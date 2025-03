Nieuws

We stellen ons een Oscar-achtige setting voor bij de bekendmaking van de verkoopcijfers van februari. De Kia-directeur zou heel wat bedankbriefjes moeten voorlezen, want het Koreaanse merk blijft de Nederlandse markt domineren.

Natuurlijk kun je nu nog geen vergaande conclusies trekken over de autoverkopen van 2025. Maar er zijn wel opmerkelijke trends. Kia is niet te stoppen en neemt ruime afstand van alle concurrenten. De Kia EV3 is een schot in de roos en is met straatlengte voorsprong de bestverkochte auto van Nederland.



Kia domineert Nederland in 2025

In februari domineren zelfs drie Kia-modellen het podium, want naast de EV3 doet ook de gefacelifte Picanto het goed en maakt de Niro de top 3 compleet. In bijna elk lijstje staat Kia bovenaan. Bestverkochte auto, bestverkochte EV, bestverkochte merk … Als het de Oscars waren geweest, dan had de directeur van Kia Nederland geen tranen meer over gehad. En wie moet hij nu weer bedanken?



Beste bijrol: BMW en Citroën

We zoeken zelf naar winnaars in de categorie 'Beste bijrol'. De Citroën e-C3 is er eentje. Van de 614 geregistreerde C3's, zijn er liefst 556 elektrisch. Maar ook de verouderde Tesla Model Y blijft heel aardig verkopen. Nu de nieuwe Model Y klaar is (in het volgende nummer lees je de test), verwachten we dat van de Tesla-schaamte - als die er al was in Nederland - niets overblijft. BMW is een ander merk dat het prima doet, al gooit het voor zijn top-5-plek liefst 28 modellen in de strijd.



Beste kostuum: Renault 5

Beste kostuum? We gaan nog steeds voor de onweerstaanbare Renault 5, die een beetje op stoom begint te komen met 380 registraties in februari (508 in heel 2025). Eindelijk staat Renault ook weer eens in de top 5 van bestverkochte merken. Tussen Kia en Renault staan Toyota, BMW en Hyundai. De Inster start veelbelovend en kan Hyundai weleens naar grote hoogten stuwen dit jaar. Overigens hebben we bij de top 5-lijstjes bij dit artikel de resultaten van januari en februari bij elkaar opgeteld. Vanwege een uitstekende januarimaand staat Volkswagen daarom nog altijd op plek 2.

Golden Raspberry voor Ford

Voor het beste script moeten we eigenlijk een drama in de verkooplijsten zoeken. Daarvoor is het jaar nog te pril, al nomineren we Lancia. We zien maar 44 geregistreerde Ypsilons - een aanfluiting. Ford zou grote kans hebben op een 'Razzie' voor meest teleurstellende auto (Capri, slechts 46 registraties), maar de vertrouwde Kuga doet het dit jaar juist verrassend goed en haalde in februari de top 5 van bestverkochte modellen.

Tot slot is nog niets te merken van een verminderde populariteit van EV's. Hybride en plug-in hybride auto's zijn het meest in trek (aandeel: 44,9 procent), maar nog altijd is 36,6 procent van de geregistreerde modellen volledig elektrisch.

Top 5 modellen (jan-feb 2025)*

Kia EV3 - 2983 registraties Kia Picanto - 1544 registraties Kia Niro - 1283 registraties Volvo EX30 - 1200 registraties Peugeot 208 - 1187 registraties

Top 5 merken (jan-feb 2025)*

Kia - 7616 registraties Volkswagen- 4226 registraties BMW - 3769 registraties Toyota - 3724 registraties Volvo - 3487 registraties

* Bron: RAI/BOVAG

Krijg je geen genoeg van deze cijfers? In onze gratis nieuwsbrief schrijven we vaak over de winnaars en verliezers in autoland.