De nieuwe Polestar 4 is nu al beschikbaar voor private lease

De Polestar 4 is de tweede EV van Polestar. De eerste leveringen van de suv-coupe worden pas in augustus van dit jaar verwacht, maar je kunt de Polestar 4 nu al reserveren voor private lease via onze handige private lease vergelijker.

Je kiest voor private lease als je zorgeloos wilt autorijden. Je krijgt namelijk de beschikking over een gloednieuwe auto zonder daarvoor een torenhoog aankoopbedrag neer te hoeven leggen. In plaats daarvan betaal je een vast maandbedrag, waarin kosten als de verzekering, de afschrijving en ook het onderhoud zitten verwerkt. Je hoeft alleen nog maar stroom te laden en kan al op weg. Dat is lekker overzichtelijk.

Op de private lease vergelijker van Auto Review vind je vaak al snel nieuwe modellen verschijnen. Zo kun je bijvoorbeeld sinds kort de BYD Seal, de Volvo EX30, de Citroën ë-C3 en de Smart #3 via ons private leasen. Met de Polestar 4 voegen we nog een gloednieuwe EV toe aan ons aanbod, die indrukwekkende specificaties koppelt aan een fraai design. De Polestar 4 private lease je via Auto Review.

Polestar 4 in een notendop

Specificaties

Uitvoering Long Range Single Motor Long Range Dual Motor Vermogen (pk) 272 544 Koppel (Nm) 343 686 Aandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Accucapaciteit (kWh) 100 100 Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,7-18,1 kWh / 100 km 18,6-21,0 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 610 580 Laadvermogen (kW) 11 (22 met Plus Pack) 11 (22 met Plus Pack) Snellaadvermogen (kW) 200 200 Trekgewicht (kg) 1500 2000

Pluspunten



+ Opvallend en onderscheidend ontwerp

+ Indrukwekkende actieradius

+ Grote laadvermogens

Minpunten

- Niet zuinig (voorlopige gegevens)

- Prijzig

- Veel opties verstopt in dure Pilot en Plus pack

Polestar 4 uitrusting

De Long Range Single Motor is de instapper van de Polestar 4. Hierop zitten standaard (zonder Pilot en Plus pack) zaken als:

Cruise control

Automatische airconditioning met 2 zones

Klimaat controle op afstand

Parkeersensoren voor, achter en zijde

360 graden parkeercamera

8 speakers en een subwoofer

Keyless entry & start

Geheugen stoelverstelling

Synthetisch suède bekleding

Panoramadak

Sfeerverlichting

20 inch lichtmetalen velgen

Warmtepomp

LED-verlichting rondom

Lane departure-waarschuwing

15,4 inch multimedia-touchscreen

10,2 inch digitaal instrumentarium

Polestar 4 private lease

De Polestar 4 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 839,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Polestar 4 private lease prijzen.

De Polestar 4 vind je op onze private lease pagina.Is dit toch niet de auto die je zoekt? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker. Je vindt er bijvoorbeeld ook de nieuwe BYD Seal.