TEST: hieraan merk je dat de Hyundai Ioniq 9 goedkoper is dan concurrentie van BMW en Volvo

Tests

Grote elektrische SUV's zijn niet bepaald goedkoop, al zien we grote prijsverschillen. Wat lever je in als je voor de relatief betaalbare Hyundai Ioniq 9 gaat in plaats van een BMW iX of Volvo EX90?

De door ons geteste Hyundai Ioniq draagt een prijskaartje van 83.495 euro. Voor de Volvo EX90 Ultra, inclusief het adaptieve onderstel met luchtvering en 22-inch wielen, vraagt de dealer meer dan een ton.

Voor de BMW iX moet je ruim 95 mille uit je spaarpot schudden. De in China gebouwde Polestar 3 doet het relatief bescheiden aan met 87.500 euro.

Op ruimtegebied bleek de Hyundai een topper, maar hoe zit het met het comfort?

Hyundai moet het zonder luchtvering doen

Bij Hyundai hoef je niet aan te kloppen voor complexe ondersteltechnologie zoals luchtvering met adaptieve schokdempers en niveauregeling – zaken die onder de andere drie testauto’s wél zitten, al dan niet optioneel.



Dat doet echter nauwelijks afbreuk aan het veercomfort van de Ioniq 9, alhoewel ook je evenmin wonderen moet verwachten. De basisafstemming is van de soepele soort, waardoor de carrosserie na een flinke hobbel lang in beweging blijft.

Op scherpe dwars­richels stribbelt de achterwielophanging tegen. Met meer mensen of vracht aan boord, worden alle bewegingen als gevolg van de zachte vering verder versterkt.

Rust aan boord van de BMW

De BMW iX beschikt standaard over adaptieve schokdempers, voor 2242 euro extra wordt ook luchtvering geleverd. De afstemming van het onderstel is stevig, passend bij het M Sport-pakket waarmee onze testauto (à 3495 euro) is uitgevoerd. Wat overigens niet betekent, dat het in- en uitveren van de wielen veel effect heeft op de bewegingen van de carrosserie. En dat schept veel rust.

Ook de Polestar 3 (standaard) en de Volvo EX90 (voor 2705 euro, alleen in combinatie met de duurste Ultra-uitvoering) beschikken over luchtvering. Beide merken mochten zelf bepalen wat ze met de afstemming van het onderstel wilden doen. Polestar is daarin beter geslaagd, want de 3 toont zich minder beweeglijk dan de EX90.

Trillende Volvo EX90

Op een slecht wegdek lijkt de Volvo soms de controle een beetje kwijt te raken. Daarnaast komt nog een minder prettige eigenschap bovendrijven: door de matige torsiestijfheid voel je nogal wat trillingen door de carrosserie gaan. De EX90 countert echter met zijn geweldig zittende stoelen. Je kunt ze echt in alle richtingen ­verstellen, tot de zijkussens aan toe. In onze testauto zijn ze bekleed met zachte wol. Mooi, maar niet te combineren met stoelventilatie.

Goede stoelen

De Hyundai stelt alles in het werk om het de inzittenden zo aangenaam mogelijk te maken, onder meer met een elektrische bediening van de afzonderlijke stoelen en een uitklapbare voetensteun. Je zou alleen kunnen klagen over de breedte van de armleuningen.

Ook BMW heeft werk gemaakt van zijn stoelen, en voorziet de iX met M Sportpakket van stevige kuipstoelen die je lijf veel houvast bieden. Maar helaas zijn de zittingen niet te verlengen en ook de geïntegreerde hoofdsteunen hebben hun beperkingen. De hoofdsteunen op de achterbank hinderen het zicht via de binnenspiegel.

Stommelend onderstel Hyundai Ioniq 9

Het gehoor wil ook wat in deze forse elektrische SUV’s, en dat is wat ons betreft zoveel mogelijk rust. Motorgeluid ontbreekt in alle vier de auto’s. Bij de Hyundai valt het gestommel vanuit het onderstel op en de Polestar 3 laat het nodige windgeruis rond de A-stijlen horen. In de BMW en de Volvo blijven de rijgeluiden grotendeels buitenshuis.

Conclusie

Al met al scoort de Hyundai Ioniq 9 in onze vergelijkende test de minste punten op het gebied van comfort. De vraag is echter hoe ernstig dat is. Want in de geteste concurrenten is het comfort van een ver bovengemiddeld niveau. Zeker als je uit een iets oudere SUV met verbrandingsmotor komt, zul je de Hyundai Ioniq 9 ervaren als een zeer gerieflijke auto.

Maar hoe staat het met de prestaties, de remweg, het rijgedrag en de actieradius?

