Review Zeekr X Long Range (2023) - is de grote broer van de Volvo EX30 ook de slimste keus?

Het Geely-concern bezit Volvo en Lotus, maar het spuugt ook om de haverklap nieuwe merken uit. Zo was daar twee jaar geleden ineens Zeekr. De Zeekr 001 kenden we al, en de Zeekr X is het jongste product van de Chinese gigant. Hij staat op hetzelfde platform als de Volvo EX30, maar is groter én heeft meer bereik.



Wat is opvallend aan de Zeekr X Long Range?

In de eerste plaats vraag je je af wat Geely hoopt te bereiken met al die merken in Europa. Volvo is allang een gevestigde naam en de Volvo XC40 doet het uitstekend. Zowel met verbrandingsmotor als de elektrische variant. De verkopen van de Polestar 2 lopen eveneens lekker en de verwachtingen omtrent de Volvo EX30 zijn hooggespannen.



Volg het Zeekr-nieuws op de voet met onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Niet zo lang geleden debuteerde de Smart #1 bij en nu weer de elektrische Zeekr X. Beide nieuwkomers staan op hetzelfde SEA-platform als de Volvo EX30, maar bewegen zich qua maatvoering en prijs in grofweg dezelfde klasse als de XC40. Klinkt als hét recept voor kannibalisme binnen de Geely-familie en daar wordt niemand beter van.

De Zeekr X heeft wat ons betreft een duidelijker eigen gezicht dan de meeste andere Chinese nieuwkomers. Zijn ontwerper is dan ook een Zweed. Wel vertonen de koplampen wat Lynk & Co-trekjes. Niet zo raar, want dat is óók een lid van de Geely-clan. De achterzijde doet weer een beetje denken aan de Renault Megane E-Tech Electric. UIteraard ontbreekt een verlicht merknaam hier niet. En en profil heeft de Zeekr X veel weg van de Polestar 3, maar dan eentje die flink in elkaar gefrommeld is.

Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Het interieur is minimalistisch en licht. Dat laatste is niet alleen te danken aan het standaard panoramadak, maar ook aan de lichte bekledingsmaterialen. Hier en daar een schaarse roodkoperen knop of accent geven de cabine extra cachet.



Wat is goed aan de Zeekr X Long Range?

Wie iets te klagen heeft over de uitrusting de Zeekr X, is gewoon een vreselijke hebberd, zo riant zit de Chinese crossover in zijn spullen. Een Yamaha-geluidsinstallatie met 13 luidsprekers, elektrische verwarm- en verstelbare voorstoelen, een achterbank- en stuurverwarming en een elektrisch te openen achterklep zijn allemaal standaard. Als familielid van Volvo, biedt de Zeekr X uiteraard eveneens een uitgebreid pakket veiligheidsvoorzieningen.

Het vermogen van de Zeekr X Long Range bedraagt 272 pk en dat staat garant voor uitstekende prestaties. De achterwielaandrijver sprint in 5,6 tellen vanuit stilstand naar 100 km/h. De duurdere Zeekr X Privilege brengt via twee elektromotoren 428 pk naar voor- en achterwielen en snoept nog 1,8 seconde van die sprinttijd af. En ook de sowieso al moeiteloze tussensprints zullen nog wel warper verlopen.



De auto is zo stil als je mag verwachten van een EV, al is er op het groffe Zweedse asfalt waarop we de auto rijden wel duidelijk wat bandengeruis hoorbaar. Onder normale omstandigheden biedt het onderstel een prima comfort. De batterij van 69 kWh (bruto) zorgt voor een WLTPbereik van 445 kilometer en snelladen gaat met maximaal 150 kW. Dat is geen absolute topwaarde, maar het is meer dan een heleboel concurrenten in deze klasse. Aan de snellader kost het iets minder dan een halfuur om het accupakket op te zwepen van 10 naar 80 procent.



Anders dan veel andere EV's in dit segment, mag de Zeekr X een serieuze caravan trekken: 1600 kg verdraagt hij aan de haak. De vraag is wel wat er dan overblijft van de actieradius.



Wat kan beter aan de Zeekr X Long Range?

