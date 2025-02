Wil je een stoerdere Volvo EX30 dan de buren? Dat kost je 18.000 euro

Nieuws

Aan de ene kant werd de Volvo EX30 fors goedkoper, aan de andere kant presenteerde Volvo de EX30 Cross Country. Hij ziet er spannender uit dan een reguliere EX30, maar is ook flink aan de prijs.

Volvo’s Cross Country-traditie stamt al uit de late jaren 90, toen het de V70 XC presenteerde. Deze speciale versie van de populaire stationwagon had standaard vierwielaandrijving, stond hoger op de wielen en was opgeruigd met ongespoten kunststof accenten.

Succes Volvo's Cross Country-concept

Van de Volvo V70 die in 2000 het levenslicht zag, heette de opgestoerde variant aanvankelijk V70 Cross Country, om na twee jaar te worden omgedoopt in XC70. De rijkelijk aanwezige kunststof gaf de auto een opvallende snoet, die niet iedereen mooi vond.

Desondanks werd de crossover-stationwagon een enorm succes. Zeker in Nederland zag je de Volvo XC70 veel vaker dan zijn directe concurrent, de Audi A6 Avant Allroad. De nieuwe XC70 zette het succes vanaf 2007 onverminderd voort.

Na de Volvo XC70 kwam een hele stroom XC’s met SUV-carrosserie op gang, terwijl van de Volvo’s S60, de V60, V40 en V90 weer Cross-Country-varianten werden geboetseerd.

Volvo EX30 Cross Country: zo herken je hem

En nu is de beurt dus aan de EX30 Cross Country. Heel verrassend is de auto niet, want in juni 2023 toonde Volvo hem al als showmodel. Hoe dan ook onderscheid je je met de Volvo EX30 duidelijk van die vele andere EX30’s zonder outdoor-pakket.

Dat de Cross Country iets hoger op de wielen staat, springt niet direct in het oog. Wat des te meer opvalt, is het zwarte masker. Wat dat betreft is het een duidelijke knipoog aar de V70 Cross Country uit 2000. Net als zijn verre voorvader, kijkt de EX30 Cross Country als een soort Zorro de wereld in.



Als extra grapje heeft Volvo een landkaart in het zwarte ‘masker’ aangebracht. Van opzij toont de EX30 Cross Country zijn avontuurlijke aard met extra aangezette, zwarte kunststof panelen ter hoogte van de dorpels. Handig als je moet laveren tussen rotspartijen op een onverhard bergweggetje, maar ook een fijne bescherming tegen slordig gemanoeuvreerde winkelwagentjes. Zwart zijn ook de 19-inch lichtmetalen wielen en de brede strook over de volle breedte van de achterklep.



Prijs Volvo EX30 Cross Country

Lijkt het je wel wat om je buurman met zijn ‘doodgewone’ EX30 de loef af te steken met zo’n stoere EX30 Cross Country? Dan dien je minstens 52.995 euro opzij te leggen. De zwarte imperiaal die je op sommige foto’s ziet, is overigens niet standaard.



De forse meerprijs van 18.000 euro ten opzichte van het basismodel (EX30 Essential) is niet alleen terug te voeren op uiterlijkheden. Om het Cross Country-label van de EX30 extra geloofwaardigheid te geven, voorzag Volvo hem van elektrische vierwielaandrijving middels twee elektromotoren en het grote accupakket (69 kWh).

Actieradius en prestaties

De 428 pk sterke Volvo EX30 Cross Country komt iets minder ver op een volle accu dan de gewone EX30 met dezelfde aandrijflijn: 425 in plaats van 450 kilometer. Ook sprint hij 0,1 seconde minder snel naar de 100 km/h. Maar wij vinden een tijd van 3,7 seconden nog altijd iets om over naar huis te schrijven.