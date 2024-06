Review Polestar 4 (2024): waarom brildragers even moeten slikken van deze auto zonder achterruit

Tests

De Polestar 4 is een merkwaardige auto. De Zweedse ontwerpers zweren erbij dat het een SUV is, maar hebben vervolgens alle typische SUV-elementen geëlimineerd. En dat niet alleen: ook de achterruit werd overboord gezet. Hadden ze zich daar in Gotenburg niet beter op andere dingen kunnen focussen?

1. Wat is opvallend aan de Polestar 4?

Wat is de Polestar 4 eigenlijk? Een elegant gelijnde sedan, een vijfdeurs coupé? Niks daarvan, zeggen ze in Zweden: de Polestar 4 is een SUV! Hij staat immers op grotere wielen en heeft een hogere bodemvrijheid dan conventionele EV’s. De donkere randen langs de onderzijde van de carrosserie beklemtonen het stoere SUV-karakter. Dat zie je zelf toch ook wel?

Maar Polestar heeft vervolgens zijn stinkende best gedaan om een van de belangrijkste SUV-eigenschappen te schrappen. Namelijk: de veelgeprezen hoge zitpositie. De ontwerpers uit Gotenburg wilden het silhouet van de Polestar 4 zo laag en gestroomlijnd mogelijk houden, en hebben creatief de zaag in de dakconstructie gezet.



“Polestar laat zien dat een achterruit geen halszaak is. ”

Normaal zit er een verstevigingsbalk boven de achterruit, die beide dakstijlen verbindt. Om met die balk toch voldoende hoofdruimte achterin te kunnen bieden, zou een hogere daklijn noodzakelijk zijn dan de Polestar-designers voor ogen hadden. Daarom schoven ze die dwarsbalk naar achteren, en kon de daklijn worden verlaagd. Er was echter nog één probleem …

Namelijk: een goed zicht naar achteren. Nadat die dwarsbalk was verplaatst, bleef daarvan namelijk niets meer over. Polestar bedacht een oplossing: waarom zouden ze de 4 nog een achterruit geven?

Met een camera op het dak en een breedbeeldschermpje op de plek van de binnenspiegel, was dat hele zichtvraagstuk in één klap verholpen. Sterker nog: ook met passagiers op de achterbank of bagage die tot het dak is opgestapeld, biedt het camerasysteem onbelemmerd zicht op het verkeer achter je.



2. Wat is er goed aan de Polestar 4?

Wanneer je voor het eerst in de Polestar 4 stapt, leer je de denkwijze van de Polestar-ontwerpers langzaam te begrijpen. Want ondanks het lage silhouet van de auto (en dankzij de lage zitpositie), hebben we over de hoofdruimte geen klachten. Het grote panoramadak laat veel licht naar binnen.

Dat de auto geen achterruit heeft, merk je pas wanneer je over je schouder naar achteren kijkt. In het donker wordt het schot achter de achterbank sfeervol uitgelicht. De achterbank is trouwens gewoon neer te klappen, via een klein uitneembaar luik is de bagageruimte (526 tot 1536 liter) bereikbaar vanuit het interieur.



Het zicht naar achteren via het schermpje tegen de voorruit, biedt inderdaad onbelemmerd zicht naar achteren. Polestar laat zo zien dat een achterruit inderdaad geen halszaak is – al zie je geen barst meer wat er voor je gebeurt, wanneer er op de snelweg een Polestar 4 voor je rijdt. Wij vinden het design van de 4 erg geslaagd, ondanks de dichte achterzijde maakt de auto beslist geen pompeuze indruk.

Wat de Polestar 4 heel goed doet, is rijden. Voorlopig is de auto leverbaar in twee vermogensvarianten, met enkele (272 pk, 343 Nm) of met dubbele elektromotor (544 pk, 686 Nm). Beide versies hebben dezelfde 100 kWh-batterij (netto: 94 kWh), die met een hoogste snelheid van 200 kW oplaadt. Voor de versie met enkele motor geeft Polestar een actieradius op van 620 kilometer, de dubbelmotorige uitvoering komt volgens de WLTP-berekeningen 30 kilometer minder ver op een volle batterij.

Met 272 pk is de Polestar 4 Long Range Single Motor geen absurd snelle auto, maar in feite komt niemand iets tekort. Je zit in 7,1 seconden op 100 km/h; prima toch? Met enkele motor en achterwielaandrijving kan de Polestar 4 een aanhangwagen trekken van 1500 kilo, de Dual motor sleept er 2000 kilo uit. Als dat een reden is om voor de duurdere en krachtigere versie met vierwielaandrijving te kiezen, krijg je een 0-tot-100-sprint in 3,8 seconden cadeau.



