Volvo EX30: 3 voordelen en 3 nadelen

Tijdens het testen van de Volvo EX30 hielden we een lijstje bij van plus- en minpunten. Lees ze voordat je de elektrische cross-over gaat kopen of leasen.

De compacte Volvo staat bij ons regelmatig in de spotlights. Of we nu de Volvo EX30-actieradius testen, of hem laten aantreden voor een vergelijking met zijn concurrenten.

In dit artikel belichten we 3 voordelen en 3 nadelen die aan het licht komen wanneer je een tijdje met de Volvo EX30 leeft. Het zijn de observaties die we in de kantlijn van ons notitieboekje pennen. Doe er je voordeel mee.



3 voordelen van de Volvo EX30

Favoriete knop

Met de instelbare knop op het stuur kun je de óf de snelheidswaarschuwing óf one pedal drive eenvoudig in- of uitschakelen.

Jaloersmakend laadsnoer

Je hoeft niet langer jaloers te kijken naar het laadsnoer met ingebouwd handvat van de Lynk & Co 01. De Volvo EX30 heeft het ook.



Alleen de snelste laadpalen

De Google-software maakt het makkelijk om te filteren op snellaadpalen die 150 kW of sneller zijn. Voor minder doen we het niet.

3 nadelen van de Volvo EX30

Niet voor lange benen

Volvo’s waren altijd een veilige keus voor lange Nederlanders, maar bij de EX30 drukt onze rechterstelt soms tegen het dashboard.

Waar zit de laadpoort?

We dachten dat elke moderne auto met een pijltje wijst naar de locatie van de tankopening of laadpoort. De EX30 bewijst het tegendeel.

Wat zien ik?

Zit er nou een sterretje in de voorruit? Nee, het is de reflectie van het glimmende Harman Kardon-logo van de soundbar op het dashboard.

Bonus: One Pedal Drive

Natuurlijk wint de Volvo EX30 stroom terug bij het uitrollen, maar hij heeft geen aanvullende Brake-stand zoals de elektrische modellen van Volkswagen, of flippers achter het stuur zoals Hyundai’s en Kia’s. In plaats daarvan staat er een grote knop in het beeld: One Pedal Drive. Druk hierop en de auto komt na het loslaten van het gaspedaal helemaal tot stilstand. De meeste EV-rijders zweren hierbij. Ben jij zo’n verstokte Volvo-rijder die liever op het rempedaal trapt, dan laat je deze knop lekker ongemoeid.