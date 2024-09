Test: Polestar 4 (2024) is praktischer dan iedereen denkt

Tests

De Polestar 4 staat vooral bekend om een ding: het gebrek aan een achteruit. Dat moet wel enorm onhandig zijn, hoor ik je denken. Opvallend genoeg blijkt de nieuwste creatie van Polestar echter een stuk praktischer te zijn dan je in eerste instantie denkt.

SUV, of toch niet?



Polestar zelf plakt het SUV-predikaat op de 4. Best vreemd, want de auto valt maar moeilijk te betichten van typische SUV-trekjes. Door zijn aerodynamische lijnvoering, lage silhouet en elegante, aflopende daklijn zouden wij ’m eerder als sportsedan of fastback willen betitelen. Doordat de 4 hoger op zijn (grotere) wielen staat dan conventionele EV’s, en de onderrand van de carrosserie is bekleed met ongelakte kunststof beschermlijsten, is het volgens Polestar toch heus een SUV. Afijn, oordeel zelf maar.

Riant interieur

Wat de oorzaak is van dat slechte zicht dwars door de Polestar 4 heen? De auto heeft helemaal geen achterruit. Je leest het goed: de ontwerpers van de 4 hebben die heel bewust weggelaten. Of eigenlijk werden ze ertoe gedwongen, juist om dat lage silhouet van de auto te kunnen realiseren. Net als bij de Polestar 3 streefden de ontwerpers van de 4 een riant interieur na, maar wilden zij al het overbodig volume elimineren. Ten faveure van de stroomlijn, en voor schoonheid van de auto.

Een hindernis werd gevormd door de obligate dwarsbalk, die ter versteviging van de carrosserie meestal ergens boven de achterruit is geplaatst. Met die balk op de normale plaats, zou een aflopende daklijn ten koste gaan van de hoofdruimte achterin. Dus hebben de ontwerpers van de Polestar 4 die balk verder naar achteren geschoven. Op die manier verloor de Polestar 4 zijn achterruit. En z’n binnenspiegel. Want daar zit nu een beeldscherm dat de bestuurder onbelemmerd zicht naar achteren biedt.

'Binnenspiegel' is wennen

Goed, zo’n cameraspiegel hebben we vaker aan den lijve ondervonden, maar meestal met matig succes. Ook de ‘binnenspiegel’ van de Polestar 4 is wennen. Zeker als je een bril hebt. Bij een normale spiegel hoef je je focus niet te verleggen: kijk 100 meter voor de auto, draai je ogen naar de spiegel toe en je kijkt 100 meter achter je auto, zonder dat je daarvoor scherp hoeft te stellen.

Bij zo’n beeldscherm, waarmee geen diepte kan worden gecreëerd, moet je je focuspunt verleggen van 100 meter voor je op de weg naar zo’n 20 à 30 centimeter, de afstand van het cameraspiegel tot je hoofd. Probeer dan maar eens scherp beeld te krijgen, als verziende bestuurder met multifocale glazen. Dat lukt alleen wanneer je je hoofd ver naar achteren buigt. En dat is niet bepaald comfortabel, kunnen we uit eigen ervaring vertellen …

Beschut en veilig gevoel

Maar misschien moeten we onszelf de tijd gunnen om te wennen aan dat beeldscherm als binnenspiegel. Vanachter het stuur heb je trouwens pas in de gaten dat de Polestar 4 geen achterruit heeft wanneer je over je schouder naar achteren kijkt. Op de achterbank ervaar je het ontbreken van een glasplaat in je nek beslist niet als gemis. Het schot achter je hoofd wordt in het donker sfeervol uitgelicht, en geeft je een beschut en veilig gevoel. Door het enorme panoramische dak komt er veel daglicht naar binnen en heb je prachtig uitzicht op stedelijke architectuur, de kruinen van de bomen of ruige bergtoppen.