Op de weg doet de Polestar 4 in helemaal niets denken aan een SUV. Hoewel het zwaartepunt wat hoger ligt door de extra bodemvrijheid, hoef je een dynamische rijstijl beslist niet uit de weg te gaan. De auto stuurt uiterst direct en de carrosserie blijft ook in snelle bochten mooi vlak liggen.

Eventueel kun je het schroefgeveerde en adaptief gedempte onderstel van de versie met twee motoren opwaarderen door het Performance-pakket te bestellen, met speciaal afgestemde schokdempers, 22-inch wielen en Brembo-remmen. Uiteraard is de veiligheidsuitrusting van de Polestar 4 standaard al zeer omvangrijk.

3. Wat kan er beter aan de Polestar 4?

Oké, dat camerasysteem dat de achterruit vervangt, biedt onbelemmerd zicht naar achteren. Maar je merkt wel dat je op een andere manier ‘naar achteren’ kijkt dan met een gewone spiegel. Voor scherp zicht op het schermpje moet je de focus van je ogen verleggen. Van 100 meter of verder voor je, naar zo’n 25 centimeter tot beeldscherm.

Een kwestie van wennen, ongetwijfeld. Maar of je ogen ook willen wennen aan het dichtbij geplaatste beeldscherm wanneer je brildragend bent, moeten we nog zien. Tijdens onze testritten met de Polestar 4 hebben wij alleen scherp beeld gevonden door ons hoofd zover naar achteren te verdraaien dat we via het multifocale deel van onze brillenglazen scherp beeld hadden. Als je niet oppast, verrek je nog een nekspier …

Maar dat is dan ook het enige wat we de Polestar 4 als kritiek kunnen aandragen. Het interieur is prachtig afgewerkt, het centrale bedienings- en multimediascherm kent weliswaar heel veel verschillende functies, maar is logisch ingedeeld zodat je nooit lang hoeft te zoeken naar de gewenste pagina’s binnen het bedieningsmenu. De kans dat je in het systeem verdwaald raakt, is nihil.



4. Wanneer komt de Polestar 4 naar Nederland en wat gaat hij kosten?

De eerste exemplaren van de Polestar 4 Long Range Single Motor zullen aan het einde van augustus het Nederlandse wegennet gaan verfraaien. De prijs van deze versie bedraagt 64.800 euro. De versie met twee motoren laat een maandje (of twee) langer op zich wachten. Voor dit model brengt Polestar een bedrag van 72.800 euro in rekening.

Net als alle andere Polestar-modellen, zijn er voor de 4 verschillende optiepakketten verkrijgbaar. Het Pilot Pack (1500 euro) bestaat uit actieve rijbaanwisselassistentie en Pilot Assist, dat de auto tot 130 km/h keurig tussen de rijstrookmarkeringen houdt, met automatische stuur- en snelheidscorrecties.



Het Plus Pack (5500 euro) omvat onder meer een Harman Kardon Premium Sound audiosysteem, een head-up display, verlichte interieuraccenten, pixel led-koplampen, een elektrisch bediende achterklep, klimaatbeheersing met drie temperatuurzones en stoelen die in twaalf richtingen elektrisch te verstellen zijn.

Het Pro Pack (2000 euro) bestaat uit 21-inch wielen en veiligheidsgordels met een goudgele streep. Het eerder genoemde Performance Pack is uitsluitend leverbaar op de Polestar 4 Long Range Dual Motor, in combinatie met het Plus-pakket.

5. Wat vind ikzelf van de Polestar 4?

Het is absoluut een intrigerende auto, die Polestar 4. Hij rijdt ontzettend prettig, en steekt zijn kop boven de SUV-maaiveld uit door er met zijn afwijkende design juist ver onder te blijven. Ik ben tijdens de testritten met de auto alleen geen vrienden geworden met dat camerasysteem om naar achteren te kijken. Als verziende brildrager met multifocale glazen kreeg ik het beeld naar achteren nooit goed scherp, tenzij ik mijn hoofd oncomfortabel ver naar achteren boog.

Kwestie van je ogen laten wennen aan de nieuwe situatie, zeggen ze bij Polestar. Maar of dat waar is, kan ik alleen beoordelen tijdens een langere testperiode. Ondanks de eerste slechte ervaringen met dat camerasysteem, kijk ik nu al uit naar het moment dat ik de sleutel van de Polestar 4 weer in ontvangst mag nemen!