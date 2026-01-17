Test: Polestar 4 veegt vloer aan met BMW, Smart en Volvo, ondanks grote misser

Tests

Welke elektrische auto beheerst het spanningsveld tussen design en praktische gebruiksmogelijkheden het beste? Dat was de belangrijkste vraag bij de test met de Polestar 4, BMW iX2, Smart #3 en Volvo EC40. Het antwoord bleek simpel: de Polestar. Al deed het merk iets wat omstreden is.

Wanneer we de meetlat erbij pakken, noteren we tussen de vier testauto's duidelijke verschillen. Met zijn lengte van 4,40 meter is de Smart #3 compact van bouw, de Polestar 4 begeeft zich met 4,84 meter eigenlijk in een hoger marktsegment. De Volvo EC40 is slechts 4 centimeter langer dan de Smart.

De BMW vormt de gulden middenweg met 4,55 meter van voor- tot achterbumper. Vooral voorin biedt de iX2 riant de ruimte, alleen de Polestar geeft je nog meer armslag. De Volvo en Smart zijn daarmee vergeleken kort en smal, en bieden hun inzittenden duidelijk minder bewegingsvrijheid. Daar komt nog bij dat de hoge tunnelconsole van de Smart erg veel ruimte opslokt.

Ook achterin zit je in de Polestar het lekkerst. Je hebt aan beenruimte geen enkel gebrek en je zult niet gauw met je hoofd tegen de glazen dakplaat aan komen. De drie andere testauto´s zijn achterin minder riant, vooral je benen krijgen daar minder centimeters toebedeeld. Door zijn sterk aflopende daklijn, heb je achter in de BMW de minste hoofdruimte. Wat alle vier de testauto´s met elkaar gemeen hebben, is de hoge vloer als gevolg van het accupakket dat eronder ligt. Daardoor zit je achterin met opgetrokken knieën.

Volvo EC40: te krappe bagageruimte

Voor een volwaardige auto met ruimte voor vier of vijf inzittenden, is de bagageruimte van de Volvo en Smart simpelweg ontoereikend. Inclusief 31 liter frunkruimte, past er in de EC40 niet meer dan 404 tot 1196 liter. De Smart komt zelfs niet verder dan 370 tot 1160 liter. De BMW zet daar 525 tot 1400 liter tegenover - voor de dagelijkse behoeften ruimschoots genoeg. Een frunk was handig geweest, bijvoorbeeld om de laadkabel in onder te brengen. Met een laadvolume van 526 tot 1536 liter heeft de Polestar een vergelijkbaar laadvolume te bieden.

Polestar 4 heeft geen achterruit

De Polestar heeft wel een frunk - 15 liter kan erin. Wat echter ontbreekt is een … achterruit! Om het verkeer achter je in de gaten te houden, ben je veroordeeld tot een beeldscherm op de plaats van de binnenspiegel. Een omstreden oplossing, want lang niet iedereen kan eraan wennen. Vooral doordat de afstand tot achterop komende auto's moeilijk is in te schatten. Voordeel is echter, dat de hoofden van de passagiers op de achterbank het zicht naar achteren nooit belemmeren.

Als je achter het stuur van de BMW of de Volvo een blik in de binnenspiegel werpt, zou je jezelf met de cameraspiegel van de Polestar juist zielsgelukkig prijzen. Het zicht wordt fors belemmerd door de lage dakrand. In de Smart heb je profijt van de hogere achterruit, en mede door de compacte afmetingen van de carrosserie, hoef je je in druk verkeer weinig zorgen te maken over het zicht rondom.

Voor Volvo EC40 gaan jaren tellen

Was de indeling van het multimediamenu in de Smart #3 nu ook maar zo overzichtelijk. Het geheel ziet er speels uit, maar de iconen voor de belangrijkste functies zijn te wijd over het scherm verspreid. Je moet altijd even zoeken waar je je vinger op moet leggen, terwijl je je ogen liever op de weg houdt. De Polestar 4 laat zien hoe het wel kan - en moet. Het bedieningsmenu heeft een heel eenvoudige lay-out, de belangrijkste rijhulpsystemen kunnen met een sneltoets worden opgeroepen. Precies zoals je het hebben wilt.

In de BMW ontbreekt de bejubelde iDrive druk-/draaiknop voor de bediening van het multimediascherm. In de iX2 gaat alles op de tast, via iconen die veel kleiner zijn dan in de Polestar. In de Volvo gaan de jaren inmiddels tellen. Hoewel het multimediasysteem heel begrijpelijk is ingedeeld, is een 9-inch aanraakscherm niet meer van deze tijd. Bovendien moet je voor bepaalde functies diep het menu induiken, als je ze wilt in- of uitschakelen.

Eenvoudige overwinning Polestar 4

En zo stevent de Polestar 4 af op een eenvoudige overwinning. Die uitstekende eerste indruk wordt gegarneerd met een hoogwaardige kwaliteit van de toegepaste materialen. Panelen waarmee je gauw fysiek contact maakt, zijn voorzien van een zachte bovenlaag - zelfs bij de deurgrepen en bij het onderste deel van de B-stijlen. Ook de BMW en de Volvo, producten van gekende premium-merken, kunnen daar niet aan tippen. In de Smart #3 wordt het meeste hardplastic gebruikt. Tja, zijn gunstige prijs moet natuurlijk ergens vandaan komen.

In feite staat de afwerking aan boord van de Polestar op ooghoogte met het materiaalgebruik, desondanks beluisteren we toch een paar rammeltjes vanuit het dashboard en geklapper vanuit het onderstel. De Volvo en de Smart maken zich eveneens schuldig aan bijgeluiden. Misschien moeten alle merken van het Geely-concern maar eens bij BMW in de leer over foutloze bouwkwaliteit.

