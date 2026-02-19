Nieuws

Polestar, het zustermerk van Volvo, komt met een enorm modellenoffensief. Naast de al aangekondigde 5 en de 7, een compacte SUV, komt er een variant van de 4 en wordt de 2 vervangen door een nieuw model. Van de ingezette 'EV-only' koers wijkt het merk niet af, dus van hybridisering is geen sprake.

Nog niet zo heel lang geleden waren er twijfels bij het voortbestaan van Polestar. In 2022 en 2023 verkocht het merk wereldwijd jaarlijks iets meer dan 50.000 auto’s. In 2024 zakte dat terug naar 45.000 auto’s om in 2025 te herstellen naar 60.000 exemplaren. Dat zijn nog geen klinkende aantallen en om de ambitie van 100.000 auto’s per jaar te halen kondigt CEO Michael Lohscheller een modellenoffensief aan. Hij noemt het tijdens zijn digitale persconferentie “de sterkste lineup van alle EV merken.” Investeerders beloonden zijn plannen met een zak geld van 700 miljoen euro.

Polestar 5 binnenkort leverbaar

Deze zomer ontvangen de eerste klanten hun Polestar 5, een performance GT met het vermogen en prijsniveau van andere snelle EV’s als de Porsche Taycan, Lotus Emeya en de toekomstige Jaguar. Dat is momenteel een uitdagende markt waar het merk de geambieerde aantallen niet direct zal behalen.

Eindelijk een compacte SUV

Wie als fabrikant veel auto’s wil verkopen kan niet om een compacte SUV heen, het meest gewilde automodel wereldwijd. Polestar introduceert zo’n model pas in 2028. Lohscheller sluit niet uit dat deze auto, de in Europa gebouwde Polestar 7, de bestseller van het merk wordt. De compacte SUV moet zich onderscheiden van de concurrentie door een ‘fijne rijdynamiek’ en is ‘meer gericht op de bestuurder’. Met dat laatste bedoelt Polestar dat knoppen weer hun opwachting maken in het interieur. Eigenaren vinden al die schermpjes niet ideaal, blijkt uit feedback. Zoveel vermogen onder je rechtervoet is volgens klanten lastig te combineren met moeilijke bediening.

Nieuwe Polestar 2

Die nieuwe visie op interieurontwerp wordt als eerste tastbaar bij de opvolger van de Polestar 2. Deze arriveert volgend jaar en is een compleet nieuwe auto. Niet alleen gaat het interieur op de schop, ook het exterieur krijgt een makeover met een volledig nieuwe voorkant. Van de huidige 2, leverbaar tot eind 2026, bouwde het merk er bijna 200.000 en daarmee is dit veruit de meest verkochte Polestar.

Polestar 4 mét achterruit

Op basis van de Polestar 4 verschijnt dit najaar een ‘ruim en dynamisch’ model dat midden houdt tussen een estate en een SUV, deze keer mét achterruit. De 3, op de markt sinds 2024, krijgt na een technische update beschikking over 800 volt boordtechnologie.

Polestar 6 weer uitgesteld



Hoewel het alweer vier jaar oude concept van de Polestar 6, een ‘elektrische performance roadster’ op basis van de 5, een fractie van een seconde in beeld was, repte CEO Lohscheller met geen woord over het model dat dit jaar op markt moest verschijnen. Een woordvoerder van Polestar Nederland meldde dat het merk geen updates kan geven over de 6. Wordt vervolgd.

