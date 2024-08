Deze Volkswagen heeft evenveel pk’s als de Golf R, maar is 30.000 euro goedkoper

Nieuws

Ben jij zo’n liefhebber die vindt dat een hot hatch moet ronken en brullen? Snappen we. Maar is jou dat 30.000 euro waard? En vind je achterwielaandrijving niet leuker dan vierwielaandrijving? Misschien is de Volkswagen ID.3 GTX dan toch iets voor jou …

Met 326 pk en 526 Nm in een 4,26 meter lange carrosserie mag je de Volkswagen ID.3 GTX best een hot hatch noemen. Bovendien zit-ie met deze specs wel héél dicht bij de Volkswagen Golf R. Die heeft maar 7 pk meer, en moet het met z’n koppel van 420 Nm zelfs zwaar afleggen tegen de ID.3 GTX.



Maar sportiviteit is natuurlijk meer dan power alleen. Je wilt natuurlijk ook een auto die een beetje leuk rijdt. Nu weten we dat de rijeigenschappen van de gewone ID.3 al best vermakelijk zijn, maar volgens Volkswagen doet de GTX daar nog een schepje bovenop.

ID.3 GTX speelser dan Golf R?



De ID.3 GTX heeft ‘gewoon’ achterwielaandrijving, maar mede door het laag geplaatste accupakket zijn het zwaartepunt en de gewichtsverdeling bijzonder gunstig. Extra dikke stabilisatoren, een aangepaste afstemming van het onderstel en de stuurinrichting met progressive steering doen ook een duit in het zakje voor een sportieve rijbeleving. En het zou ons niet verbazen als de ID.3 GTX ook wat speelser is dan de vierwielaangedreven Golf R.



Als bestuurder van de Volkswagen ID.3 GTX kun je met behulp van het Dynamic Chassis Control (DCC) de instellingen van het onderstel naar hartenlust variëren. Rijd je alleen of met vrienden van wie de maag wel tegen een stootje kan, dan kies je voor kneiterhard en sportief. Maar als je met je partner en/of kinderen op pad gaat, is ‘Comfort’ wellicht de beter optie.

Zo herken je de Volkswagen ID.3 GTX



Vanbuiten herken je de Volkswagen ID.3 GTX Performance aan z’n zwarte 20-inch wielen, een aangepaste voorbumper, allerlei zwarte accenten en dagrijverlichting in boemerangvorm. Voor de carrosseriekleur kun je kiezen uit twee tinten grijs, zwart, wit en rood.



Voor in de snelste Volkswagen ID.3 zit je op elektrisch bediende sportstoelen. De GTX-logo’s vliegen je om de oren en de uitrusting is allesbehalve karig. Je beschikt over Volkswagens meest uitgebreide navigatiesysteem, slimme LED Matrix-verlichting en premiumaudio van Harman Kardon.

Volkswagen ID.3 GTX sprint sneller dan Golf GTI



En dat allemaal voor 51.990 euro – oftewel 30 mille goedkoper dan de Volkswagen Golf R. Alleen is de heetste Golf natuurlijk wel een stuk lichter. Vergeleken met de ruim 1900 kilo van de Volkswagen ID.3 GTX is de 1473 kg wegende Golf R als een balletdanser tegenover een sumoworstelaar. Geen wonder dat de Golf R maar 4,6 tellen nodig heeft om van 0 naar 100 km/h te knallen. In de ID.3 GTX ben je hier 5,7 seconden mee bezig.



Daarmee willen we niet zeggen dat de snelste ID.3 een stumper is. Sterker nog, hij is twee tienden sneller op de honderdsprint dat de Volkswagen Golf GTI. En ook die is met een prijs van 61.990 euro fors duurder dan de elektrische hot hatch.

Topsnelheid Volkswagen ID.3 GTX



En hoe zit het met de topsnelheid? De Volkswagen ID.3 GTX haalt maximaal 200 km/h. Op de Nederlandse snelweg is dat na 19.00 uur goed voor 1150 euro boete. Met de Golf GTI (top 250 km/h) kun je een prent van 2850 euro rekenen en met de Golf R (top 270 km/h) behoort zelfs een boete van meer dan 3600 euro tot de mogelijkheden ...

Hoe ver komt de ID.3 GTX op een volle batterij?



O ja, we zouden bijna vergeten te vertellen dat de nieuwe Volkswagen ID.3 GTX het grootste accupakket van de reeks heeft. Met een capaciteit van 79 kWh kom je volgens de WLTP-norm 595 kilometer ver. Snelladen kan met 185 kW, zodat het opladen van 10-80 procent in het gunstigste geval in minder dan een halfuur is gepiept.

De Volkswagen ID.3 GTX is nu al te bestellen en de eerste exemplaren komen in september op de Nederlandse weg.