Zeekr wil dat de X binnen Geely het sportiefste jongetje van de klas is, maar daarvoor is het onderstel toch iets te soft afgestemd. Bij grote hobbels is de uitgaande slag van veren en dempers erg groot. Neem je de sokken erin en de hobbels volgen elkaar op, dan heb je de Zeekr aan het dansen. De auto is allesbehalve snaarstrak en wordt springerig als een lam in de lentewei. Misschien zijn actieve dempers een ideetje.



Een minimalistisch interieurdesign kan mooi zijn, maar in de Zeekr X gaat vorm wat ons betreft te veel voor functie. Met de twee ongemerkte knoppen op het stuur kun je tal van functies bedienen, maar het is een heel gezoek in het menu van het grote touchscreen waar wat zit. En dan zijn de schermteksten vaak te lang en de letters te klein. Dat leidt te veel af. Het is ons dan ook een raadsel waarom Zeekr niet hetzelfde op Google gebaseerde systeem gebruikt als Volvo en Polestar.

Bij een auto met zo'n hip design die bovendien boordevol elektronica zit, verwacht je een razendsnel navigatiesysteem. In werkelijkheid lijkt het ontworpen voor een auto met de acceleratietijden van een indirect ingespoten diesel, in plaats van een razendsnelle EV. Bij veel zijwegen achter elkaar is dat nogal verwarrend.

De veiligheidssystemen konden evenmin overtuigen. Zo verricht de rijstrookassistentie een paar totaal onnodige stuuringrepen en de vermoeidheidsassistent gedraagt zich als een paniekerige bijrijder zonder rijbewijs. Als je even in de rechter buitenspiegel kijkt, denk het systeem al dat je te veel bent afgeleid. En dan die mevrouw die constant mekker over de maximumsnelheid. Hoewel alle schermen aangaven dat we haar onklaar hadden gemaakt, bleef ze maar mekkeren.



Wanneer komt de Zeekr X naar Nederland en wat is de prijs?

Het schip met Zeekrs X is al onderweg vanuit China naar Europa en de verwachting is dat de eerste auto's eind november, begin december in Nederland en België arriveren. Als het goed is kun je hem dan bewonderen in het Flagship Experience Center aan het Rokin in Amsterdam. Voor de Zeekr X Long Range vragen ze daar 45.990 euro, maar de fiscale waarde ligt 1000 euro lager. Dat wil zeggen dat hij in aanmerking komt voor 2950 euro uit de SEPP-subsidiepot. Dat geldt niet voor de vierwielaangedreven Zeekr Privilege met 528 pk, want die moet 50.490 euro kosten (fiscale waarde 49.490 euro). Behalve meer vermogen en AWD, heeft de Zeekr X Privilege 20-inch wielen in plaats van 19-inch exemplaren.

Wat vind ikzelf van Zeekr X?

De Zeekr X is een prettig rijdende, erg vlotte EV, met een dijk van een uitrusting. De vormgeving vind ik zeker niet-onaardig, al ben ik van mening dat de ontwerper ter hoogte van de C-stijlen de mist is ingegaan. Hier komen te veel carrosseriepanelen en -naden samen en dat ziet er onaf uit. Hoewel snel, rijdt de Zeekr X niet zo sportief als zijn makers graag zouden willen.



Daarnaast is de vraag wie er op de Zeekr X zit te wachten. Hij is vast ruimer dan zijn broertje, de 20 cm kortere Volvo EX30. Maar met hetzelfde accupakket is-ie ook zo'n 3 mille duurder. Daar staat tegenover dat je de Volvo wel met een paar prijzige pakketjes zult moeten opleuken, wil je de uitrusting naar hetzelfde hoogstaande niveau tillen.

Maar of de Chinees daarmee de Europese klant over de streep trekt, is nog maar de vraag. In deze prijsklasse verwacht ik van niet. Europeanen zijn nu eenmaal 'slechte' consumenten. Zeker in de hogere prijsklasse hechten we meer waarde aan status en historie dan aan value for money. Dat Tesla hier wel zo snel voet aan de grond kreeg, is te danken aan het feit dat het een voorloper en een trendsetter was. Zeekr is slechts een trendvolger, en dan ook nog eentje met concurrenten binnen de eigen familie.