Dit zijn Volkswagens wilde plannen voor een hot hatch met 400 pk

Nieuws

Volgens interne bronnen bij Volkswagen werkt de fabrikant aan een extreme R-versie van de Volkswagen ID.2. In samenwerking met 'een EV-specialist uit de Balkan' krijgt deze 'hyper hatch' baanbrekende techniek.

Die 'EV-specialist uit de Balkan', zoals het Britse Autocar het omschrijft, kan eigenlijk alleen maar het Kroatische Rimac zijn. Dat bedrijf is gespecialiseerd in elektrische hypercars en heeft veel expertise op het gebied van zeer krachtige lichtgewicht wielmotoren.

De Volkswagen Groep werkt al enige tijd met Rimac samen. Naar verluidt om een opvolger van de Audi R8 te ontwikkelen, bovendien heeft Rimac een joint venture met Volkswagen-dochter Bugatti.

Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Slimme techniek, extreme prestaties

Als je een compacte hatchback met die krachtige wielmotoren uitrust, zorgt een ingenieuze cocktail van slimme koppelverdeling, remgestuurde bochtcontrole en dynamische rijstanden voor extreme prestaties. Maar dan zonder het gewicht en de kosten van traditionele vierwielaandrijving met twee elektromotoren.

Toch hoeft Volkswagen de MEB Plus-basis van de ID.2 niet ingrijpend aan te passen als het merk tóch kiest voor een tweede motor op de achteras. Het platform is er al op voorbereid. Ter vergelijking: de kleinste MEB-auto met vierwielaandrijving op dit moment is de Skoda Elroq RS, en die is 40 centimeter langer dan de ID.2-concept.

Volkswagen ID 2 R: meer dan 400 pk

De voorwielaangedreven Volkswagen ID.2 GTI die in september 2023 als studiemodel in München stond, belooft al 286 pk te leveren. Maar de ID.2 R moet daar ruim overheen gaan. Met naar verluidt zo’n 400 pk of meer uit drie elektromotoren. De R-divisie richt zich daarbij op een zo laag mogelijk gewicht. De Volkswagen ID.2 R moet licht en wendbaar blijven, maar tegelijk de grip en acceleratie bieden die je verwacht van een vierwielaangedreven raket.

Kleiner, lichter, goedkoper – maar net zo snel als GTX

Doel is om de prestaties en het rijgedrag van de huidige GTX-modellen – zoals de Volkswagen ID.3 GTX – te evenaren of zelfs te overtreffen. Maar dan in een kleinere, lichtere en vooral betaalbaardere verpakking. Klinkt veelbelovend.

ID.2 R wordt meer dan een GTI op stroom

Insiders bij Volkswagen R laten doorschemeren dat de ID.2 R flink wordt aangepakt om zich te onderscheiden van de aankomende ID.2 GTI. Denk aan een uniek koetswerk, een sportiever onderstel en een eigen interieur. Officieel is het model nog niet bevestigd, maar het lijkt de spirituele opvolger van de 243 km/h snelle Polo R WRC uit 2012. Tegelijk fungeert hij als uithangbord voor betaalbare, elektrische prestaties.



Op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!