageruimte en versleten ­gas­veren van de achterklep. Slaat de motor tijdens het rijden spontaan af, dan is waarschijnlijk de zekering van de brandstofpomp doorgebrand. Bij de vierwielaangedreven plug-in hybride T8 is de koppeling naar de achterwielaandrijving een gevoelig punt. Als die stukgaat, wordt de aandrijving naar de achteras onderbroken. Reparatie is peperduur.

Populaire motoren Volvo V60

Let extra goed op onderhoudsgeschiedenis

Omdat de distributie- en multiriem vrij gevoelig zijn, is het extra belangrijk dat de V60 ­volgens schema is onderhouden. Zo niet, laat de riemen dan voor aankoop preventief ­vervangen. Een defecte kachelweerstand laat de aanjager van het ventilatiesysteem ook draaien nadat de motor is afgezet; niet goed voor de accu.

Problemen V60 diesel en PHEV

Iets oudere Volvo's V60 met dieselmotor kampen bij hoge tellerstanden vaak met defecte verstuivers en een vervuild inlaatspruitstuk. Let daarom op of de motor soepel loopt en of er geen plasticstank waarneembaar is. De meeste V60’s hebben een 8-traps automaat. Die is vrij degelijk, check niettemin of-ie soepel en zonder bijgeluiden z’n werk doet.

Bijna 400 van de circa 800 aangeboden V60's II op Marktplaats zijn stekkerhybrides. Laat hierbij altijd de accutoestand testen en check of de achterste elektromotor wel aan het aandrijffeestje meedoet (zie ook hierboven).

Prijzen tweedehands Volvo V60



Bouwjaar/km-stand T4 B3 T6 AWD (PHEV) 2019 / 140.000-175.000 Vanaf ca. € 20.000 - - 2020 / 100.000-125.000 Vanaf ca. € 24.500 Vanaf ca. € 23.500 Vanaf ca. € 25.000 2022 / 80.000-100.000 - Vanaf ca. € 26.500 Vanaf ca. € 33.000 2024 / 40.000-60.000 - Vanaf ca. € 33.500 Vanaf ca. € 39.000

Opmerkelijk genoeg worden voor de Volvo V60 hogere prijzen gevraagd dan voor tweedehands Volkswagens Passat B8 Variant, terwijl de Duitser groter, ruimer en zuiniger is. Een verschil is dat de Passat met duidelijk vrij bescheidener aandrijflijnen geleverd is dan de Volvo V60. Daarnaast heeft het premium-imago van Volvo mogelijk voor een prijsopdrijvend effect.