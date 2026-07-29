TEST - Dit nieuwe model kan Volvo maken of breken

Tests

De EX60 is de belangrijkste lancering voor Volvo in tijden. Hij overtuigt op héél veel vlakken: ruim, zuinig, veilig, groot bereik en absurd veel vermogen. Wordt dit net zo’n eclatant succes als de XC60?

De nieuwe EX60 kan het merk maken of breken. Eerdere elektrische modellen van het sympathieke Zweedse merk werden matig ontvangen (ES90) of kenden de nodige hard- en softwareproblemen (EX30 en EX90). Daar kwamen externe factoren als de tegenvallende vraag naar EV’s en Amerikaans tarievengeneuzel nog eens overheen en er ontstond ‘a perfect storm’. Na topjaar 2024 verloor het Zweedse merk in 2025 360 miljoen euro en moest het 3000 mensen ontslaan.

De verwachtingen rond de EX60 zijn daarom hooggespannen. Niet alleen is de concurrentie in het premium D-segment fel, de EX60 moet het in eigen showroom ook opnemen tegen de bestverkochte Volvo ooit, de XC60. Van de eerste serie van dat model verkocht Volvo bijna 14.000 exemplaren in Nederland, van de tweede reden al meer dan 20.000 stuks de showroom uit. En de teller stopt nog niet, want de nog steeds razend populaire XC60 blijft tot 2031 in productie, zij het in geüpdatete vorm.

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Grote accu, snel vol

De EX60 deelt, behalve badge, formaat en doelgroep, helemaal niets met zijn plug-in familielid. Hij staat op het volledig nieuw ontwikkelde SPA3 platform, waarbij de batterijen tussen de assen zijn geplaatst. Dat zorgt voor een laag zwaartepunt en meer binnenruimte. Dankzij de schaalbaarheid van het accupakket biedt Volvo de EX60 aan met 83, 95 en 117 kWh batterijen.

Iedere EX60 beschikt over 800V-architectuur en de opgegeven laadsnelheid is geen loze belofte. Onze collega’s van het Duitse Auto Zeitung reden 500 km met een P6 en kwamen tot een gemiddeld verbruik van 18,3 kWh. Nadat ze hun testauto aan een 350 kW snellader koppelden, zagen ze de laadsnelheid al na een paar tellen oplopen tot meer dan 300 kW.

Softwaregedefinieerde auto

De EX60 is ontworpen als ‘softwaregedefinieerde’ auto, waarbij de auto leert van omstandigheden in en rond de auto. Over dit nieuwe HuginCore principe, waarbij hard- en software samen zijn ontwikkeld en dat met name de veiligheid ten goede moet komen, kun je alles lezen op pagina 84.

Onderdeel van de HuginCore is de integratie van Google’s AI spraakassistent Gemini. Volvo gaat er prat op dat je, naast simpele commando’s, ook hele gesprekken kunt voeren met de software. Maar toen we in keurig Engels vroegen hoe de EX60 zich volgens Gemini verhoudt tot de BMW iX3 en Mercedes GLC, ging die assistent flink hallucineren. Volvo belooft de EX60 constant over the air up to date te houden, dus het spraaksysteem zal op termijn ook zeker verbeteren.

Weinig knoppen

Naast spraakbesturing kom je via het 15 inch tellend scherm met de HuginCore in aanraking. Dat is nu horizontaal (landscape mode) gemonteerd in plaats van verticaal. Op die manier kan Volvo meer eenvoudig bereikbare sneltoetsen kwijt. Het werkt oké en is best snel, maar we blijven bepaalde fysieke basisknoppen missen. De ramen laten zich gelukkig wel met echte knoppen bedienen.

Recht voor de bestuurder zit een scherm waarop je de belangrijkste zaken af kunt lezen. Een head-up display, zoals de Volvo XC60 heeft, ontbreekt bewust op de EX60. De ontwerpers zijn van mening dat het verschil in focus van HUD naar weg naar HUD vermoeiend is en de veiligheid niet ten goede komt. Wij misten de projectie in de voorruit inderdaad geen moment.

Rijkarakter vooral comfortabel

We rijden met de P6 Ultra, de dikst aangeklede versie van de EX60-instapper. Die heeft alleen een motor op de achteras en is voorzien van de kleinste accu, namelijk 83 kWh. Wel heeft de P6 de beschikking over 369 pk, bijna net zoveel als een Porsche 911 Carrera. In combinatie met achterwielaandrijving zou je denken dat je hier de perfecte EX60 voor enthousiaste bestuurders hebt, maar dat valt in de praktijk nogal tegen.

De P6 is vlug zat, maar de besturing is redelijk gevoelloos en demping is erg op comfort gericht. Dat voldoet uitstekend in de stad en op de snelweg, maar bestuurders met sportieve ambities kunnen beter elders winkelen. Bij de duurdere P10 en P12 heb je overigens de mogelijkheid om de demping en besturing naar smaak in te stellen. Tijdens het korte stukje dat we met de P10 reden voelden we zeker verschil met de P6, al beleefden we ook daarin zeker niet het toppunt van dynamiek. Typisch Volvo dus.

Standaard compleet uitgerust

De EX60 zit als instapper ‘Plus’ al prima in de spullen, met een warmtepomp, Bose geluidssysteem, panoramadak, matrix led-koplampen, verwarmde én elektrisch bediende voorstoelen, en achterbank. De Ultra is bij alle motorvarianten 7000 euro duurder en biedt voor dat geld onder andere grotere wielen, een formidabele Bowers & Wilkins-geluidsinstallatie, elektrisch verduisterbaar panoramadak, gelamineerd akoestisch glas dat de cabine nóg stiller maakt, slimmere verlichting en 360 graden camera rondom. Zaken die het leven aangenamer maken, maar die niet noodzakelijk zijn.

