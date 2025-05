Duitse elektrische gezinsauto is plotseling spotgoedkoop

Nieuws

De Volkswagen ID.3 is al sinds 2020 op de markt, maar de Duitse gezinswagen is door een aanbieding nog nooit zo goedkoop geweest. Via onze private lease vergelijker kun je al vanaf 359 euro per maand rijden in de EV!

Met private lease geniet je van zorgeloos rijplezier. Je betaalt namelijk een vast maandbedrag waarin bijna alle autokosten al zijn inbegrepen. Denk aan zaken zoals afschrijving, onderhoud en verzekering – die zijn allemaal geregeld. Jij hoeft alleen nog maar te tanken of op te laden. Zo stap je zonder zorgen in en ben je altijd klaar om de weg op te gaan.

Wil jij de Volkswagen ID.3 private leasen?

Bekijk hier de beste Volkswagen ID.3 private lease deals



Liever zelf de beste deal zoeken? Bekijk ons aanbod in onze private lease vergelijker.

Over de Volkswagen ID.3

De Volkswagen ID.3 staat vanaf nu in de vergelijker voor 359 euro per maand. Dat is een zeer scherpe prijs voor dit model. Sterker nog, je vindt naast de Nissan Leaf geen enkele andere vergelijkbare auto voor dit geld. Maar zijn er naast de prijs nog andere voordelen te ontdekken? En kleven er ook nadelen aan de ID.3? De Volkswagen ID.3 private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Scherpe prijs - Alleen de instapper is voordelig + Ruimtelijk, genoeg voor het gezin - Touchknoppen van Volkswagen + Prima rijeigenschappen - Range van instapper valt tegen (384 km)

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Volkswagen ID.3? In het onderstaande overzicht vind de specs van de Black Edition, aangezien dit het model is waar het om gaat. Wil je andere (luxere) variant, ben je gelijk ruim 200 euro duurder uit. Dit maakt de ID.3 direct niet meer interessant voor private lease.

Specificaties

Uitvoering Black Edition Vermogen 170 pk Koppel 310 Nm 0-100 sprint 8,2 s Accucapaciteit (kWh) 52 kWh Batterijtype Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,4 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 384 Laadvermogen (kW) 11 Snellaadvermogen (kW) 145

Volkswagen ID.3 Black Edition

De aanbieding gaat dus om de Volkswagen ID.3 Black Edition. Deze speciale uitvoering is door de Duitsers recentelijk op de markt gebracht om tegen een scherpe prijs een rijke uitrusting te bieden. Standaard zijn onder andere:

Cruise control

Climate control

19 inch lichmetalen velgen

Parkeersensoren voor en achter

Automatische airconditioning

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Moonstone Grey unilak

Spiegelkappen, sierlijsten, typeaanduiding en dak in zwart

Actieve rijbaanassistentie

Verkeersbordherkenning

Vermoeidheidsherkenning

Digitaal instrumentarium

12,9 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Volkswagen ID.3

De Volkswagen ID.3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 359,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen ID.3 private lease prijzen.

De Volkswagen ID.3 is zeker nu een zeer scherpe geprijsde elektrische gezinsauto. Toch liever iets anders? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.