Tweedehands Volkswagen ID.3: problemen, betrouwbaarheid en prijzen

Aankooptips

De occasionprijzen van EV’s zoals de Volkswagen ID.3 zijn gekelderd. Is dit hét moment om zo’n voordelige tweedehands ID.3 met een nette kilometerstand op de kop te tikken? Want straks verdwijnen ze massaal naar het buitenland. We gaan op onderzoek uit.

Na het dieselschandaal van 2015 wilde Volkswagen zijn imago maar al te graag weer oppoetsen. Het roer moest om en de focus ging op volledig elektrische auto’s. De e-Golf en Volkswagen e-Up waren leuke experimenten geweest, maar de volgende elektrische VW zou vanaf de eerste pennen­streek ontworpen worden als EV. Daarbij moest ook de naamgeving op de schop.

Het resultaat was de ID.3, in 2019 ge­­presenteerd op de IAA in Frankfurt. De ­achterwielaangedreven auto stond op het speciaal ontwikkelde MEB-platform en was de gedoodverfde elektrische tegenhanger van de iconische Volkswagen Kever en Golf – een ‘volks­elektrische’ auto.

Bijna geen gewone knoppen

Hoewel we in het najaar van 2020 enthousiast waren dat we eindelijk in de ID.3 konden rijden, hadden we ook kritische noten te kraken: “Knoppen zijn er niet, alles gaat via touchscreens. (…) Als je daarmee aan het prutsen bent, is het moeilijk om je aandacht op de weg te houden.”

Goede prestaties Volkswagen ID.3

Met het uitproberen van de prestaties, krulden onze mondhoeken weer omhoog: “De elektromotor is achter in de auto geplaatst en levert 204 pk. Hij reageert al op het kleinste tikje van je rechtervoet en laat de ID.3 in 7,3 seconden naar 100 km/h sprinten. Zelfs op hogere snelheden heeft de ID.3 er nog zin in.”

ID.3 biedt veel rijplezier

Maar het rijplezier bleef niet beperkt tot sprintjes op rechte wegen: “In de stad en op binnenwegen is hij in zijn element. Voor snelle bochten deinst hij niet terug. (…) Bovendien geeft de ID.3 geen krimp als je bij het verlaten van de bocht weer snel vaart maakt.” Van de wel erg eenvoudige materialen in het interieur baalden we dan weer, zeker gezien de stevige prijs van zo’n 37.000 euro voor de ID.3 1st. Die had

de accu met 58 kWh en een rijbereik van 424 kilometer.

Welke versies van de Volkswagen ID.3 zijn er allemaal?

In de loop der tijd heeft VW flink gesleuteld aan het leveringsprogramma. Het voert te ver om die allemaal tot in detail te bespreken en daarom geven we een globaal overzicht. De introductieversie 1st had een batterij van 58 kWh, waarmee de ID.3 officieel 424 kilometer ver kwam.

Grotere en kleinere batterij voor ID.3

In 2021 volgde de ID.3 Pro S, met een 77 kWh-accu goed voor zo’n 550 WLTP-kilometers. Om de auto bereikbaarder te maken, breidde Volkswagen datzelfde jaar het gamma aan de onderkant uit. Er kwam een 58 kWh-­versie met 145 pk en de instap-ID.3 had voortaan een batterij van 44 kWh, waarmee een WLTP-actieradius van 348 kilometer werd gehaald. De elektromotor zoemde 150 pk bij elkaar.

Liever een nieuwe ID.3 rijden?

Ga voor een ID.3 met stoelverwarming

ID.3’s zonder nadere uitrustingsaanduiding zijn het kaalst uitgerust, de Pure is de één na soberste uitvoering. Je herkent dit schrale duo aan de stalen wielen met plastic deksels. Wel hebben ze allebei cruisecontrol en klimaatregeling. Voor stoel- en stuurverwarming moet je minstens de City hebben, maar voor een achteruit­rij­camera moet je nog hoger in de uitrustingshiërarchie winkelen. Wij zouden alle drie willen hebben, net als een warmtepomp, want die bevordert de efficiency.

