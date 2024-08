Waarom je niet jaloers hoeft te zijn op de nieuwe baas van Polestar

Nieuws

Baas worden van Polestar: klinkt leuk. Maar de nieuwe CEO Michael Lohscheller komt aan het roer te staan van een verliesgevend merk …

Michael Lohscheller zal op zijn eerste werkdag (1 oktober 2024) meteen een paar hoofdpijndossiers op zijn bureau vinden. Vanwege de volgende vier kwesties ligt er naast die dikke stapels papier en het welkomstboeket waarschijnlijk ook een strip Ibuprofen en een glas water klaar.

1. Polestar maakt verlies

Neem de jaarcijfers van 2023. Polestar draaide over het afgelopen jaar een omzet van omgerekend 2,21 miljard euro. Maar daar bleef na aftrek van de kosten niets van over. Polestar kwam uit op een nettoverlies van liefst 1,09 miljard euro.

In 2022 schreef Polestar ook al rode cijfers, toen ging het om bijna 448 miljoen euro. Ook in 2024 staan de zaken er slecht voor: in het eerste kwartaal werd een verlies gemaakt van 232 miljoen dollar. In het eerste halfjaar van 2024 werden 27,2 procent minder auto's verkocht dan het jaar ervoor.



2. Vraag naar elektrische auto’s valt tegen

Die slechte cijfers hebben natuurlijk te maken met de tegenvallende vraag naar elektrische auto’s, met name in Europa en de Verenigde Staten. Polestar heeft er veel last van en schrapte begin dit jaar 450 banen. In tegenstelling tot veel concurrenten zoals Audi en BMW, kan Polestar geen alternatief bieden op benzine of diesel.



3. Veel hangt af van de Polestar 3 en Polestar 4

Wat duurde het lang voordat de Polestar 2, het enige model van het merk, eindelijk gezelschap kreeg van twee nieuwe modellen. De Polestar 3 en Polestar 4 zijn nu te koop, maar hadden veel eerder op de markt moeten komen.

Ook dat zie je aan de cijfers van vorig jaar. Polestar ging uit van 124.000 verkochte auto’s in 2023, maar omdat de introductie van de Polestar 3 telkens werd uitgesteld, bleef de teller steken op 54.600.

4. Importtarieven Chinese auto's Polestar

En dan zijn er de importtarieven die de EU wil invoeren voor auto’s die in China worden gebouwd. Zowel de Polestar 2, de 3 als de 4 worden getroffen. Klein lichtpunt: in de VS heeft Polestar ook een fabriek, waar de Polestar 3 wordt gebouwd.

Michael Lohscheller komt dus aan het roer te staan van een verlieslijdend bedrijf. Maar hij is wel wat gewend. Eerder werkte Lohscheller bij Opel, later bij het zieltogende Vietnamese merk VinFast. Bij Opel was Lohscheller mede verantwoordelijk voor de wedergeboorte van het Duitse merk. In De GM-tijd was Opel verliesgevend, na de overname door Peugeot-Citroën en flinke kostenbesparingen maakte het merk weer winst.



Thomas Ingenlath gaat weg als CEO bij Polestar

De baas die plaatsmaakt, is Thomas Ingenlath. Hij was CEO van Polestar sinds het merk in 2017 los kwam te staan van Volvo.

Eerder dit jaar werd de hoofdontwerper al vervangen: Maximilian Missoni maakte plaats voor Philipp Römers. Tussen 2005 en 2014 werkte hij bij Volkswagen.