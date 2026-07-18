REVIEW: komt de elektrische Volvo V60 te laat voor jou? Ook deze stationwagon komt uit Zweden!

Tests

Een elektrische stationwagon, ontwikkeld en ontworpen in Göteborg. Dat moet bijna wel een Volvo zijn. Nou, niet echt. Is de indrukwekkende Zeekr 7GT een goed alternatief?

Wat is opvallend aan de Zeekr 7GT (2026)?

Net als Volvo, is Zeekr onderdeel van het Chinese Geely-concern. Maar terwijl Volvo de nadruk legt op z’n Zweedse roots, veiligheid, gezinswaarden en milieu, profileert Zeekr zich vooral als elektrisch hightechmerk. Daarbij rept het juist met geen woord over z’n – Chinese – afkomst en productielocatie …

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Behalve dat Zeekr tot hetzelfde concern behoort als Volvo, vinden ontwikkeling en design ook plaats in Volvo’s hometown Göteborg. Desondanks heeft deze Zeekr maar één Volvo-achtige eigenschap: het is een grote stationwagon. Al spreekt Zeekr zelf liever van een ‘grand tourer’.

Van opzij doet de Zeekr 7GT sterk denken aan de bijna 5 meter lange Zeekr 001. De 7GT (lengte 4,82 m) valt echter in hetzelfde segment als de compactere Volvo V60 en Volkswagen Passat. Al zijn die natuurlijk niet volledig elektrisch

De familierelaties met Volvo ten spijt, staat de Zeekr 7GT op een geheel eigen platform, voorzien van 800V-techniek. Dat staat borg voor razendsnelle laadtijden. De door ons gereden topversie, de 7GT Privilege AWD, heeft een DC-laadvermogen van 420 kW. Daarmee gaat de 100kWh-batterij in 16 minuten van 10 naar 80 procent.

Wat is goed aan de Zeekr 7GT?

Je zou zeggen dat de 421 pk sterke basisversie van de Zeekr 7GT wel voldoende is, maar wij kregen het vierwielaangedreven topmodel met 646 pk mee.

Dat knalt stilzwijgend in 3,3 seconden van 0 naar 100 km/h en maakt gehakt van vrijwel alles met een verbrandingsmotor onder de kap. Natuurlijk konden we het niet laten om zo nu en dan even te stampen, maar dat leer je snel af. Van te veel adembenemende sprintjes, ga je alleen maar hyperventileren.

Daarom probeerden we ons te gedragen als een verantwoordelijke huisvader, al was dat soms best lastig. De 7GT lapt snelheidslimieten namelijk zo gemakkelijk aan z’n 20-inch rubberlaarzen, dat je algauw veel te hard rijdt. Als je geen zin hebt om met hoge snelheid bomen te gaan knuffelen, kun je op binnenwegen de bijterige Sport-modus dan ook beter met rust laten en je rechtervoet in bedwang houden.

Daarmee willen we niet zeggen dat de wegligging van deze Zeekr te wensen overlaat, al is het ook weer geen Porsche Taycan. Maar dankzij zijn lage zwaartepunt en het effectieve samenspel van de vierwielaandrijving, de adaptieve luchtvering — standaard op de Privilege — en de multilink-achterwielophanging, kleeft de 7GT aan het asfalt als uitgespuugde kauwgom aan een zongebrande stoeptegel.

Zo'n 2400 kilo wegend kanon met 650 pk lust zeker wel een vonkje? Valt erg mee. Na een gevarieerde vijfdaagse testperiode realiseerden we een gemiddeld verbruik van 19,7 kWh/100 km, dat is zelfs een fractie onder de fabrieksopgave.

Behalve bloedsnel, is onze testauto bijzonder luxe uitgerust, ruim en comfortabel. De nappaleren voorstoelen (standaard) zijn in alle richtingen elektrisch verstelbaar, hebben een verlengbare zitting en beschikken over verwarming. Voor stoelmassage en -ventilatie moet je een optiepakket aanvinken.

Ook de achterpassagiers kunnen hun billen grillen en elektrisch heen en weer schuiven. Een premium audiosysteem, een 360-graden camera, volautomatische parkeerassistentie en matrix-led-koplampen zijn eveneens bij de prijs inbegrepen. Daarnaast kun je niet alleen de achterklep elektrisch open en dicht doen, maar ook de portieren (optie) … Ten slotte beschikt de auto over vrijwel alle veiligheidssystemen die je kunt bedenken.

Uiteraard is deze EV mooi stil, al laten de 25,5 centimeter brede rubberwalsen af en toe wel een roffeltje horen. Ook het veercomfort is uitstekend, met een lichte neiging tot deinen in de comfortstand. Gelukkig heeft de auto ook een modus die wagenziekte helpt voorkomen.