Tegen een bescheiden meerprijs is een interieur van wolmix beschikbaar. Dit heeft de typisch Zweeds-ingetogen uitstraling waar Volvo-rijders blij van worden. Als je geen knoeiende kinderen op de achterbank hebt, zouden we deze altijd aanvinken.

Los van welke uitvoering of bekleding je ook kiest, het interieur van de EX60 is een bijzonder aangename plek om te vertoeven. De stoelen en achterbank zitten prettig, het vele glas rondom zorgt voor een licht interieur en de gebruikte materialen zijn fraai en maken een duurzame indruk. De bagageruimte is met 634 liter ruim en na het neerklappen van de achterbank kun je 1647 liter aan spullen of kleinvee kwijt. De frunk meet 58 liter. Een handschoenenkastje ontbreekt, maar er zit een grote, hoge la onder het display.

Testen met een dummy-eland

Omdat het een Volvo betreft, is er extra veel aandacht voor veiligheid. De actieve veiligheidszaken kun je gelukkig vrij eenvoudig tot zwijgen brengen en van de passieve veiligheidsmaatregelen heb je geen last. Zo zijn de A-stijlen zodanig sterk dat er een eland op kan landen nadat je deze aanrijdt. Dat weet Volvo, want dat hebben ze getest. Met een dummy-eland trouwens. Bij het wegrijden trekt de gordel zich – voelbaar – aan, dat is even wennen, maar met name een veilig idee als je ’s winters een dikke, donzen jas draagt.

Welke versie moet je hebben?

Volvo verwacht dat de P10 de meeste verkopen gaat halen en dat is niet onlogisch. Voor slechts 3000 euro extra ten opzichte van de P6 biedt deze ontzettend veel meer waar voor je geld. Door de toevoeging van een motor op de vooras heeft de P10 vierwielaandrijving en 510 pk. Het accupakket (95 kWh) is groter, al is de range met 660 km niet zo heel veel hoger dan die van de P6 (611 km). Wel mag de P10 een aanhanger van 2400 kilo trekken, waar de P6 een maximaal trekgewicht van 2 ton heeft.

Vanaf het voorjaar van 2027 is de P12 verkrijgbaar. Die beschikt net als de P10 over twee motoren, maar doet daar met 680 pk nog een schepje bovenop. Hij komt daarmee in Porsche 911 Turbo S-territorium en accelereert sneller van 0 tot 100 km/h dan een gewone 911, namelijk in 3,9 seconden. Het praktisch nut daarvan ontgaat ons volledig, ook de topsnelheid van de P12 is begrensd op 180 km/h. Wel zijn we onder de indruk van het bereik van 810 km (WLTP), dankzij de gigantische 117 kWh-accu. Maar onder de streep heb je aan een P6 meer dan voldoende, al blijft het jammer dat Volvo de grotere accupakketten alleen aan de zwaarder gemotoriseerde versies laat.

Van XC60 naar EX60?

De EX60 vist op papier in dezelfde vijver als de BMW iX3 en Mercedes GLC, maar wij geloven niet dat er veel potentiële kopers zijn die daadwerkelijk twijfelen tussen die drie. De auto’s hebben op papier veel overeenkomsten, maar hebben een totaal verschillend karakter en een andere doelgroep. De EX60 heeft voornamelijk concurrentie van die andere Volvo D-segment SUV, de XC60. Rijd je nu zo’n XC60, wil je overstappen op elektrisch én Volvo trouw blijven? Dan verloopt de overgang naar een EX60 waarschijnlijk pijnloos. Het interieur is wat opgeruimder, maar verder vind je alle merkwaarden terug.

We moeten ook nog even de Tesla Model Y Performance noemen. Deze is net zo duur als de EX60 P6 Ultra, maar dat exterieur kennen we na vijf jaar wel en het interieur is net zo gezellig als met je hond of kat in de wachtkamer van de dierenarts zitten, vlak voordat je huisdier wordt geëuthanaseerd. Wel heeft de Model Y momenteel nog een voorsprong op technisch vlak: de optie van Full Self Driving. Ook kan de Performance 250 km/h, waar de EX60 niet harder loopt dan 180 km/h.

Conclusie

Met de EX60 heeft Volvo een ontzettend goed aanbod in dit segment. Hij doet zeker niet onder voor vergelijkbare modellen van BMW en Mercedes en verstokte XC60 rijders kunnen met een gerust hart overstappen naar een elektrische ‘60’. De ideale EX60 is wat ons betreft de achterwielaangedreven versie met de grootste accu, maar die bestaat (nog) niet. Volvo werkt momenteel aan een verbeterde EX60 met hardware voor autonoom rijden à la Tesla, het is niet bekend wanneer deze op de markt komt.

Kort door de bocht

+

Bereik en laadsnelheid, comfortabel interieur én fijne rijeigenschappen

-

Te veel functionaliteiten in scherm/te weinig knoppen, geen achterwielaandrijver met grote accu

Volvo EX60 P6 Plus

elektromotor, 374 pk, 480 Nm

0-100 km/h in 5,9 s, 180 km/h

83 kWh (611 km), 14,9 kWh/100 km

4803 / 1908 / 1635 mm, 523 l, 2189 kg

NL 63.995 euro BE 62.990 euro (Plus Launch Edition)





Tabel