Nieuws

Hoewel Polestar in 2024 twee nieuwe modellen op de markt brengt, gaat het niet goed met het merk. 450 banen worden geschrapt.

Wereldwijd vallen de verkopen van elektrische auto tegen. Polestar heeft er veel last van en schrapt 450 banen. Het bouwt alleen elektrische auto’s en heeft dus geen alternatieven op benzine of diesel die de twijfelende koper alsnog over de streep kunnen trekken.

Ook het aanbod van het Zweeds-Chinese merk is karig; Polestar heeft de afgelopen vier jaar geen enkel nieuw model op de markt gebracht. De Polestar 2 moest het al die tijd in zijn eentje rooien. Nederland onttrekt zich wat aan de malaise, vorig jaar werden bijna 2000 Polestars 2 op kenteken gezet. Daarmee staat de auto op een niet onaardige 65e plaats, voor modellen als de BMW 1-serie, de Toyota C-HR en de BMW iX3.

Waarom gaat het slecht met Polestar?

Polestar wijt de tegenvallende resultaten aan de prijzenoorlog (waar het merk niet aan meedoet), de afbouw van subsidies (onder meer in Nederland en Duitsland), problemen met de toeleveranciers en een wereldwijd afnemende vraag naar elektrische auto’s. Met een strategisch plan wil het merk minder afhankelijk worden van moederbedrijf Geely en Volvo, wat er in 2025 toe moet leiden dat Polestar weer quitte speelt.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

“Als onderdeel van dit businessplan moeten we de omvang van ons bedrijf en onze activiteiten aanpassen. Dit houdt in dat we de in de kosten moeten snijden en, helaas, ook in het personeel”, zei een persvoorlichter van Polestar vrijdag. Ongetwijfeld was de vrijmibo daarna iets minder gezellig.

Polestar nieuws 2024

Misschien dat ook de twee gloednieuwe modellen Polestar gaan helpen om uit de problemen te komen. De Polestar 3, die dezelfde techniek heeft als de Volvo EX90, komt in het tweede kwartaal van 2024 naar Nederland. Wie hem nu bestelt, moet nog tot september geduld hebben.



Het naadje van de kous weten over de nieuwe Polestar-modellen? Je leest het in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De Polestar 4 wordt op 31 januari onthuld. Hij is 4,84 meter lang, 2,14 meter breed en 1,54 meter hoog. Daarmee positioneert de Polestar 4 zich qua afmetingen precies tussen de Polestar 2 en de Polestar 3. Ook wat betreft de prijs zit hij tussen de twee eerdere modellen van Polestar: je moet minimaal 60 mille aftikken. De prijsstelling dus tussen de Polestar 2 (vanaf 51.200 euro) en de Polestar 3 (vanaf 89.900 euro).

De merkwaardige mix van een SUV en een coupé heeft nog een idioot detail: een achterruit ontbreekt. Waarschijnlijk kijken ze bij Polestar liever vooruit, gezien het slechte jaar dat achter hen ligt ….