Nieuwe Polestar 4 SUV is praktischer én goedkoper dan je denkt

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Polestar breidt het gamma uit met een nieuwe versie van de Polestar 4. De Polestar 4 SUV heeft een praktischer koetswerk dan de bestaande coupé, biedt tot 630 kilometer actieradius en je koopt 'm nu met forse korting.

Polestar geeft de 4 een tweede carrosserievariant. Naast de bestaande Polestar 4 Coupé komt er nu een Polestar 4 SUV. Die naam is enigszins opmerkelijk, want de nieuwkomer oogt eerder als een hoge stationwagon dan als een traditionele SUV. Toch moet hij vooral extra praktisch zijn.





De verschillen met de bestaande Polestar 4 zitten vooral aan de achterkant. De SUV krijgt een rechtere daklijn en een meer rechtopstaande achterklep. Daardoor is er extra hoofdruimte achterin en groeit de bagageruimte. De klassieke achterruit is bovendien terug: bij de bestaande Polestar 4 ontbreekt die en kijkt de bestuurder via een digitale binnenspiegel naar achteren.

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630 kilometer actieradius

Technisch blijft de Polestar 4 SUV dicht bij zijn coupébroer. De auto staat op dezelfde SEA-architectuur en is leverbaar met twee aandrijflijnen.

De Rear motor heeft 272 pk en 343 Nm. Daarmee sprint de Polestar 4 SUV in 7,3 seconden van 0 naar 100 km/h. De maximale WLTP-actieradius bedraagt 630 kilometer. Wie meer prestaties wil, kan kiezen voor de Dual Motor met vierwielaandrijving. Die levert 544 pk en 686 Nm en heeft slechts 3,9 seconden nodig voor de standaardsprint. De actieradius komt in deze uitvoering uit op maximaal 600 kilometer.

Beide versies beschikken over een 100 kWh-accu en kunnen met maximaal 200 kW gelijkstroom laden. Daarmee is de Polestar 4 SUV technisch minder vernieuwend dan bijvoorbeeld de nieuwe Polestar 3, maar de aandrijflijn levert nog altijd overtuigende cijfers.

Meer ruimte zonder afscheid te nemen van het design

Polestar heeft geprobeerd de extra praktische bruikbaarheid te combineren met het opvallende ontwerp van de 4. De daklijn loopt achteraan verder door, waardoor de achterklep wat rechterop ligt. Maar het karakteristieke front en de algemene proporties blijven behouden.

De bagageruimte bedraagt 530 liter en met neergeklapte achterbank is maximaal 1665 liter beschikbaar. Ook is een dakreling leverbaar waarmee maximaal 100 kilogram op het dak mag worden vervoerd. Dat maakt deze versie interessant voor kopers die de originele Polestar 4 te onpraktisch vinden, maar geen conventionele SUV willen rijden.

Ook geschikt voor kamperen

Polestar voegt bovendien enkele handige functies toe. De nieuwe SUV beschikt over Vehicle-to-Load (V2L), waarmee je elektrische apparaten rechtstreeks vanuit de accu kunt voeden met maximaal 3,3 kW. Daarnaast is er een campingmodus. Daarmee kunnen onder meer de klimaatregeling en entertainmentfuncties blijven werken wanneer de auto stilstaat. Volgens Polestar komen deze functies via een software-update ook beschikbaar voor bestaande Polestar 4-modellen.

Tijdelijk vanaf 50.800 euro

Het interessantste nieuws staat misschien wel in de configurator. De Polestar 4 SUV is in Nederland officieel verkrijgbaar vanaf 55.800 euro, maar Polestar geeft momenteel 5000 euro korting. Dat is de prijs voor de versie met achterwielaandrijving en 272 pk.

De Dual Motor met 544 pk kost normaal 59.800 euro, maar ook die verlaat de showroom met 5000 euro korting. Bovendien geeft Polestar ook nog eens een 'Perfomance-pack' ter waarde van 4500 euro cadeau als je nu zo'n Dual Motor bestelt. O ja, de productie van de Polestar 4 SUV vindt niet plaats in China, maar in Busan, Zuid-Korea.

