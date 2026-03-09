Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig!

Een nieuw F1-tijdperk begint: kijk het seizoen vanaf de eerste race extra voordelig! Bekijk actie

Volvo legt uit waarom de nieuwe cell-to-body batterij zo geniaal is

Bart Smakman
Door Bart Smakman
Volvo legt uit waarom de cell-to-body batterij zo geniaal is

De volledig elektrische Volvo EX60 heeft een zogeheten cell-to-body batterij. Wat betekent dat precies en wat heb je eraan?

Ken je matroesjka’s - een reeks van steeds kleinere en in elkaar passende Russische poppetjes? Batterijen van elektrische auto’s werden afgelopen jaren op een vergelijkbare manier samengesteld. In het accupakket zitten modules en daarin zitten dan weer batterijcellen.

Zo'n conventionele batterij maakt geen deel uit van de auto; het is een zelfstandig onderdeel dat in de carrosserie wordt geplaatst, onder het passagierscompartiment.

Volvo legt uit waarom de cell-to-body batterij zo geniaal is
Tip
De nieuwe Volkswagen Tiguan
De nieuwe Volkswagen Tiguan

De Tiguan is de perfecte mix tussen kracht en comfort. Nu als hybride met 125 km* elektrisch rijbereik. Nu vanaf € 49.990.

Ontdek 'm nu

Voordelen van cell-to-body batterij

De Volvo EX60 krijgt een nieuw soort batterij benaamd cell-to-body. Zoals de naam doet vermoeden, worden de afzonderlijke batterijcellen direct in de accubehuizing (de body) geplaatst. Dit maakt de eerdergenoemde modules overbodig en dat kost minder materiaal en scheelt in het gewicht. De bovenstaande afbeelding laat duidelijk zien hoeveel simpeler het accupakket van de EX60 in elkaar steekt. Bovendien maakt cell-to-body het mogelijk om meer batterijcellen in dezelfde behuizing te passen

Ook wordt de batterij geïntegreerd in de carrosseriestructuur van de auto: hij vervangt de stalen vloer van het passagierscompartiment. Ook dat vermindert het materiaalgebruik en verlaagt het gewicht van de auto verder. Door de batterijcellen te verlijmen met elkaar en de behuizing, biedt het accupakket de structurele stijfheid die normaal door de vloer wordt geleverd.

Volvo legt uit waarom de cell-to-body batterij zo geniaal is

Zoveel scheelt het in materiaal, gewicht en uitstoot

Maar hoeveel scheelt dat nou helemaal in materiaal, gewicht en uitstoot? Dankzij Volvo hebben we nu het antwoord op deze vraag. De Zweden vergelijken de cell-to-body batterij van de EX60 met het conventionele accupakket van vergelijkbare grootte van de Volvo EX90 en delen hun bevindingen:

De versimpelde bouwwijze van het accupakket zorgt voor een besparing van 24 kg aluminium, terwijl het vervangen van de vloer een reductie van 28 kilo staal oplevert. Vertaal dit naar de materiaalgerelateerde uitstoot van broeikasgassen en Volvo ziet een besparing van 0,58 ton CO2. Daarvan komt 0,48 ton op conto van het aluminium en 0,10 ton op dat van het staal.

Een fijne bijkomstigheid is dat de EX60 dankzij de gewichtsbesparingen een fractie zuiniger wordt. Het scheelt onder de streep 0,06 ton CO2, wat de totale besparing op 0,64 ton CO2 brengt. Onthoud dat getal.

Volgens Volvo staat het bouwen van een EX60 én 200.000 kilometer afleggen op Europese stroom, gelijk aan een CO2-voetafdruk van 23 ton. De besparing van 0,64 ton staat gelijk aan 2,8 procent daarvan. Mooi meegenomen, als je bedenkt dat we het hier alleen hebben over de bouwwijze en integratie van het accupakket.

Lees ook Zo zorgt Volvo ervoor dat de EX60 niet zo’n ramp wordt als de EX90 Zo zorgt Volvo ervoor dat de EX60 niet zo’n ramp wordt als de EX90
Tip
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer
De ruime Volkswagen ID.7 Tourer

De 100% elektrische ID.7 Tourer heeft een rijbereik tot 683 km*. Perfect voor zakelijke ritten én vakanties. Vanaf € 49.990.

Ontdek 'm nu
Bart Smakman
Door Bart Smakman

Test graag elektrische auto's omdat ze zo soepel rijden en er veel valt te ontdekken. Wat is bijvoorbeeld de actieradius in de praktijk en hoe verloopt het snelladen? Vindt dat elke auto stoelverwarming moet hebben, want er bestaat geen groter genot. Lees meer »

Voor jou geselecteerd

Wekelijks autoplezier in je mailbox?

  • ✓ Mis geen belangrijk autonieuws
  • ✓ Exclusieve verhalen alleen voor jou
  • ✓ Speciale kortingen en acties
Geniale GTI
Nog meer uitgebreide tests en leuke reportages?
Lees het in Auto Review
Nu populair
Volg ons Adverteren Contact