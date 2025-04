Polestar 4 test: went dat nou, geen achterruit?

Tests

Over het ontbreken van de achterruit van de Polestar 4 kun je een filosofische verhandeling schrijven. Iets in de trant van 'achteruitkijken heeft geen zin, we moeten vooruit in het leven.' Maar stiekem vonden we die goeie, ouwe achterruit zo kwaad nog niet.

Polestar prijst de Polestar 4 aan alsof de auto zonder achterruit het grootste geschenk is aan de mensheid. Maar dat-ie er niet zit, heeft een basale reden. De Polestar 4 heeft niet de obligate dwarsbalk, die doorgaans boven de achterruit is geplaatst om de carrosserie te verstevigen.

De achterpassagiers moeten fijn kunnen zitten, vandaar dat de balk die normaal boven hun hoofd zit naar achteren is verplaatst. En daar zit normaliter de achterruit. Gelukkig loopt het panoramische dak door tot ver achter de kruinen van de achterste passagiers, zodat er genoeg licht het interieur binnenkomt.

Went dat nou, geen achterruit? Wij zeggen toch 'nee'. Het oog van de camera kan niet op tegen je eigen waarneming, hoe scherp de beelden ook zijn. Op de snelweg valt ermee te leven - de camera draait heel slim mee als je de knipperlichthendel naar links of rechts beweegt. Maar 'het oog wil ook wat', met name in druk stadsverkeer. Schuin naar achteren wil je ook met eigen ogen waarnemen of daar een fietser rijdt.

Meer strapatsen

Polestar heeft meer strapatsen uitgehaald. Zo vervangt het touchscreen bijna alle knoppen, behalve de volumeknop. Polestar heeft de vele functies wonderbaarlijk logisch weten te groeperen, maar schiet hier en daar door in zijn schermliefde. Voor het instellen van de buitenspiegels of het stuur gaat er niets boven echte knoppen.

Die verstelling van buitenspiegels en stuur moet nu via het touchscreen en vervolgens via pietepeuterige touchpads op het stuur. Je maakt snel een beweging te veel én ergert je aan die gevoelige semi-knoppen. Heb je eenmaal alles ingesteld, dan kun je je ideale zitpositie voor altijd in het geheugen opslaan.

Dit doet de Polestar 4 goed

Wat de Polestar 4 goed doet, is rijden. Hij is snel, terwijl je toch het gevoel hebt te onthaasten. Voor het evenwicht tussen comfort en sport in het onderstel en de besturing heeft Polestar de gulden snede gevonden. Aan hysterisch snelle Tesla-acceleraties doet Polestar niet, de software is zo ingesteld dat je smooth accelereert. Een maaginhoudsvriendelijke 0-100 km/h in 7,1 seconden is nog altijd keurig natuurlijk.

Voor een EV is de besturing van de Polestar 4 bovendien direct en mededeelzaam. Prettige bijkomstigheid voor caravanrijders: de Polestar 4 lust aanhangers tot 1500 kilo. Vergis je trouwens niet in het formaat: de auto is 2139 meter breed (met buitenspiegels). Naast een Polestar 4 lijkt de toch ook niet kinderachtige Polestar 2 een stadsgebakje.

Tot slot iets waar de redactie over verdeeld is. Omdat het batterijpakket onder de vloer is geplaatst, zit je achterin iets meer met opgetrokken knieën. Drie redacteuren zitten nog altijd vorstelijk, twee vinden het hinderlijk.