Test 3 elektrische auto's: met horten en stoten overwillen VW en Volvo hun problemen

De Volkswagen ID.3 is inmiddels een veteraan bij de compacte EV's. Maar van de verkoopaantallen van de Volvo EX30 kan-ie alleen maar dromen. De Fiat 600e zou op zijn beurt weer opfleuren als-ie net zo in de belangstelling stond als de ID.3. Toch kende juist de Italiaan de minste kinderziektes.



De Volkswagen ID.3 had geen gemakkelijke start, to say the least. Eerst was de kritiek dat het merk veel te laat was overgestapt op EV's. En toen Volkswagen na het dieselschandaal met een noodgang een elektrisch gamma uit de grond stampte, was het weer niet goed. Bij de marktintroductie van de ID.3 in 2020 kreeg het imago van Duitse degelijkheid een enorme knauw vanwege de vele kwaliteits- en softwareproblemen.



Ook het uiterlijk van de ID-modellen werd niet door iedereen gewaardeerd. Zoals wellicht bekend, moet je bij Franse merken altijd voor de faceliftversie gaan, omdat dan de kinderziektes zijn verholpen. Maar de Duitsers kunnen er ook wat van. Sinds de facelift in 2023 is de Volkswagen-patiënt aanmerkelijk opgeknapt.

Volkswagen EX30 problemen

Volvo denderde vorig jaar met luid geraas de compacte EV-wereld binnen. Nederlanders plunderden massaal hun bankrekening om een EX30 aan te schaffen en Volvo noteerde een dik verkooprecord. Ook in Europa pluste Volvo liefst 28 procent dankzij de EX30. De auto wordt momenteel in China gebouwd en binnenkort ook in België.



Ook de Volvo EX30 staat op een platform dat alleen bedoeld is voor EV's en heeft het uiterlijk van een kleine SUV. Bij de bediening doen de Zweden hun naam eer aan; het is minimalisme wat de klok slaat. Maar dat gold helaas ook voor de kwaliteit van de software, die in het begin haperde en een enorme deuk sloeg in het imago van Volvo.

Fiat 600e is eigenlijk Opel Mokka

Als Duitsers en Zweden hun zaken al matig op orde hebben, hoe groot moet de chaos dan wel niet zijn bij het Italiaanse Fiat? Gek genoeg valt dat mee; de Fiat 600e kwam niet zo negatief in het nieuws als zijn beide concurrenten. Het uiterlijk van de 600e viel in de smaak toen-ie in 2023 werd gepresenteerd; het design van de succesvolle 500 werd in een compact SUV-formaat gegoten.



Onder de carrosserie is het platform geschroefd dat de Fiat 600e deelt met tal van Peugeots, Lancia's, Alfa's en Opels. De Opel Mokka is zijn brother from another mother, net als de Opel is de Fiat ook te koop met een mild-hybride benzinemotor. Maar de start van de 600e was niet vlekkeloos, want hij verkoopt in heel Europa niet goed.



Aandrijflijn verschillen

De Fiat 600e is alleen met voorwielaandrijving te koop, terwijl bij zijn twee rivalen de kracht naar de achterwielen wordt gestuurd. Bij de krachtigste versie van de EX30 is 4WD zelfs standaard. Ondanks vergelijkbare carrosserieafmetingen zijn er duidelijke verschillen in prijs en prestaties. De Volvo is de duurste van de drie, maar dan krijg je wel veruit de sterkste motor met een indrukwekkende 272 pk. De relatief betaalbare Fiat 600e moet het doen met 156 pk, terwijl de ID.3 daar tussenin zit met 204 pk.

Prijsverschil Volvo EX30 en VW ID.3

Het prijsverschil tussen de goedkoopste auto (Fiat; 35.990 euro) en de duurste (Volvo; 43.495 euro) is ongeveer 7500 euro. Ook als we de voor deze test relevante opties bij de basisprijs optellen, blijft de Fiat 600e het goedkoopst. Volkswagen is sneaky; het biedt de ID.3 nét onder de 40.000 euro aan, maar voor de fijne stoelen en de adaptieve schokdempers moet je flink wat extra geld meebrengen. Daardoor is-ie met alle aangevinkte opties zelfs de duurste EV van de drie (47.990 euro), al scheelt het maar 200 euro met de geteste Volvo EX30.



Wegenbelasting elektrische auto's

Sinds 1 januari betaal je 'gewoon' wegenbelasting voor elektrische auto's - al krijg je dit jaar nog 75 procent korting - en ook dan blijkt Fiat het vriendelijkst voor je portemonnee. Bij de Volvo EX30 tekenen we aan dat er ook een 272 pk sterke versie is met een iets kleiner batterijpakket (51 kWh in plaats van 69 kWh) en een prijs onder de 40.000 euro.

Alle drie de merken hebben karige garantievoorwaarden; je moet het doen met twee jaar fabrieksgarantie. Fiat compenseert deze teleurstelling een beetje doordat hij het minst verbruikt en je dus ook de laagste stroomrekening betaalt. Verder valt de forse afschrijving op bij alle drie de auto's; bij de ID.3 is de restwaarde na vier jaar nog maar 40,9 procent van het aanschafbedrag.

