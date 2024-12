TEST: Kia EV3 zet Volvo EX30 voor schut - met één uitzondering

Tests

Vergelijk de prijs en de specificaties van Kia EV3 met de concurrentie en je weet het. Deze elektrische auto heeft serieuze hitpotentie en is een bedreiging voor de Volvo EX30.



Met modellen als de EV6 en de EV9 laat Kia zien dat het niet alleen qua technologie, maar ook qua design klaar is voor de elektrische toekomst. Nu voegen ze daar een kleinere ­speler aan toe: de EV3.

Hij meet iets meer dan 4,30 meter en concurreert rechtstreeks met auto’s zoals de Volkswagen ID.3 en de Volvo EX30. Typisch voor de jongste EV’s van Kia: het ontwerp is futuristisch en strak. Anders dan zijn tegenstrevers van Volkswagen en Volvo, is de EV3 in principe een voorwielaandrijver.



Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Accupakket en actieradius Kia EV3



Gezien die voorwielaandrijving is het niet verwonderlijk dat Kia het vermogen beperkt tot 205 pk. Daarmee nestelt de Koreaan zich tussen de basisversie van de Volvo EX30 (272 pk) en de goedkoopste Volkswagen ID.3 (170 pk) in. Een Kia EV3 met twee elektromotoren en vierwielaandrijving is vooralsnog niet leverbaar. Wel kun je kiezen uit twee accupakketten.

Met de kleinste batterij (58,4 kWh) brengt de Kia EV3 je volgens WLTP-opgave maximaal 436 kilometer ver. Wie de bloemetjes verder van huis buiten wil zetten, kan opteren voor de EV3 met de 81,4 kWh grote accu. Daarmee kunnen Parijzenaars in één ruk van huis naar het mondaine Hoogeveen rijden. Sterker nog, als ze willen doorrijden om het kasteel in Coevorden te bewonderen, halen ze ­misschien het snellaadstation bij Geesbrug wel … Zo zie je maar, een actieradius van 605 kilometer is goed voor het toerisme.



Hoelang duurt snelladen bij Kia EV3?



Ondanks dat forse bereik doen onze Franse vrienden er wellicht verstandig aan om al voor Hoogeveen een snellader op te zoeken. Want om kosten te besparen, heeft de EV3 niet het 800V-boordnet van de Kia EV9 gegeven, maar moet-ie het met 400 volt doen.

Daardoor duurt het snelladen ietsie langer en kun je de accu beter niet tot onder de 10 procent capaciteit leegrijden. Houd je je daaraan, dan beschik je binnen een halfuur weer over 80 procent capaciteit. Bij beide accu’s, want de zware versie heeft een hoger snellaadvermogen (128 kW) dan de standaardbatterij (101 kW).

“De Kia EV3 is niet zo’n kanonskogel als de Volvo EX30”

Wat de Kia EV3 wel van de EV9 heeft gekregen, is zijn hoekige styling. Natuurlijk zijn er detailverschillen, maar tussen de voor- en achteras lijkt de EV3 wel een kopie van z’n grote broer die onder het verkleinglas heeft gelegen. Beide modellen staan dan ook dezelfde E-GMP-basis (Electric Global Modular Platform) en zijn ontworpen onder leiding van Kia’s designbaas Karim Habib.



Grotere wielen betekent minder actieradius



Klanten hebben de keus uit vijf uitrustingsniveaus: Air, Plus, Plus Advanced, GT-Line en GT-PlusLine. Standaard staat de EV3 op 17-inch wielen, maar vanaf de Plus Advanced krijgt-ie af fabriek 19-inchers mee. Dat staat fraai, maar je levert wel de nodige kilometers aan bereik in: met de kleine accu brengt de stoer geschoeide EV3 je geen 436 maar 414 kilometer ver en met de grote accu daalt de actieradius van 605 naar 563 kilometer.



De GT-Line (47.195 euro) en GT-PLusLine (49.195 euro) zijn alleen leverbaar met het grote accupakket en vallen extra op door een wat stoerdere voorzijde met een grotere luchtinlaat. Vanbinnen is de tweekleurige imitatieleren bekleding het meest kenmerkende verschil met de goed­kopere versies.

