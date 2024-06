Tests

De Volvo EX30 heeft een Zweeds vlaggetje aan zijn stoelbekleding, maar wordt vooralsnog alleen in China gebouwd. Hoog tijd voor een spoedcursus Zweeds. En waar kun je die nou beter krijgen dan in Lapland?

Zweedser dan Lapland wordt het niet. Het spreekwoord ‘door de bomen het bos niet meer zien’ moet hier wel bedacht zijn. Behalve oneindig veel bomen vind je hier ook talrijke meren, kou, sneeuw, loslopende rendieren en schattige roodkleurige huisjes. Het lijkt alsof we in een aflevering van Pippi Langkous figureren.

We hebben mazzel

We vliegen naar de havenstad Luleå, aan de bovenkant van de Botnische Golf. In de winter kan het hier zomaar min 20 graden zijn, overdag welteverstaan. Maar we hebben mazzel, het is buiten rond het vriespunt. De relatief hoge temperatuur is ook een mazzeltje voor de Volvo EX30, want de batterij van een EV heeft een hekel aan vrieskou.

Maar na een rit van twee uur door een wit landschap laat de boordcomputer een verbruik zien van 22,5 kWh/100 km gemiddeld. Ai, dat is hoog, zeker voor een SUV in het B-segment. Om de Volvo EX30 het voordeel van de twijfel te gunnen: we rijden op spijkerbanden, zoals iedereen in Lapland. Al moet gezegd worden dat de EX30 niet heel goed scoort in onze lijst van actieradiustests.

Stroomvreters

Ook hebben we de stoel- en stuurwielverwarming aan staan en luisteren we via de soundbar van Harman Kardon (standaard vanaf de Plus-versie) naar muziek. Allemaal stroomvreters die een effect hebben op het verbruik, hoe klein ook. En weet dat de boordcomputer ál het stroomverbruik meetelt, ook als je stilstaat. En dat doet niet elke autofabrikant.

“Volvo doet dit wel, omdat het volkomen transparant naar zijn klanten wil zijn”, zegt Joakim Hermansson, productleider van de Volvo EX30. Let wel: we hebben het over de waarde die de boordcomputer aangeeft. Het verbruik dat je in de prijslijst vindt, voldoet aan de WLTP-eisen die voor elke autofabrikant gelden.

“Een populair tijdverdrijf van de Laplandse jeugd: rijden op ijs.”

De volgende dag staat een populair tijdverdrijf van de Laplandse jeugd in de agenda: circuitrijden en slalommen op een bevroren meer. Onderweg naar het meer merken we wederom dat de Volvo EX30 veel comfort biedt, net als in een eerdere rijtest. De besturing is licht, maar voldoende direct en communicatief. Het onderstel doet denken aan dat van grotere Volvo’s; het strijkt oneffenheden keurig glad, iets wat vooral op het hobbelige Laplandse asfalt heel prettig is.

De stoelen zitten uitstekend en geven voldoende steun aan meerdere plekken van het lichaam. Op de achterbank gaat het er duidelijk minder comfortabel aan toe. De knie- en beenruimte zijn net aan en de zithoek is raar. Daarbij is de deuropening klein. Wie achterin meer comfort en ruimte zoekt, moet doorsparen voor de Volvo EX40, voorheen XC40.



Meer vermogen is niet altijd leuk

Eenmaal bij het Björnträsket-meer aangekomen, willen we toch weten hoe dik de ijslaag is. Niet dat de EX30 Single Motor Extended Range met een leeggewicht van 1750 kg topzwaar is, maar we hebben geen plannen om te ervaren hoe waterdicht de EX30 is. De ijslaag blijkt 80 centimeter dik te zijn. Klinkt goed, al hebben we eigenlijk geen idee.

Tijdens het slalommen over het ijs valt het op hoe lastig het is om de Volvo EX30 uit koers te brengen. Met ruim 50 km/h zwieren we om de rode stokjes heen, waarbij de EX30 zich nauwelijks laat verleiden tot overstuur. Simpelweg een kwestie van kijken waar je heen wilt, een beetje ‘gas’ bijgeven en de auto koerst alweer beheerst op de volgende bocht af.

De versie met achterwielaandrijving heeft verassend genoeg onze voorkeur boven de vierwielaangedreven Twin Motor Performance. Met zijn torenhoge vermogen van 428 pk is deze op ijs moeilijker te doseren, waardoor je net even te snel op de volgende bocht afrijdt. Vervolgens moet je hard remmen en komt de auto slingerend tot stilstand. Dat hoge vermogen heb je ook in Nederland helemaal niet nodig, 272 pk is meer dan voldoende.

We rijden terug naar de luchthaven van Luleå. Tijdens de rit fungeren we als copiloot en dus hebben we genoeg gelegenheid het interieur eens goed te bekijken. De grote kaartenvakken, opbergruimte onder de middenconsole en de uitschuifbare bekerhouder zijn handig – je kunt kiezen uit geen bekerhouder, of een houder voor één of twee bekers.

De snelheid lees je af van het centrale scherm, in de linker bovenhoek. Niet ideaal, maar we zouden de auto er niet voor laten staan. Hetzelfde gaat op voor het dashboardkastje, dat alleen via het centrale scherm te openen is en zich in het midden van het dashboard bevindt. Op die manier kunnen zowel de bestuurder als de passagier het openen.

“We zijn eruit: de Volvo EX30 mag zijn Zweedse vlaggetje houden.”

We zijn eruit: de Volvo EX30 mag zijn Zweedse vlaggetje aan de stoelbekleding houden. Het bonkige design is typisch Volvo, met herkenbare koplampen en achterlichten. De wegligging is goed en veilig. De ergonomie kan beter, maar het interieur ziet er verder modern en Scandinavisch uit. Daarbij zitten de (voor)stoelen zalig.

Ondanks de Chinese invloeden is de EX30 dus tóch een typische Volvo. Wie nog twijfelt, moet weten dat vanaf 2025 de EX30 ook in het Belgische Gent geproduceerd wordt.