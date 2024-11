De minst populaire Polestar krijgt een lagere prijs en méér range

Nieuws

De Polestar 3 is gloednieuw en indrukwekkend, maar dat betekent nog niet dat de elektrische SUV zichzelf verkoopt. Een nieuwe instapversie van de Polestar 3 moet hierin verandering brengen, maar dan lever je wel wat in.

Dit jaar (2024) zijn er tot en met oktober op de kop af 37 Polestars 3 geregistreerd. Daarmee is de hippe broer van de Volvo EX90 de minst populaire Polestar. Want de Polestar 2, die inmiddels stokoud is, deed het met 1340 verkopen veel beter. En ook de Polestar 4 verkoopt beter (142 stuks).



Polestar 3 Single motor zorgt voor prijsdaling



Nou is de Polestar 3 wel het duurste model, maar de Polestar 4 kost ook zomaar 65 mille. Wellicht dat de nieuwe instapversie Long range Single motor het tij kan keren. Want die is leverbaar vanaf 79.950 euro. Nog altijd een smak geld, maar tot voor kort moest je minimaal 86.950 euro uitrekken voor de Polestar 3.

Uiteraard lever je wel wat in en dat zijn de volgende 5 dingen:



De Long range Single motor heeft geen AWD, maar achterwielaandrijving. Je moet het doen met 299 pk. De andere twee versies bieden 489 en 517 pk. Ook het maximumkoppel daalt, van 910 en 840 Nm naar 490 Nm. Denk 3x na voor je iemand uitdaagt voor een stoplichtsprintje: van 0 naar 100 km/h kost je 7,8 seconden. De andere versies doen dit sneller, in 5,0 en 4,7 seconden. Het trekgewicht bedraagt 1500 kg, de AWD-versies kunnen 2200 kg meesleuren.

Polestar 3 actieradius

Het zijn overigens nog altijd prima cijfers. Bovendien krijg je er ook wat voor terug, namelijk meer actieradius. De Polestar 3 Long range Single motor heeft een actieradius van 706 kilometer (WLTP). 74 kilometer meer dan de Long range Dual motor en zelfs 146 kilometer dan de beresterke Performance.

Levertijd van de Polestar 3



Als EV-rijder zouden we liever meer actieradius hebben dan vermogen, maar aan jou de keuze. Overigens moet je wel wat geduld hebben. Wie in de online configurator de nieuwe instapper aanklikt, ziet een verwachte leveringsdatum van maart/april 2025. Maar op de Dual motor moet je nog langer wachten (mei-juni 2025).

De Launch Edition kun je het snelst rijden (december 2024), maar die kost bijna een ton. En zo zijn we weer terug bij de nog wat tegenvallende verkopen van de Polestar 3 ...