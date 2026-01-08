Test: op dit belangrijke onderdeel moet BMW iX2 passen voor Polestar

Tests

Alle elektrische auto's rijden hetzelfde, hoor je vaak zeggen. Maar toch zijn er grote verschillen tussen de BMW iX2, de Polestar 4, de Smart #3 en de Volvo EXC40. De BMW iX2 weet verrassend genoeg niet mee te komen op een onderdeel waar het merk normaliter heer en meester is.

Vooral het motorvermogen zorgt voor onderscheid; de ene EV heeft nu eenmaal (veel) meer pk's dan de andere. Aan deze test doen drie auto's uit het Geely-portfolio mee: de Polestar 4 Long Range Single Motor, de Smart #3 Brabus en de Volvo EC40 Single Motor Extended Range. Ze nemen het op tegen de BMW iX2 xDrive30.

Maar de merken houden er elk hun eigen filosofie op na. Vooral de 428 pk sterke Smart #3 Brabus levert stormachtige prestaties. De reacties op het stroompedaal zijn ronduit agressief. Dat maakt een soepele dosering van het vermogen er soms niet eenvoudiger op. Met name in druk stadsverkeer of bij een verkeerslicht dat op groen springt, wil de Smart het graag overdrijven. Kleine bewegingen van je rechtervoet leiden algauw tot voelbare lastwisselreacties.

Polestar 4 trager dan Smart #3

De Polestar 4 maakt een kalmere indruk. Het rechterpedaal biedt een grotere tegendruk. De opbouw naar het maximum vermogen van 272 pk is aangenaam lineair. De overgang tussen vermogensvraag en recuperatie verloopt ook veel soepeler dan in de Smart. Wat dat betreft kan de Volvo goed vergeleken worden met de Polestar; met 252 pk is de EC40 de rust zelve.

Op de sprint is de Smart #3 Brabus het snelst. Om vanuit stilstand bij de 100 te komen, heeft hij maar 3,7 seconden nodig. Daarmee vergeleken voelen de Polestar en de Volvo haast traag aan, ook al zit je nog altijd in zo'n zeven tellen op 100 km/h. Opnieuw vormt de 313 pk sterke BMW iX2 op dit testonderdeel de gulden middenweg: in 5,5 tellen heb je de standaardsprint afgewerkt.

BMW iX2 echte actieradius

Wanneer we doortrappen tot 180 km/h, heeft de Smart exact de helft van de sprinttijd nodig van de Polestar. Heb je op de Duitse autobahn de ruimte, dan houdt de Polestar 4 het bij 200 km/h voor gezien. Alle drie de andere test-EV's zijn begrensd op 180 km/h. Al met al laat de Polestar zich in dit hoofdstuk van zijn beste kant zien. Dankzij zijn forse accupakket, heeft hij de grootste reikwijdte.

De BMW springt met zijn gemiddelde testverbruik van 19,0 kWh/100 km het zuinigst met de stroomvoorraad om, maar door de bescheiden capaciteit van het accupakket, komen wij niet verder dan 341 kilometer. De Smart heeft niet meer dan 62 kWh. In combinatie met het hoge testverbruik, resulteert dat in een reële actieradius van slechts 298 kilometer. Met 393 kilometer doet de Volvo het aanzienlijk beter.

Polestar 4 snelladen

Wanneer de batterij van de Polestar 4 helemaal leeg is, staat de dagteller op 459 kilometer - en dat is inclusief alle metingen op het circuit. Het resultaat van een relatief laag verbruik en een grote accu. Nog een voordeel: snelladen gaat met een piekvermogen van 200 kW, zodat je in 31 minuten van 10 tot 80 procent kunt laden. Genoeg stroom voor de volgende 356 kilometer.

De BMW vult zijn stroomvoorraad eveneens in een halfuurtje van 10 tot 80 procent aan, de Smart haalt 80 procent in 34 minuten. Met de #3 Brabus moet je echter al na 244 kilometer de volgende laadzuil opzoeken. De Volvo trekt in 33 minuten 61 kWh uit het stroomnet, en helpt je dan weer 303 kilometer vooruit.

Prijzen

BMW iX2 xDrive30

NL 60.989 euro

BE 60.500 euro

Polestar 4 Long Range Single Motor

NL 59.800 euro

BE 63.500 euro

Smart #3 Brabus

NL 47.995 euro

BE 52.495 euro

Volvo EC40 Single Motor Extended Range

NL 50.495 euro

BE 57.400 euro

