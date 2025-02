Met deze slimme greep maakt Volvo de EX30 goedkoper dan de Kia EV3

Nieuws

2024 was een uitstekend jaar voor de Volvo EX30 in Nederland, maar in de eerste maand van dit jaar werd de compacte SUV afgetroefd door een nieuwe concurrent: de Kia EV3. Volvo probeert dit om te draaien door een oude regeling te laten herleven.

De Zweden bieden namelijk met een tijdelijke actie 2950 euro korting aan klanten die nu een Volvo EX30 aanschaffen. Volvo noemt de korting de Volvo EV-subsidie. Het bedrag is dan ook gelijk aan het SEPP-bedrag dat de Nederlandse overheid tot eind 2024 uitkeerde aan kopers van nieuwe elektrische auto’s.

Eerder al EV-subsidie voor EX40 en EC40

Eerder kondigde Volvo deze actie aan voor de Volvo EX40 en de Volvo EC40 (zie artikel hierboven). Destijds gaven we aan dat we het jammer vonden dat de actie niet gold voor de EX30. Het lijkt erop dat Volvo onze berichten ook leest en overstag is gegaan.

Volvo EX30 vs Kia EV3

Wat we ook al aangaven in dat bericht, is dat Volvo rekening moet houden met de aanstormende concurrentie van de Kia EV3. Ook dat lijkt bij Volvo aangekomen, want met de korting duikt de vanafprijs van de EX30 onder die van zijn Koreaanse rivaal. Vóór de actie bestelde je de EX30 Core vanaf 38.495 euro, toen voerde Volvo een prijsverlaging door (36.795 euro) én EV-subsidie. Het resultaat is een vanafprijs van 33.845 euro. En het kan nog goedkoper met de nieuwe, beperkt leverbaar Essential-versie (34.995 euro). De EV3 is met een vanafprijs van 36.995 euro nu een stuk duurder dan de EX30.

Dat financiële duwtje in de rug kan de Zweedse SUV wel gebruiken, want in de eerste maand van dit jaar is hij voorbij gezoefd door de EV3. In januari verkocht Kia 1757 exemplaren van zijn nieuwste EV - dat waren er ruim 1000 meer dan Volvo van zijn EX30 aan de man bracht (724 stuks).

Volvo EX30 vs Kia EV3 private lease prijs

Hevige concurrentiestrijd

Vorig jaar was de EX30 nog de absolute topper in zijn segment met 10.802 verkopen, maar dit jaar lijkt de concurrentiestrijd heviger te worden. En dan hebben we nog niet eens de nieuwe Skoda Elroq genoemd. Zijn vanafprijs ligt met 34.990 euro op een vergelijkbaar niveau.