Praktischer dan verwacht

De Polestar 4 heeft weliswaar geen achterruit, onder de grote achterklep gaat wel een joekel van een bagageruimte schuil. Er past 526 liter in. Met de achterbank plat, want dat kan gewoon, heb je 1536 liter de ruimte. En nog eens 15 litertjes in de frunk. Een aanhangwagen met een geremd gewicht van 1500 kilo is geen probleem. De versie met twee elektromotoren kan zelfs 2000 kilo sleuren.

Hoe dan ook: de opmerkelijke vormgeving van de achterruitloze Polestar 4 staat de praktische eigenschappen van de auto beslist niet in de weg. Maar ondanks de verrassende praktische eigenschappen, stuurt de Polestar 4 juist als een sportsedan. Uiterst direct, zodat kleine verdraaiingen van het stuur leiden tot snelle koersveranderingen. Door het formaat en gewicht van de auto, kost het even tijd om de Polestar 4 in de bocht te leren plaatsen. Hij is immers 2,14 meter breed (inclusief buitenspiegels) en weegt 2230 kilo. Zijn de fysieke grenzen van de auto eenmaal verkend, dan is er niets meer dat je weerhoudt om op een mooie weg het acceleratiepedaal wat dieper in te trappen.

Uit de voeten

Onze testauto beschikt over één, tussen de achterwielen geplaatste elektromotor, die een vermogen levert van 272 pk en een maximum koppel van 343 Nm. Daarmee kan iedereen prima mee uit de voeten. Niet dat de prestaties van de Polestar 4 Long Range Single Motor spectaculair zijn, maar een sprintje in 7,1 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h is nog altijd prima.

Als Long Range Dual Motor werkt de Polestar 4 dezelfde oefening in 3,8 seconden af. Maar die versie schaf je natuurlijk in de eerste plaats aan om zijn hogere trekvermogen. Niet dan? Uit de batterij van 100 kWh (netto: 94 kWh) haal je met een enkelmotorige versie een afstand van 620 kilometer. De Dual Motor komt 30 kilometer minder ver op een volle accu. Snelladen gaat met 200 kW.

Je voelt meteen dat er veel zorg is besteed aan het onderstel van de Polestar 4. Rijplezier biedt de auto volop. Kies je ervoor om de tweemotorige versie te bestellen, dan wordt de optie geboden om het Performance Pack te bestellen. In dat pakket zitten schokdempers die nog verfijnder zijn afgestemd dan de standaard adaptieve exemplaren, evenals 22-inch wielen en remmen van Brembo. De fraaie accenten in Swedish Gold zijn er enkel voor het uiterlijk vertoon.

(semi-)Zweeds

Zoals het een (semi-)Zweeds merk betaamt, is er ook veel zorg besteed aan de kwaliteit van de stoelen en de omvang van de veiligheidsuitrusting. De auto zit boordevol rijhulpsystemen, waardoor het menu van het bedienings- en multimediasysteem behoorlijk uit zijn jasje is gegroeid. Maar alle functies zijn gemakkelijk te vinden, wanneer je de logica van de menustructuur begrijpt. Met de 4 richt Polestar zich tot het D-segment, waar EV’s als de Volkswagen ID.7, Hyundai Ioniq 6 en Nio ET5 opereren. Prijzen beginnen bij 64.800 euro voor de versie met enkele elektromotor, de tweemotorige Polestar 4 wordt geleverd vanaf 72.800 euro

Conclusie

Je vraagt je af of de ontwerpers van de Polestar 4 hebben gekozen voor vorm vóór functie, in plaats van andersom. Maar de auto biedt veel ruimte en beschikt over verrassend goede praktische eigenschappen. Daarnaast smoelt de auto ook nog eens erg goed, en weet hij een glimlach op je gezicht te toveren door zijn dynamische rijeigenschappen. Voor ons is die camerabinnenspiegel nog een potentieel breekpunt. Door het ontbreken van een achterruit ontkom je er echter niet aan. Hopelijk kun jij er wel snel aan wennen. Want verder is de Polestar 4 een bijzonder verleidelijke sportsedan. Of was het nou een SUV?