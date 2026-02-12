De Volvo Estate is niet dood, hij leeft: weg is vrij voor nieuwe V60

Nieuws

Onlangs vertelde productstrateeg Michael Fleiss van Volvo ons dat we in de nabije toekomst weer lage stationwagons van het merk mogen verwachten. Technisch directeur Anders Bell onderbouwt dit met een verhelderende uitleg.

Met de V60 en V90 boekte Volvo de laatste jaren magere verkoopresultaten. Inmiddels is de V90 uit productie en de Volvo V60 gaat al zo'n acht jaar mee. Tot voor kort beweerde Volvo dat het vooral brood zag in SUV’s en dat sedans en stationwagons een uitstervend ras waren. Ook bij Volvo zelf.

'Estate zit in het Volvo-DNA'

Maar bij de première van de EX60 gaf Michael Fleiss de fans van de traditionele Volvo Estate weer hoop: "Hoewel de vraag naar stationwagons wereldwijd tanende is, zien we nog altijd potentieel. Bovendien is dit type auto zo sterk verbonden met ons merk-DNA, dat we niet uit het segment kunnen wegblijven. Volvo hoort daar gewoon thuis. De Volvo Estate is dan ook zeker niet ten dode opgeschreven."

Een nieuwe, elektrische V60 zou eruit kunnen zien als de auto op de AI-afbeelding boven dit artikel.

Nieuw platform biedt veel mogelijkheden

Volvo’s technisch directeur Anders Bell, gaat tegenover het Britse Autocar nog wat dieper in op de materie. Volgens hem maakt Volvo’s nieuwe SPA3-platform een herwaardering van traditionele sedans en stationwagons een stuk gemakkelijker.

Het SPA3-platform, dat debuteert bij de onlangs onthulde EX60, is vanaf de basis ontwikkeld voor volledig elektrische aandrijving. Volgens Volvo betekent dat een enorme sprong in flexibiliteit. Anders dan bij de SPA2-basis – dat nog sterke verwantschap heeft met oudere ICE-architectuur – wordt de hoogte van de auto bij het SPA3-platform niet langer gedicteerd door de accucapaciteit.

Technisch directeur Anders Bell legt uit dat het ontbreken van een verbrandingsmotor, uitlaatsysteem en brandstoftank ontwerpers en ingenieurs volop vrijheid geeft: “We kunnen auto’s hoog maken, maar ook laag.”

Een belangrijk voordeel van SPA3 zit in de manier waarop het batterijpakket wordt geïntegreerd. Bij veel elektrische modellen die gebaseerd zijn op aangepaste verbrandingsplatforms, moet de accucapaciteit worden vergroot door het pakket breder te maken. Dat leidt tot bredere en vaak ook hogere auto’s. Bij het nieuwe Volvo-platform is dat niet het geval.

Batterijen verder naar voren

Omdat de voorste crashstructuur niet langer rekening hoeft te houden met een motorblok, kunnen batterijcellen verder naar voren komen, zelfs vóór het schutbord. Daardoor hoeft het accupakket niet volledig binnen de wielbasis te blijven.

Volvo verplaatst het raakpunt tussen batterij en crashstructuur naar voren, waardoor – volgens Bell – minimaal zeven kilowattuur extra capaciteit vóórin kan worden ondergebracht, zonder concessies te doen aan de bekende Volvo-veiligheidsnormen.

Voetenbakken voor achterpassagiers

Die oplossing maakt zogenoemde voetenbakken mogelijk: uitsparingen in het batterijpakket ter hoogte van de achterste voetenruimte. Dit principe werd lang geleden al toegepast bij de Audi A2, maar ook lage EV’s als de Porsche Taycan en Audi E-tron GT maken er gebruik van. Hierdoor kunnen achterpassagiers lager zitten, wat weer bepalend is voor de totale hoogte van een auto.

Omdat de Volvo ES90 gebaseerd is op het oudere SPA2-platform, is die auto nog vrij hoog. De stoelen en voetenruimtes zijn boven op een vlak batterijpakket geplaatst. Dat zorgt voor een verhoging van zo’n 200 millimeter.

Concurrent voor BMW i3

Bell hint dan ook, net als Fleiss, op een terugkeer van lage, elegante modellen. “We kunnen laag. We kunnen gestroomlijnd. We kunnen hoog. We kunnen MPV’s bouwen. Alles zit in het kookboek. Welk recept we uiteindelijk kiezen, is een andere vraag.”

Concreet zou Volvo relatief eenvoudig een elektrische sedan kunnen ontwikkelen als zustermodel van de EX60 – in feite een spirituele opvolger van de S60 en V60. Daarmee zou het merk zich kunnen meten met toekomstige concurrenten als de BMW i3 (Touring), de elektrische Mercedes CLA (Shooting Brake) en Audi A4 E-Tron (Avant).