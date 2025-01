Volvo geeft jou 2950 euro EV-subsidie, maar niet op het model dat jij wilt

Nieuws

De mooie tijden van de SEPP-subsidie zijn voorbij. Behalve als je bij Volvo shopt: de Zweden bieden hun eigen EV-subsidie aan. Jammer genoeg geldt deze korting niet voor alle elektrische modellen ...



De Volvo EV-subsidie keren de Zweden alleen uit aan klanten van de Volvo EX40 (en EC40), de elektrische variant van de Volvo XC40. De subsidie bedraagt 2950 euro, hetzelfde bedrag als de SEPP-subsidie die vanaf dit jaar niet meer bestaat.

De actie loopt tot 31 maart en is geldig voor alle uitvoeringen van de EX40 en EC40. Dat is interessant, want bijna alle uitvoeringen zijn duurder dan 45.000 euro - de oude bovengrens van de SEPP-subsidie. Wat dat betreft is Volvo guller dan de Nederlandse overheid.

Volvo EX30 versus Volvo EX40

Jammer genoeg geldt de EV-subsidie van Volvo niet voor de andere elektrische modellen van het merk, zoals de Volvo EX30. Die was vorig jaar veel populairder dan zijn grotere broer. De EX30 ging in Nederland maar liefst 10.802 keer over de toonbank, de EX40 volgde op gepaste afstand.

Met dat in gedachte is het logisch dat Volvo ervoor kiest om de EV-subsidie enkel uit te keren aan EX40-kopers. De verkopen van de EX40 kunnen wel een boost gebruiken, terwijl de EX30 momenteel zo populair is dat die toch wel goed verkoopt.



Oppassen geblazen

Al is het voor Volvo ook oppassen geblazen. De EX30 krijgt er geduchte concurrenten bij. De Kia EV3 is sinds het einde van 2024 in Nederland en gaat zijn eerste echte verkoopjaar in. De Skoda Elroq staat ook te trappelen om de Nederlandse automarkt te veroveren.

Kia EV3 vs Volvo EX30 private leaseprijs

De Kia EV3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 489,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia EV3 private lease prijzen.

De Volvo EX30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 507,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo EX30 private lease prijzen.