Mooier interieur facelift ID.3

In 2023 was Volkswagen de kritiek op het plastic interieur zat en gaf het de ID.3 een facelift. Behalve fraaiere materialen in de cabine, kreeg de sterkste versie een hoger snellaadvermogen (175 kW). Dankzij een voorverwarmfunctie laadde de accu sowieso sneller op. De hinderlijke touchknoppen op het stuur bleven, wel waren de sliders voor de klimaatregeling voortaan verlicht.

Aan de buitenkant bleven de wijzigingen beperkt tot nieuwe kleuren, een licht ­gewijzigde motorkap die tot aan de voorruit in de koetskleur was gespoten. De zwarte richel verdween daarmee. Hetzelfde gold voor de bestickering van de C-stijlen.

Nieuwe instapper met 170 pk

De minst vermogende elektromotoren maakten plaats voor een 170 pk-versie. Gecombineerd met een accupakket van 52 kWh kwam je met deze ID.3 maximaal 388 kilometer ver. Een jaar later steeg de accucapaciteit van de 58 kWh-variant met 1 kWh en zag de 326 pk sterke ID.3 GTX het levenslicht. Die snelle jongen (0-100 in 5,7 s) is voorzien van een batterij met 79 kWh (bereik 601 km).

Softwareproblemen Volkswagen ID.3

De softwareproblemen en falende infotainmentsystemen die de ID.3 aanvankelijk plaagden, hebben zijn reputatie geen goed gedaan. Verhalen op zwart springende schermen, onderbroken laadsessies en totaal weigerachtige auto’s deden de ronde. Ondertussen is vrijwel alle ellende opgelost middels updates.

Let op draagarmen en remmen

In de pechstatistieken van de ADAC, de Duitse zusterorganisatie van de ANWB, komt de Volkswagen ID.3 nauwelijks voor en van de Duitsers krijgt de EV dan ook de beoordeling ‘zeer betrouwbaar’. Wel is er af en toe sprake van voortijdige slijtage aan de draag­armen en onvoldoende werkende remmen.

Accuproblemen Volkswagen ID.3

Net als veel andere elektrische auto’s, kampen sommige ID.3’s met vooral met problemen met de kleiste accu: die van 12 volt. Over voortijdige degradatie van de hoogvoltaccu hoef je je volgens de ADAC geen zorgen te maken. Na tweeënhalf jaar en 100.000 kilometer met veel snellaadsessies, had de 77 kWh-accu van hun duurtest-ID.3 nog 93 procent van z’n oorspronkelijke capaciteit.

Laat hoogspanningsaccu checken

Toch is het advies om voor aanschaf een accudegradatietest te laten uitvoeren, of in elk geval om een gezondheidscertificaat van de accu te vragen. Wij zouden trouwens sowieso geen EV kopen waarvan de batterijgarantie verlopen is. Die geldt voor de ID.3 maximaal 8 jaar of 160.000 km.

Volkswagen ID.3 op Marktplaats

Op Marktplaats.nl vind je al snel tussen de 250 en 300 tweedehands Volkswagens ID.3. Hoeveel mag een leuke ID.3 met batterijgarantie kosten? Lastige vraag, want door alle prijsverlagingen van de laatste tijd, zijn de prijzen continu aan ver­andering onderhevig. Maar zoek je een mooi uitgeruste ID.3 met minder dan een ton op de klok en de accu van 58 kWh? Dan is er tussen de 16.000 en 18.000 euro aardig wat keus.

Grote accu is duur

Bij een elektrische auto zijn stoel- en stuurverwarming niet alleen prettig, je kunt er ook energie mee sparen. Dat laatste geldt eveneens voor een warmtepomp. Zelf hadden we het liefst een tweedehands ID.3 Pro S met de grote accu (77 kWh), maar daarvan is het aanbod beperkt. Een enkele auto kost tussen de 21.000 en 24.000 euro, maar veel gaan richting de 30 mille of gaan daar zelfs overheen.

Liever een nieuwe ID.3 rijden?

