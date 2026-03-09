Volvo legt uit waarom de nieuwe cell-to-body batterij zo geniaal is

Nieuws

De volledig elektrische Volvo EX60 heeft een zogeheten cell-to-body batterij. Wat betekent dat precies en wat heb je eraan?

Ken je matroesjka’s - een reeks van steeds kleinere en in elkaar passende Russische poppetjes? Batterijen van elektrische auto’s werden afgelopen jaren op een vergelijkbare manier samengesteld. In het accupakket zitten modules en daarin zitten dan weer batterijcellen.

Zo'n conventionele batterij maakt geen deel uit van de auto; het is een zelfstandig onderdeel dat in de carrosserie wordt geplaatst, onder het passagierscompartiment.

Voordelen van cell-to-body batterij

De Volvo EX60 krijgt een nieuw soort batterij benaamd cell-to-body. Zoals de naam doet vermoeden, worden de afzonderlijke batterijcellen direct in de accubehuizing (de body) geplaatst. Dit maakt de eerdergenoemde modules overbodig en dat kost minder materiaal en scheelt in het gewicht. De bovenstaande afbeelding laat duidelijk zien hoeveel simpeler het accupakket van de EX60 in elkaar steekt. Bovendien maakt cell-to-body het mogelijk om meer batterijcellen in dezelfde behuizing te passen

Ook wordt de batterij geïntegreerd in de carrosseriestructuur van de auto: hij vervangt de stalen vloer van het passagierscompartiment. Ook dat vermindert het materiaalgebruik en verlaagt het gewicht van de auto verder. Door de batterijcellen te verlijmen met elkaar en de behuizing, biedt het accupakket de structurele stijfheid die normaal door de vloer wordt geleverd.

Zoveel scheelt het in materiaal, gewicht en uitstoot

Maar hoeveel scheelt dat nou helemaal in materiaal, gewicht en uitstoot? Dankzij Volvo hebben we nu het antwoord op deze vraag. De Zweden vergelijken de cell-to-body batterij van de EX60 met het conventionele accupakket van vergelijkbare grootte van de Volvo EX90 en delen hun bevindingen:

De versimpelde bouwwijze van het accupakket zorgt voor een besparing van 24 kg aluminium, terwijl het vervangen van de vloer een reductie van 28 kilo staal oplevert. Vertaal dit naar de materiaalgerelateerde uitstoot van broeikasgassen en Volvo ziet een besparing van 0,58 ton CO2. Daarvan komt 0,48 ton op conto van het aluminium en 0,10 ton op dat van het staal.

Een fijne bijkomstigheid is dat de EX60 dankzij de gewichtsbesparingen een fractie zuiniger wordt. Het scheelt onder de streep 0,06 ton CO2, wat de totale besparing op 0,64 ton CO2 brengt. Onthoud dat getal.

Volgens Volvo staat het bouwen van een EX60 én 200.000 kilometer afleggen op Europese stroom, gelijk aan een CO2-voetafdruk van 23 ton. De besparing van 0,64 ton staat gelijk aan 2,8 procent daarvan. Mooi meegenomen, als je bedenkt dat we het hier alleen hebben over de bouwwijze en integratie van het accupakket.