Veel ruimer dan Volvo EX30

Binnenin voelt de Koreaan ruim aan. Volwassenen kunnen zich zonder moeite op de achterbank installeren. Ze hebben er ruim voldoende been- en hoofdruimte. In dit opzicht zet de EV3 de Volvo EX30 voor schut.

De voorste inzittenden beschikken eveneens over volop bewegingsvrijheid en aan opbergruimte is evenmin gebrek. In de open tunnelconsole passen veel losse spullen en uit de middenarmsteun kun je een klein tafeltje tevoorschijn trekken. Handig als je tijdens een laadpauze een plek nodig hebt voor je laptop of een broodje bal - sorry, mueslireep.



Het schermlandschap bestaat uit drie onderdelen: een 12,3-inch instrumentenpaneel, een 5,3-inch touchscreen voor de klimaat­regeling en nog een 12,3-inch display voor het infotainment. Het systeem reageert snel genoeg en is logisch ingedeeld. Pluspunt: diverse belangrijke functies zijn ook direct via knoppen te bedienen. In de GT-PlusLine beschikt de bestuurder bovendien over een groot head-up display.

Rust en comfort



Tijdens onze eerste rit valt de EV3 met de grote accu op door zijn rust en comfort. Op de goed geasfalteerde, rechte wegen in en rondom Seoul komt de EV3 helemaal tot zijn recht. Het leeggewicht van bijna 1800 kilo merk je wel tijdens het rijden, en hobbels glijden niet ongemerkt onder de wielen door. Maar storend is het niet, omdat het onderstel de schokken redelijk goed opvangt.



Met zijn prestaties wint de EX30 het van de EV3



Wat z’n prestaties betreft is de EV3 niet zo’n kanonskogel als de Volvo EX30. Al hoeft de Koreaan zich allerminst te schamen voor z’n ­honderdsprint van 7,7 seconden. De Volvo EX30 is dan wel allang uit zicht (0-100 in 5,7 s). On­danks z’n voorwielaandrijving heeft de EV3 een draaicirkel van slechts 10,4 meter, wat hem verrassend wendbaar maakt.

Volop assistentiesystemen



Op het gebied van assistentiesystemen trekt Kia alle registers open. Ook de basisversie Air van 36.995 euro kan in stop-and-go-verkeer de controle volledig overnemen. Al moet je je handen wel aan het stuur ­houden. Irritant is de soms te opdringerige rijstrookassistent, die zelfs bij normaal rijden voelt alsof je er tegenin moet werken, in plaats van dat hij je ondersteunt. Gelukkig kun je hem met één druk op de knop uitschakelen.

“De Kia EV3 Plus brengt je in één ruk van Parijs naar Hoogeveen ”

De dodehoekassistent valt juist in positieve zin op. Die laat een waarschuwing zien op het instrumentarium, en niet alleen in de spiegel. Zo zie je bij het wisselen van rijstrook echt niemand over het hoofd. Nog verder gaat de GT-PlusLine; daarin beschik je, net als de Scania naast je, over een dodehoekcamera.

Nu is truckertje spelen natuurlijk leuk, maar eigenlijk vinden wij de EV3 Plus (38.695 euro met kleine accu) al een prima aanbieding. Die biedt ten opzichte van de Air-versie onder meer stoel- en stuurverwarming, evenals een waarschuwing tegen achterlangs kruisend verkeer, een dodehoekwaarschuwing, privacy glass en een draadloze telefoonoplader.

EV3 betere gezinsauto dan EX30



De Kia EV3 bevalt tijdens de eerste testrit als een comfortabele en slimme metgezel. Ten opzichte van de Volvo EX30 moet hij toegeven op prestaties, maar wint-ie met z’n ruimte. Wat dat betreft is het een veel betere gezinsauto. Zelfs in de basisuitvoering is hij al prima uitgerust, maar onze ideale EV3 is de Plus met de grote accu. Die staat voor 43.195 euro in de prijslijst en brengt je dus helemaal van Parijs naar Hoogeveen. Al kan andersom natuurlijk ook …