Over de gebruikte materialen en de fraaie stiknaden in het interieur hebben we geen klachten, al zouden wij wel het optionele crèmewite interieur bestellen om het geheel een vrolijker aanzien te geven.

Wat kan beter aan de Zeekr 7GT (2026)?

De bagageruimte van de 7GT meet 456 liter, wat in dit segment bescheiden is. De frunk in de AWD-versie is met 32 liter evenmin overbemeten. We beginnen al beter te begrijpen waarom Zeekr dit geen Estate noemt …

De beenruimte op de achterbank is dan weer riant, maar helaas dwingt ook de 7GT je in de typische EV-houding: kont laag, knieën hoog. Alsof je tijdens de ouderavond op het kinderdagverblijf in het verkeerde toilet bent beland.

Gedurende de testperiode hebben we ons diverse keren afgevraagd: is dit niet te veel van het goede? De optioneel elektrisch bediende portieren zouden wij bijvoorbeeld nooit kiezen.

Vaak stonden we er te dicht op, waardoor de sensor ons als een obstakel zag en de deur slechts op een kier ging staan. Druk je opnieuw op de portiergreep, dan gaat de deur weer dicht. Vermoeiend. Wel is het fijn dat je – eenmaal in de auto – de deur kunt sluiten door het rempedaal in te trappen.

Dan de bediening via het infotainmentscherm. Onderweg vonden we de koude luchtstroom uit de dashboardroosters wat te heftig. Normaliter zet je de roosters dan deels dicht of draai je ze in een andere richting. Niet bij de Zeekr 7GT. Daarbij moet je het klimaatmenu in duiken en óf de defrosterstand selecteren, óf een individuele stand kiezen.

Als je daar even niet uitkomt, biedt spraakbediening geen soelaas. Het enige commando dat meteen werd begrepen, was: ‘selecteer sportmodus’. De meeste conversaties beëindigde de dame in het dashboard met de frase: ‘ik stop ermee’. Alsof ik haar een oneerbaar voorstel had gedaan.

Het aantal assistentiesystemen is bijna ontelbaar, maar in enkele gevallen hinderen ze eerder dan dat ze assisteren. Zo kregen wij herhaaldelijk ruzie met de actieve rijstrookwisselhulp en het lane centering-systeem. Die werkten meestal net even anders dan ik wilde. Hinderlijk.

De slimme adaptieve cruisecontrol – die je bedient met de transmissiehendel – werkt samen met de navigatie. Klinkt ook prachtig, maar in de praktijk word je gedwongen tot een rijstijl à la je oma in haar Volvo 340 Variomatic. Ook al zijn bochten zo flauw als de gemiddelde grap van Seth Gaaikema – waar oma trouwens dubbel om lag – dan nog gaat de rem erop. Om gek van te worden.

Wat is de prijs van de Zeekr 7GT?

Kijken we naar de indrukwekkende EV-techniek, de actieradius, de uitrusting en de adembenemende prestaties, dan is de Zeekr 7GT Privilege een koopje. Rijklaar kost dit kanon met een WLTP-bereik van 558 kilometer 58.490 euro. Een Volvo ES90 met gelijkwaardige specs zit op bijna 92.000 euro! Om nog maar te zwijgen van de Audi S6 Avant E-tron, die – met ‘slechts’ 503 pk – ruim 98 mille kost.

Toch zouden wij niet voor de topversie kiezen. De 7GT Long Range RWD is ook al beresterk (421 pk, 0-100 in 5,3 s), heeft meer actieradius (655 km) en mag mee voor 51.990 euro. Instappen kan zelfs al voor 46.990 euro in de even krachtige Business Edition. Die heeft wel een kleinere accu (75 kWh), goed voor een bereik van 519 km.

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Wat vind ikzelf van de Zeekr 7GT?

Eindelijk een Chinese EV die er niet uitziet als de zoveelste SUV-zetpil. Met andere woorden: ik vind het design van de Zeekr 7GT geslaagd. Hij oogt rank en potent tegelijk, zonder agressief te zijn. Verder geen overdreven vouwen, deuken of luchthappers, maar saai is-ie allerminst.

Bestel je ’m in het forest green met het lichte interieur (optie), dan staat er een fraaie auto. Nadeel van het ranke design is de kleine achterruit, die het achteruitzicht biedt van een schietgat in een middeleeuws kasteel.

Hoewel ik een echte stationwagon-fan ben en de 7GT op diverse fronten veel indruk maakt, is dit niet mijn auto. De algehele bediening en vrijwel alle hulpsystemen – het fraaie head-up display en de capabele parkeerhulp uitgezonderd – zijn een dermate grote bron van ergernis, dat ik er op den duur gillend gek van zou worden. Of dat aan mij ligt, of aan de auto, laat ik graag in het midden.