TEST: Hyundai Ioniq 9 veegt op twee terreinen de vloer aan met BMW en Volvo

Tests

We gunnen de nieuwe Hyundai Ioniq 9 graag de kans om aan te tonen dat hij meer in huis heeft dan alleen de laagste prijs. Is de Koreaan in staat om de BMW iX, Polestar 3 en Volvo EX90 het leven zuur te maken? Ja!

Hoewel het niet alleen om de prijs gaat, willen we daar toch mee beginnen. Want zelfs in de krachtigste en meest complete uitvoering, blijft hij ­duidelijk onder het prijsniveau van de drie premium-SUV’s.

Prijsverschil tot 20.000 euro

Als we bij de basisprijs van de testauto's ook alle opties optellen die van invloed zijn op de testresultaten, dan loopt het prijsverschil ten opzichte van de Volvo op tot bijna 20.000 euro.

Elke week een gratis test in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief - ook voor noppes!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De Hyundai kost in de geteste versie 83.495 euro, voor de Volvo EX90 Ultra vraagt de dealer inclusief het adaptieve onderstel met luchtvering en 22-inch wielen meer dan een ton. Zelfs voor de veeleisende en imago­-gevoelige SUV-­rijder, zou dat wel eens een doorslaggevend verschil kunnen zijn.

Voor de BMW iX moet je ruim 95 mille uit je oude sok pulken, de in China gebouwde Polestar doet het relatief bescheiden aan met 87.500 euro.

De Hyundai Ioniq 9 is de ruimtekampioen

Maar misschien nog wel belangrijker in dit segment: ook als het gaat om ruimte en flexibiliteit is de Koreaan zijn tegenstrevers de baas.

Net als zijn concerngenoot, de Kia EV9 die op hetzelfde platform staat, maakt de Hyundai Ioniq 9 zeer efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Het hier geteste tweemotorige topmodel met 429 pk wordt in Nederland uitsluitend in de meest complete Lounge-uitvoering geleverd. Die biedt de mogelijkheid om voor een schappelijke 1000 euro extra te kiezen voor een ­zeszitsconfiguratie met twee draaibare zetels op de tweede rang.

Net als bij de derde zitrij, laten de rugleuningen van de twee afzonderlijke fauteuils zich met een druk op de knop neerklappen. Zo ontstaat een volledig vlakke laadvloer en kun je tot maar liefst 2419 liter bagage transporteren. Zelfs met de derde zitrij in stelling, heb je 338 liter laadvolume tot je beschikking. Dat is nog exclusief 52 liter frunk­ruimte.

Derde zitrij EX90 als noodoplossing

Hoeveel ruimte de Hyundai Ioniq 9 te ­bieden heeft, valt pas echt goed op wanneer je overstapt in de andere zeszitter in dit testgezelschap, de Volvo EX90. Daarbij is deze interieurindeling een kosteloze optie, je kunt ook kiezen voor een centrale driezitsbank.

De EX90 is iets korter dan de Ioniq 9, en dat merk je vooral op de derde zitrij. Terwijl twee volwassenen hier in de Hyundai verrassend riant zitten, moet het achterste bankje in de Volvo vooral worden beschouwd als noodoplossing. Dat doet ­echter helemaal niets af aan de beschikbare leefruimte voor de passagiers op rij 1 en 2. Met alle rugleuningen plat, past er 2082 liter bagage achter in de Volvo.

BMW en Polestar traditionele vijfzitters

BMW en Polestar leveren hun elektrische SUV’s met een traditionele achterbank; mede door de aflopende daklijn, is voor een derde zitrij geen ruimte. In zowel de BMW iX als de Polestar 3 valt op dat de vloer wat hoger is. Daardoor zit je achterin met knikkende knieën en kun je je voeten niet onder de zitting van de voor­stoelen kwijt.

Peperdure Polestar met laadruimte van middenklasser

Helemaal achterin stuit je bij alle vier de SUV’s op een vrij hoge til­drempel. Bij de Polestar kun je het in- en uitladen vergemakkelijken door met een druk op de knop de luchtvering op de achteras een paar centimeter te laten inzakken.

BMW en Polestar hanteren de filosofie dat vorm niet per se functie hoeft te volgen. Dat zie je terug in de laadruimte. In de BMW kun je nog een maximale vracht van 1750 liter transporteren, in de Polestar past maar 1411 liter. Achter in een elektrische Opel Astra Sports Tourer kun je 1553 liter kwijt en de Hyundai Ioniq 9 slikt zelfs dik een kuub meer dan de Polestar …

Afwerking en veiligheid

Dat de Hyundai Ioniq 9 de minst dure auto in deze test is, lees je af aan de materialen van het interieur. Niet dat het een armoedig zooitje is, maar bij de andere drie is het allemaal net iets fraaier en netter.

Alle vier de auto’s hebben een bijzonder uitgebreide veiligheidsuitrusting; de Hyundai doet tdaarbij zeker niet onder voor de rest. Wel zou de hyperactieve ­vermoeidheids­assistent van de Hyundai Ioniq 9 wat minder enthousiast mogen ­reageren.

Conclusie

De slotsom na deze twee testdisciplines is duidelijk: de Hyundai Ioniq 9 heeft voor het minste geld de meeste ruimte en uitrusting te bieden. Maar hoe staat het met het comfort, de prestaties, het rijgedrag en de actieradius?

Dat lees je in Auto Review 3/2026. Nu te koop!